40 лет приводу Quattro: от энтузиазма до больших побед

Начиная с первого купе Audi Quattro 1980 года, многочисленных гоночных модификаций и заканчивая последними вариантами системы quattro ultra, полный привод quattro постоянно развивается, оставаясь одним из эталонов в мире автомобильных технологий.
С 1980-го по конец 2018 года компания Audi выпустила более 10 миллионов автомобилей с приводом quattro. Сейчас модельная линейка марки включает более 150 модификаций с системой полного привода.
1977. Демарш энтузиастов
Все началось в далеком 1977 году. В процессе разработки по заданию Бундесвера вездехода VW Iltis группа молодых амбициозных инженеров Audi задумала проект мощного полноприводного спортивного автомобиля со сниженным центром тяжести и удлиненной колесной базой. Первый же построенный прототип А1 продемонстрировал отличные показатели динамики, курсовой устойчивости и проходимости.
Первый опыт
Однако, чтобы убедить боссов концерна в перспективности проекта, инженеры Фердинанд Пих и Йорг Бензингер решают показать им возможности прототипа на перевале Туррахер Хое в Альпах. «Обутый» в летнюю резину автомобиль с легкостью взбирается на покрытый льдом и снегом фантастический для обычных машин подъем крутизной 33 процента.
В сентябре 1977 года первый прототип под названием Allrad A1 (заводской код EA262), созданный на базе двухдверной Audi 80, уже вовсю наматывал километры испытаний.
Первый опыт
Однако, чтобы убедить боссов концерна в перспективности проекта, инженеры Фердинанд Пих и Йорг Бензингер решают показать им возможности прототипа на перевале Туррахер Хое в Альпах. «Обутый» в летнюю резину автомобиль с легкостью взбирается на покрытый льдом и снегом фантастический для обычных машин подъем крутизной 33 процента.
В сентябре 1977 года первый прототип под названием Allrad A1 (заводской код EA262), созданный на базе двухдверной Audi 80, уже вовсю наматывал километры испытаний.
1978. Полный привод Audi становится серийным проектом
Следующий прототип, Allrad A2, созданный в 1978 году, выглядел уже намного реалистичнее, ведь в качестве донора была выбран 4-дверный седан Audi 80 B2 (позже полноприводные B2 поступили в открытую продажу). Эту машину обкатывали уже в более реальных условиях. К примеру, Эрнст Фиала, член совета директоров Volkswagen, взял этот автомобиль на неделю в личное пользование и отдал жене. После пары дней за рулём она пожаловалась ему на «скачки и дёрганье автомобиля при парковке». Именно это и заставило инженеров заставило задуматься над улучшением потребительских качеств для городской езды, сохранив при этом все внедорожные задатки.
1979. Рождение легендарного имени
Однако проекта Ur-quattro могло бы и не быть, если бы не изменения от FIA в регламенте проведения ралли в начале 1979 года. В них была чётко прописана возможность участия полноприводных машин. Это сразу же подстегнуло Бензингера сделать автомобиль, который будет защищать честь Audi во всех чемпионатах. Кстати, само название Ur-quattro (как уже сказано выше, Ur – это «изначальный») было придумано Вальтером Трезером. Новый автомобиль был решено сделать в виде 2-дверного 4-местного купе (хотя на самом деле, кузов был ближе к фастбэку). В том же 1979 году были проведены ходовые испытания Allrad A3, максимально приближённого к серийным образцам.
Но если с трансмиссией всё было понятно, то что же было выбрано в качестве силовой установки? Ведь автомобилю предстояла гоночная карьера, значит, мотор должен был иметь большие запасы по дальнейшей форсировке. И выбор пал на 5-цилиндровый 10-клапанный турбомотор, который вполне успешно показал себя на Audi 200.
Но если с трансмиссией всё было понятно, то что же было выбрано в качестве силовой установки? Ведь автомобилю предстояла гоночная карьера, значит, мотор должен был иметь большие запасы по дальнейшей форсировке. И выбор пал на 5-цилиндровый 10-клапанный турбомотор, который вполне успешно показал себя на Audi 200.
1980. Первый quattro
После того, как все испытания были с успехом пройдены, 3 марта 1980 года автомобиль был представлен широкой публике на международной автомобильной выставке в Женеве.
