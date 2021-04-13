Заброшенная ферма с коллекцией редких автомобилей

Жил был интересный дядька, который увлекался автомобилями в целом и транспортом в частности. Радовался всему, что мог достать, и сразу тащил к себе на большой загородный участок. В планах было открыть небольшой интерактивный музей, но не получилось...

Откладывал, откладывал и оказалось, что жизнь пролетела мимо.

Не успел довести дело своей жизни до конца.

Теперь землю продают, она в приоритете, а с машинами поступят очень просто, что не смогут продать, утилизируют, разговор у них короткий, самое главное эконмическая составляющая!

0 Источник: И если утилизацию достаточно распространённого Рено 505 еще можно пережить, то остальные автомобили как минимум жалко.

0 Источник: Как вам коллекция из нескольких Jeep разных модификаций?

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0 Источник: А уже ставший классическим Ford A модель 1929 года, который пришел на смену своему предшественнику Модели T, выпущенный миллионными тиражами!



Автомобилю скоро исполнится 100 лет, а он сохранился идеально!

0 Источник: Боевой Виллис, с небольшим курятником на капоте, видимо чтобы прикрыть отверстия от пуль.

0 Источник: Еще один Ford модель V8 1934 года, который известен тем, что именно в такой машине расстреляли Бонни и Клайд, одних из самых известных гангстеров Америки.

0 Источник: А как карета или конный экипаж, полноценная пассажирская повозка с рессорами, предвестник автомобиля?

0 Источник: Причем оригинальные транспортные средства из 19 века!



Самая настоящая реликвия или как минимум музейный экспонат!

0 Источник: Практически 1:1

0 Источник: А эти останки похожи на довоенный Шевроле, но могу и ошибаться.

0 Источник: Состояние автомобиля вызывает вопросы, но в любом случае это же наша с вами автомобильная история.

0 Источник: Еще один М606, который получил огромную любовь и популярность по всему миру.

0 Источник: Достаточно редкий седан Gordini, от французского автопроизводителя, про которого многие небось и не слышали.

0 Источник: Обратите внимание, этот небольшой седанчик полноприводный, что вдвойне делает его самой настоящей редкостью!



А все благодаря тому, что основатель компании имел гоночную команду, которая помимо всего прочего принимала участие в гонках Формулы-1.

0 Источник: Этого малыша представлять не надо, несмотря на достаточно большой выпуск в послевоенные годы, в хорошем состоянии машин осталось не так уж и много.

0 Источник: Еще довоенные образцы, в более менее приличном состоянии!



Представляете, если этих красавцев пустят на вторсырье?

0 Источник: Надеюсь они попадут в руки самого настоящего фаната автомобилей и он их спасет.

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