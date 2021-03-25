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Гордость советских дальнобойщиков: Volvo для Совавто

Гордость советских дальнобойщиков: Volvo для Совавто (11 фото)

Автор:
25 марта 2021 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: volvo   Совтрансавто   авто   автомир   автомобили   грузовик   дальнобойщик   
661
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Совтрансавто — легендарное советское предприятие, которое занималось международными автомобильными грузоперевозками. В этой компании работали водители профессионалы самой высокой квалификации. Под стать им была и техника. На балансе Совтрансавто числились как отечественные, так и импортные грузовики. Среди них был и наш герой — Volvo F89.
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Метки: volvo   Совтрансавто   авто   автомир   автомобили   грузовик   дальнобойщик   
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2  комментария
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Мухамедов Александр Ашурович 40 минут назад
Не так уж серьёзно там был отбор, к нам в автобат приезжал представитель "Совтрансавто" они как бы шевствовали над нашей частью и дембелям 2 раза в год предлагали остаться для работы, первый год только СССР, потом заграница, общежитие предоставлялось....но лично я уехал домой и начинал карьеру водителя водителем городского автобуса и зарплата кстати была у меня до 700 рублей, всё зависело от того как отработал-график движения, выполнение плана по продаже билетов....
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39k
Элек Мек 2 часа назад
Шкоды помню.
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