Дабы поднять интерес к Ur-quattro, специалистам из моторного цеха была поставлена задача в кратчайшие сроки довести мотор до 200 сил. Надо сказать, это сработало, ведь теперь машина была способна преодолеть рубеж в 100км/ч всего за 7,1 секунды, а максимальная скорость составляла почти 220 км/ч! Первые тест-драйвы от именитых автомобильных изданий Европы сразу же возвели новинку в ранг настоящих спорткаров. Все журналисты отмечали потрясающую сбалансированность автомобиля, который одновременно может показать очень достойное время на гоночной трассе (особе внимание уделялось тому, что он может это повторить при любой погоде) и вполне комфортно отвезти за покупками в магазин.
Дабы поднять интерес к Ur-quattro, специалистам из моторного цеха была поставлена задача в кратчайшие сроки довести мотор до 200 сил. Надо сказать, это сработало, ведь теперь машина была способна преодолеть рубеж в 100км/ч всего за 7,1 секунды, а максимальная скорость составляла почти 220 км/ч! Первые тест-драйвы от именитых автомобильных изданий Европы сразу же возвели новинку в ранг настоящих спорткаров. Все журналисты отмечали потрясающую сбалансированность автомобиля, который одновременно может показать очень достойное время на гоночной трассе (особе внимание уделялось тому, что он может это повторить при любой погоде) и вполне комфортно отвезти за покупками в магазин.
1981. Настает время сенсаций
Мишель Мутон на Audi quattro стала первой женщиной, победившей в гонках чемпионата мира по ралли.
Еще сильнее, чем спортивный триумф, впечатляет внедрение технологии quattro в серийное производство. За прошедшие четыре десятилетия более 8 миллионов клиентов выбрали автомобиль с этим приводом.
Еще сильнее, чем спортивный триумф, впечатляет внедрение технологии quattro в серийное производство. За прошедшие четыре десятилетия более 8 миллионов клиентов выбрали автомобиль с этим приводом.
1984. Ur-quattro ― автомобиль чемпионов
В 1984 году вышел в свет новый раллийный болид Audi, под названием Sport quattro. От своего предшественника автомобиль отличался как изменившимся внешним видом, так и техническим оснащением. Прежде всего, автомобиль стал короче на целых 30 сантиметров, было изменено оформление передка и наклон ветрового стекла. Что же касается технической части — мощность 5-цилиндрового двигателя теперь составляла 450 сил при 7500 об./мин. Вес составлял около 1100 килограммов. В конструкции были учтены недостатки quattro и пожелания пилотов, что позволило ей на равных конкурировать с более продвинутым, относительно длиннобазной quattro, Peugeot 205 T16. Именно Sport quattro стала основой для последующего раллийного болида Audi Sport quattro S1.
На модели был дважды подряд (в 1983 и 1984 годах) выигран мировой раллийный чемпионат в личном зачёте, а в 1984 и в зачёте производителей.
На модели был дважды подряд (в 1983 и 1984 годах) выигран мировой раллийный чемпионат в личном зачёте, а в 1984 и в зачёте производителей.
1986. quattro выходит на массовый рынок
В сентябре 1986 года представила новое поколение Audi 80 B3, которые с 1987 года появились на европейском рынке. Модель базировалась на новой B3 платформе, которая разорвала связь с платформами Volkswagen B-серии. Новая модель имела новую аэродинамическую форму и оцинкованный корпус, что позволяло дольше противостоять коррозии. В отличие от предшествующей платформы, B3 продавалась по всему миру под марками Aуди 80 или Aуди 90. Кроме того были упразднены различные варианты поставки. Audi, большей частью, перенесла существовавшие концепции силовой части на новую модель, хотя теперь на некоторых моделях двигателей устанавливался инжектор. Европейским потребителям стал доступен ряд новых бензиновых и дизельных 4-цилиндровых двигателей. 5-цилиндровая Aуди 90 опять была представлена как модель, предназначенная для элитного рынка — более дорогой вариант стандартной модели.
1987. Вверх к спортивным вершинам
Третий раз подряд Audi выигрывает гонки Pikes Peak. За рулем quattro S1 — Вальтер Рёрль, показавший новое рекордное время.
1988. Прорыв в высший свет
В 1988 году на Парижском автосалоне дебютировал роскошный седан V8, который комплектовался мотором М8 и системой полного привода. Он оснащался 3,6- и 4,2-литровым двигателем мощностью 250 и 280 л.с. соответственно. Машина получила прекрасную шумоизоляцию, а также комфортный и стильный салон.
