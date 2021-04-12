FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7717 постов • 716 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Необычная система полного привода при помощи ременной передачи, разработанная в 50-х

Необычная система полного привода при помощи ременной передачи, разработанная в 50-х (4 фото)

Автор:
12 апреля 2021 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   передача   полный привод   
914
4
Автомобильная история знает огромное количество очень странных решений. Одни впоследствии стали привычными, а другие — так и не прижились. Ко вторым точно можно отнести необычную систему, которая делала из грузовика с колесной формулой 6х2 гораздо более проходимый 6х4.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   передача   полный привод   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
75k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
1. У клиноременной передачи крутящий момент передается за счет трения
чуть намокла или ослабла - буксуем и сильно истираемся
попала жидкая грязь - буксуем вообще безбожно
2. Чем натягивать подобную передачу ?
где натяжительный механизм ?
снимать колева, сдвигать половинки шкива ?
ужос.
3. Оеальный передаваемый крутящий момент - мизерный в сравнении с классическим зубчатым редукторным заценлением.
4. Ко 2 Мировой войне существовала масса полноприводных грузовиков
Нахрена козе баян сочинять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16k
sanchesS80 3 часа назад
Попытались - не взлетело - не получило распространения. Обычная схема очень многих изобретений.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
noName 3 часа назад
Все подобные "доделки" убивают к чертям мост и коробку.По этому и "не прижился"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Изнанка красивой жизни: как инстаграм стал соцсетью для эскортниц (5 фото) Изнанка красивой жизни: как инстаграм стал соцсетью для эскортниц (5 фото) Ушли и не вернулись: исчезнувшие автомобильные бренды Ушли и не вернулись: исчезнувшие автомобильные бренды Metrocab Series 2: то самое «Такси» Metrocab Series 2: то самое «Такси» «Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика «Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика Самые странные опций и навороты для автомобилей в истории Самые странные опций и навороты для автомобилей в истории 40 лет приводу Quattro: от энтузиазма до больших побед 40 лет приводу Quattro: от энтузиазма до больших побед
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

326813



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев
0
32
Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев
17 незаметных деталей из мультиков студии Disney
0
10
17 незаметных деталей из мультиков студии Disney
﻿
Набирающие популярность в сообществах
А кем по национальности был ушедший от нас Принц Филипп
2
32
А кем по национальности был ушедший от нас Принц Филипп
Пенсионерка за рулем «Гранты» не справилась с управлением и упала с моста
0
3
Пенсионерка за рулем «Гранты» не справилась с управлением и упала с моста
Обезьянка сыграла в Понг, используя «силу мысли» и чип от компании Илона Маска (видео)
Обезьянка сыграла в Понг, используя «силу мысли» и чип от компании Илона Маска (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#картинки#люди#животные#Фотографии.#интересное#дтп#отдых#прикольные
#интересно#СССР#факты#комментарии#приколы#в мире#автомобили#кино#смешно#подборка
#фото#Россия#прикол#автомир#фотографии#сша#дети#космос#смешные картинки#природа

На что жалуетесь?

Вернуться