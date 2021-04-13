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Заброшенная ферма с коллекцией редких автомобилей

Заброшенная ферма с коллекцией редких автомобилей (19 фото)

Автор:
13 апреля 2021 09:05
Сообщество : Автомир
Метки: barnfind   авто   автомир   коллекция автомобилей   олдтаймер   ретро авто   ферма   
1203
19
Жил был интересный дядька, который увлекался автомобилями в целом и транспортом в частности. Радовался всему, что мог достать, и сразу тащил к себе на большой загородный участок. В планах было открыть небольшой интерактивный музей, но не получилось...
Откладывал, откладывал и оказалось, что жизнь пролетела мимо.
Не успел довести дело своей жизни до конца.
Теперь землю продают, она в приоритете, а с машинами поступят очень просто, что не смогут продать, утилизируют, разговор у них короткий, самое главное эконмическая составляющая!
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Метки: barnfind   авто   автомир   коллекция автомобилей   олдтаймер   ретро авто   ферма   
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
больше не на ферму похоже, а на склад ростовщика.
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Mike Snow 37 минут назад
американцы чем восстанавливать в завод быстрее поставят кузов на раму и сделают хотрод.
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