1991. quattro вдохновляет инженерную фантазию
Audi Avus quattro — концептуальный суперкар немецкого автопроизводителя Audi AG. Впервые был представлен на токийском автосалоне в 1991 году. Avus quattro имеет алюминиевую раму, что сделало его легким и безопасным. Этот второй автомобиль представленный с применением алюминиевой архитектуры (после Quattro Spyder месяцем ранее), далее продолжил свой путь применения алюминия в серийной модели A8 в 1994 году. Avus quattro был оснащен 12-цилиндровым W-образным двигателем объемом 6,0 л. с 60 клапанами, мощностью 509 л.с. Автомобиль экспонируется в музее Audi в г. Ингольштад Германия.
1994. S/RS: quattro ― сердце спортивных версий серийных Audi
Рождение легенды: выходит Audi RS 2 quattro — первенец самых быстрых и мощных серийных Audi (315 л. с.).
Audi RS 2 — спортивный автомобиль совместной разработки Audi AG и Porsche, выпускавшийся подразделением quattro GmbH (ныне Audi Sport GmbH) на платформе Audi 80 (B4) в городе Неккарзульм, Германия. Audi RS 2 Avant является первым автомобилем спортивной серии Audi RS. Стоимость автомобиля в 1994 году составляла £45 705. На два года ранее был выпущен спортивный Audi S2 Coupe.
В феврале 2018 года была выпущена специальная серия Audi RS 6 Avant тиражом 150 единиц, в честь Audi RS 2 Avant исполненный в аналогичном цвете «Nogaro Blue».
Audi RS 2 — спортивный автомобиль совместной разработки Audi AG и Porsche, выпускавшийся подразделением quattro GmbH (ныне Audi Sport GmbH) на платформе Audi 80 (B4) в городе Неккарзульм, Германия. Audi RS 2 Avant является первым автомобилем спортивной серии Audi RS. Стоимость автомобиля в 1994 году составляла £45 705. На два года ранее был выпущен спортивный Audi S2 Coupe.
В феврале 2018 года была выпущена специальная серия Audi RS 6 Avant тиражом 150 единиц, в честь Audi RS 2 Avant исполненный в аналогичном цвете «Nogaro Blue».
1995. quattro + дизель: идеальная встреча
Переименование серии в A6/S6 в 1994 году завершило эру успеха Audi 100. На смену пришла новая стратегия обозначения моделей «Audi A(x)». Логика, использовавшаяся с появлением Audi F103, в соответствии с которой модели Audi назывались по мощности двигателя в лошадиных силах (от Audi 60 до Audi 90), перестала соблюдаться уже с выходом в свет платформы C1.
А в 1995 году впервые на модели Audi A6 2.5 TDI реализуется комбинация привода quattro и двигателя TDI®.
А в 1995 году впервые на модели Audi A6 2.5 TDI реализуется комбинация привода quattro и двигателя TDI®.
1996. Новые горизонты в спорте
1996 год стал для марки самым успешным годом в туринговых гонках. A4 quattro Supertouring с двухлитровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 296 л.с. (218 кВт) был ультрасовременным гоночным автомобилем. Водительское кресло было смещено назад, шестиступенчатая коробка передач имела плавное переключение, а аэродинамика отточена в ходе трудоемких испытаний в аэродинамической трубе.
A4 quattro Supertouring участвовал в семи национальных чемпионатах на трех континентах — в Германии, Великобритании, Италии, Испании, Бельгии, Южной Африке и Австралии. И стал победителем во всех семи. В немецкой серии STC, где в жесткое соперничество вступили восемь марок, победу завоевал Эммануэль Пирро, его коллега Франк Биела стал лидером в Великобритании. Двумя годами позже Европейский гоночный комитет почти полностью запретил использовать полный привод в гонках туринговых автомобилей: превосходство полноприводных моделей было слишком очевидным.
A4 quattro Supertouring участвовал в семи национальных чемпионатах на трех континентах — в Германии, Великобритании, Италии, Испании, Бельгии, Южной Африке и Австралии. И стал победителем во всех семи. В немецкой серии STC, где в жесткое соперничество вступили восемь марок, победу завоевал Эммануэль Пирро, его коллега Франк Биела стал лидером в Великобритании. Двумя годами позже Европейский гоночный комитет почти полностью запретил использовать полный привод в гонках туринговых автомобилей: превосходство полноприводных моделей было слишком очевидным.
