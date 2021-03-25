Гордость советских дальнобойщиков: Volvo для Совавто

Работало предприятие успешно. Год от года рос товарооборот, в том числе и с капиталистическими странами. Однако запланированные на 1969 год 50 тысяч тонн грузооборота Совтрансавто не осилило. Маломощные советские и чехословацкие грузовики с такими объемами попросту не справлялись. Управлению требовался более мощный седельный тягач с вместительным полуприцепом, но в Советском Союзе таких не выпускали.



Помогли шведские капиталисты. Еще в 1969 году к Совтрансавто обратилась шведская фирма Linjebuss, с предложением открыть линию по маршруту Гётеборг — Москва, с промежуточными пунктами в Стокгольме и Ленинграде. Перевозки организовали в октябре того же года, а обслуживали их двухосные Volvo F-88-32 со шведскими полуприцепами ASJ-Forss. Так советские перевозчики познакомились с грузовиками фирмы Вольво.