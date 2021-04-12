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Автомобильная история знает огромное количество очень странных решений. Одни впоследствии стали привычными, а другие — так и не прижились. Ко вторым точно можно отнести необычную систему, которая делала из грузовика с колесной формулой 6х2 гораздо более проходимый 6х4.
Ранние шаги автомобильных конструкторов по созданию полноприводных автомобилей были сродни попыткам авиаторов сделать самолет. Идеи зачастую были совершенно безумными, да и работали не всегда хорошо.
Пытаясь решить проблему недостаточной проходимости, в 1953 году в Су-Сити, штат Айова, была основана компания по производству больших шкивов, которые устанавливались между сдвоенными шинами ведущей оси и вспомогательной оси. Соединяя эти шкивы с помощью большого клинового ремня, ведущая ось приводила в действие вспомогательную ось.
Поскольку вспомогательный мост приводился в движение бесшумными клиновыми ремнями вместо шумных шестерен, компания получила название Silent Drive. К началу 70-х подвесные лифты Silent Drive вытеснили на рынке клиноременные приводы.
Поскольку вспомогательный мост приводился в движение бесшумными клиновыми ремнями вместо шумных шестерен, компания получила название Silent Drive. К началу 70-х подвесные лифты Silent Drive вытеснили на рынке клиноременные приводы.
Silent Drive существует и сегодня, сохраняя лидирующие позиции в нескольких важных отраслях. Что касается необычного ременного привода неведущей оси от ведущей, то он не прижился. Ну и хорошо, ведь привод при помощи карданных передач как-то надежнее будет.
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чуть намокла или ослабла - буксуем и сильно истираемся
попала жидкая грязь - буксуем вообще безбожно
2. Чем натягивать подобную передачу ?
где натяжительный механизм ?
снимать колева, сдвигать половинки шкива ?
ужос.
3. Оеальный передаваемый крутящий момент - мизерный в сравнении с классическим зубчатым редукторным заценлением.
4. Ко 2 Мировой войне существовала масса полноприводных грузовиков
Нахрена козе баян сочинять?