2000. Серийные Audi ― еще мощнее и динамичнее
Производство оригинальных B5 Audi RS4 Avant quattro (Typ 8D) было введено AUDI AG в конце 1999 года для последующей продажи в 2000 году, в качестве преемника Porsche / Quattro GmbH совместного предприятия развитых Audi RS2 Avant. RS4, как и его предшественник RS2, был доступен только в качестве Avant (название Audi для автомобилей кузова универсал), а также была построена на существующей платформе Volkswagen Group B5 совместно с A4 и S4. Автомобиль был доступен для продажи в большинстве стран Европы, некоторых частях Азии и в некоторых странах Латинской Америки, и являл собой сверхмощный серийный спортивный автомобиль, развивающий 381 л. с.
quattro создает новый класс автомобилей
Впервые в феврале 2000 года в Женеве представлен Audi Allroad — полноприводный универсал повышенной проходимости, выполненный на усовершенствованной платформе Audi A6 Avant.
Данная модификация отличается от оригинальной модели стандартной постоянной полноприводной трансмиссией, пневматической подвеской, большим дорожным просветом, а также увеличенными и защищёнными передними и задними крыльями. По высоте дорожный просвет можно регулировать в четыре этапа, в диапазоне с 142 мм до 206 мм. При увеличении скорости движения высота дорожного просвета автоматически уменьшается, для снижения сопротивления воздуха и устойчивости автомобиля в целом.
Данная модификация отличается от оригинальной модели стандартной постоянной полноприводной трансмиссией, пневматической подвеской, большим дорожным просветом, а также увеличенными и защищёнными передними и задними крыльями. По высоте дорожный просвет можно регулировать в четыре этапа, в диапазоне с 142 мм до 206 мм. При увеличении скорости движения высота дорожного просвета автоматически уменьшается, для снижения сопротивления воздуха и устойчивости автомобиля в целом.
2004. quattro – теперь и в компактном формате
Модели с поперечным расположением двигателя — TT, А3 и A3 Sportback — оснащаются приводом quattro.
2005. Первый внедорожник Audi? Конечно, с quattro!
В 2005 году представлен первый внедорожник марки — Audi Q7 с системой постоянного полного привода, шестиступенчатой автоматической трансмиссией и опциональными электронным помощником при перестраивании, системой поддержания дистанции, парктроником, динамичной системой освещения поворотов, адаптивной пневмоподвеской.
2007. Новый образ quattro ― теперь и суперкар
В 2007-м компания представила двухместный спортивный автомобиль R8 с центральным расположением двигателя, который базируется на платформе Lamborghini Gallardo. Он использует алюминиевый монокок и систему полного привода. Это был первый в мире серийный автомобиль с полностью светодиодными фарами.
2008. Расширение линейки SUV
Audi Q5 появился на рынке осенью 2008 года. Первоначально линейка двигателей включала в себя одну бензиновую и две дизельные модели. Бензиновый двигатель 2,0 л с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом развивает мощность 211 л.с. и крутящий момент 350 Н·м. В сегменте дизельных двигателей предлагаются 2-литровый TDI мощностью 170 л.с., развивающий крутящий момент 350 Н·м, и 3-литровая шестицилиндровая модель мощностью 240 л.с., выдающая крутящий момент 500 Н·м. В июле 2009 года линейка двигателей дополнилась двумя новыми моделями — 2.0 TDI 143 л.с. и 2.0 TFSI 180 л.с.
В Audi Q5 устанавливается новая разработка инженеров Audi — 7-ступенчатая роботизированная коробка передач S tronic, предназначенная для передачи крутящего момента до 500 Н·м. Постоянный полный привод quattro (дифференциал Torsen) передаёт крутящий момент на все четыре колеса в соотношении 40:60 (передняя ось/задняя ось).
В Audi Q5 устанавливается новая разработка инженеров Audi — 7-ступенчатая роботизированная коробка передач S tronic, предназначенная для передачи крутящего момента до 500 Н·м. Постоянный полный привод quattro (дифференциал Torsen) передаёт крутящий момент на все четыре колеса в соотношении 40:60 (передняя ось/задняя ось).
2009. Новое роскошное исполнение quattro
Премьера третьего поколения флагмана марки Audi А8 состоялась в конце 2009 года в США на выставке Design Miami.
Дебют нового A8 стал важным событием в мире автомобильного дизайна. Увеличившаяся на 10 см колесная база, короткие передний и задний свесы, эффектная линия крыши, — все подчеркивало спортивный характер новой модели. Третье поколение флагманского лимузина получило такие функции, как полностью светодиодные фары, MMI с сенсорной панелью и возможностью распознавания рукописного текста, новый комплекс средств защиты при ДТП, а также широкополосный доступ в интернет. Все модели оснащались мощными (от 250 до 500 л.с.) двигателями, усовершенствованными коробками передач tiptronic и полным приводом quattro. В 2010 году свет увидела гибридная модификация Audi A8.
