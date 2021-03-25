Гордость советских дальнобойщиков: Volvo для Совавто

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Совтрансавто — легендарное советское предприятие, которое занималось международными автомобильными грузоперевозками. В этой компании работали водители профессионалы самой высокой квалификации. Под стать им была и техника. На балансе Совтрансавто числились как отечественные, так и импортные грузовики. Среди них был и наш герой — Volvo F89.
11 июля 1968 года на базе Кунцевского автохозяйства Главмежавтотранса РСФСР было сформировано новое предприятие — Совтрансавто. На откуп нового учреждения отводились международные автомобильные перевозки в страны социалистического содружества, а позднее и в капиталистические страны. На первых парах основной костяк автопарка составляли отечественные МАЗ-504. В дополнении к ним в небольших количествах закупили седельные тягачи Skoda-706RTN. Обе машины имели сходный класс грузоподъемности и компоновку типа кабина над двигателем.
МАЗ-504
Ввиду специфического характера работы, набор водителей в Совтрансавто был очень суров. Помимо высочайшего водительского мастерства от кандидата требовалось отличное знание иностранного языка, а также кристально чистая биография. Но и оплата была соответствующая. Зарплата водителя Совтрансавто начиналось от 500 руб. и это не считая премиальных. Одним словом шоферская элита.
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Skoda-706RTN
Работало предприятие успешно. Год от года рос товарооборот, в том числе и с капиталистическими странами. Однако запланированные на 1969 год 50 тысяч тонн грузооборота Совтрансавто не осилило. Маломощные советские и чехословацкие грузовики с такими объемами попросту не справлялись. Управлению требовался более мощный седельный тягач с вместительным полуприцепом, но в Советском Союзе таких не выпускали.
Помогли шведские капиталисты. Еще в 1969 году к Совтрансавто обратилась шведская фирма Linjebuss, с предложением открыть линию по маршруту Гётеборг — Москва, с промежуточными пунктами в Стокгольме и Ленинграде. Перевозки организовали в октябре того же года, а обслуживали их двухосные Volvo F-88-32 со шведскими полуприцепами ASJ-Forss. Так советские перевозчики познакомились с грузовиками фирмы Вольво.
Помогли шведские капиталисты. Еще в 1969 году к Совтрансавто обратилась шведская фирма Linjebuss, с предложением открыть линию по маршруту Гётеборг — Москва, с промежуточными пунктами в Стокгольме и Ленинграде. Перевозки организовали в октябре того же года, а обслуживали их двухосные Volvo F-88-32 со шведскими полуприцепами ASJ-Forss. Так советские перевозчики познакомились с грузовиками фирмы Вольво.
F89 из первых партий с подъемной задней осью
В 1970 году шведская компания Вольво освоила выпуск нового грузовика Volvo F89. Он пришел на смену довольно удачному магистральнику Volvo F88. В отличие от предшественника 89-й получил более мощный 6-цилиндровый 12-литровый турбодизель на 330 л.с. и 16-ступенчатую коробку передач. Как и многие западные грузовики Volvo F89 имел множество вариантов исполнения и комплектаций.
В 1971 году Совтрансавто выделили средства на покупку импортных грузовиков, и первым делом советские специалисты обратили внимание на продукцию шведской марки. Сравнив множество вариантов они остановили свой выбора на Volvo F89-32 в трехосном исполнении с подъемной задней осью и усиленным шасси. Помимо отличных технических характеристик грузовики Вольво привлекли умеренной ценой и прекрасной репутацией. К тому моменту Вольво F88 мотавшиеся по маршруту СССР — скандинавия, прошли уже по миллиону километров без каких либо серьезных проблем.
Вольво Совтрансавто на советских дорогах
В 1973 году первая партия в 100 машин отправилась в Советский Союз. Из них 27 ушли в ленинградский филиал Совтрансавто, остальные в Москву. К ним закупили французские полуприцепы фирмы Trailor грузоподъемностью в 24 тонны. Грузовики имели характерную бело-оранжевую окраску кабин и фирменный логотип Совтрансавто на дверях. После отечественного МАЗа и чехословацкой Шкоды, новый Вольво стал откровением для наших водителей. Они отмечали просторную кабину с удобными сидениями и двумя спальниками, мощный, тяговитый мотор и хороший отопитель. Кроме того за счет развитой сети СТО, Volvo F89 можно было обслужить в любом уголке европы. Да и в СССР ремонтный процесс был отлажен, а отечественные механики регулярно проходили обучение в Швеции.
О таком интерьере в советских машинах можно было только мечтать
Спустя два года советская сторона закупила еще одну партию из 150 машин. На этот раз это были двухосные тягачи для филиалов в Ростове, Брянске и Минводах. В дальнейшем сотрудничество Вольво и Совтрансавто только ширилось. Предприятие закупало крупными партиями машины по 50-100 единиц вплоть до распада СССР. В 1989 году в нашу страну был импортирован юбилейный тысячный тягач Volvo F12. К тому времени машины из первых партий прошли по миллиону и более километров и все еще исправно работали.
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