Пытаясь решить проблему недостаточной проходимости, в 1953 году в Су-Сити, штат Айова, была основана компания по производству больших шкивов, которые устанавливались между сдвоенными шинами ведущей оси и вспомогательной оси. Соединяя эти шкивы с помощью большого клинового ремня, ведущая ось приводила в действие вспомогательную ось.



Поскольку вспомогательный мост приводился в движение бесшумными клиновыми ремнями вместо шумных шестерен, компания получила название Silent Drive. К началу 70-х подвесные лифты Silent Drive вытеснили на рынке клиноременные приводы.