Дебют нового A8 стал важным событием в мире автомобильного дизайна. Увеличившаяся на 10 см колесная база, короткие передний и задний свесы, эффектная линия крыши, — все подчеркивало спортивный характер новой модели. Третье поколение флагманского лимузина получило такие функции, как полностью светодиодные фары, MMI с сенсорной панелью и возможностью распознавания рукописного текста, новый комплекс средств защиты при ДТП, а также широкополосный доступ в интернет. Все модели оснащались мощными (от 250 до 500 л.с.) двигателями, усовершенствованными коробками передач tiptronic и полным приводом quattro. В 2010 году свет увидела гибридная модификация Audi A8.
2010. Еще технологичнее, еще эффективнее
Премьера Ауди RS5 состоялась в марте 2010 года на автосалоне во Франкфурте.
Сочетание классической элегантной формы и мощнейшего двигателя: марка с четырьмя кольцами на эмблеме выпускает на рынок Audi RS 5 Coupé. Двигатель V8 4,2 л обладает высоким крутящим моментом и обеспечивает впечатляющую мощность — 450 л. с. (331 кВт), позволяя при этом максимально эффективно использовать топливо. Как и все мощные Audi, модель RS 5 Coupé оснащена приводом на четыре колеса; в ней впервые используется новое поколение постоянного полного привода quattro®: дифференциал Torsen заменен на новый, более легкий, с коронными шестернями.
Сочетание классической элегантной формы и мощнейшего двигателя: марка с четырьмя кольцами на эмблеме выпускает на рынок Audi RS 5 Coupé. Двигатель V8 4,2 л обладает высоким крутящим моментом и обеспечивает впечатляющую мощность — 450 л. с. (331 кВт), позволяя при этом максимально эффективно использовать топливо. Как и все мощные Audi, модель RS 5 Coupé оснащена приводом на четыре колеса; в ней впервые используется новое поколение постоянного полного привода quattro®: дифференциал Torsen заменен на новый, более легкий, с коронными шестернями.
2016. Новое поколение легенды: quattro ultra
На модели Audi A4 allroad дебютирует новый интеллектуальный привод quattro ultra.
Система Audi quattro Ultra непрерывно следит за поведением автомобиля с помощью многих датчиков и умеет быстро и превентивно перекидывать тягу на другую ось, но при этом большую часть времени все равно обеспечивает экономичную езду на моноприводе. Блок управления системы каждые 10 миллисекунд получает и анализирует множество параметров, среди которых угол поворота руля, продольное и поперечное ускорения, выдаваемая двигателем тяга. На основе этих данных электроника активирует муфту на трех уровнях: упреждение, прогнозирование и реагирование. Упреждение — момент, когда блок управления заблаговременно (за 0,5 секунды) распознает, в какой момент внутреннее ведущее колесо в повороте достигнет передела сцепления. На уровне прогнозирования электроника оценивает стиль вождения, вмешательство ESP и возможное наличие прицепа. Последний уровень — реакция подключаемой системы полного привода на пробуксовку ведущего колеса.
Система Audi quattro Ultra непрерывно следит за поведением автомобиля с помощью многих датчиков и умеет быстро и превентивно перекидывать тягу на другую ось, но при этом большую часть времени все равно обеспечивает экономичную езду на моноприводе. Блок управления системы каждые 10 миллисекунд получает и анализирует множество параметров, среди которых угол поворота руля, продольное и поперечное ускорения, выдаваемая двигателем тяга. На основе этих данных электроника активирует муфту на трех уровнях: упреждение, прогнозирование и реагирование. Упреждение — момент, когда блок управления заблаговременно (за 0,5 секунды) распознает, в какой момент внутреннее ведущее колесо в повороте достигнет передела сцепления. На уровне прогнозирования электроника оценивает стиль вождения, вмешательство ESP и возможное наличие прицепа. Последний уровень — реакция подключаемой системы полного привода на пробуксовку ведущего колеса.
2019. quattro смотрит в будущее
Впервые концепт-кар Audi e-tron quattro был представлен во Франкфурте
на международном автосалоне в 2015 году. Сегодня его уже можно купить в России.
на международном автосалоне в 2015 году. Сегодня его уже можно купить в России.
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