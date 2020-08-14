40 лет приводу Quattro: от энтузиазма до больших побед

Однако проекта Ur-quattro могло бы и не быть, если бы не изменения от FIA в регламенте проведения ралли в начале 1979 года. В них была чётко прописана возможность участия полноприводных машин. Это сразу же подстегнуло Бензингера сделать автомобиль, который будет защищать честь Audi во всех чемпионатах. Кстати, само название Ur-quattro (как уже сказано выше, Ur – это «изначальный») было придумано Вальтером Трезером. Новый автомобиль был решено сделать в виде 2-дверного 4-местного купе (хотя на самом деле, кузов был ближе к фастбэку). В том же 1979 году были проведены ходовые испытания Allrad A3, максимально приближённого к серийным образцам.



Но если с трансмиссией всё было понятно, то что же было выбрано в качестве силовой установки? Ведь автомобилю предстояла гоночная карьера, значит, мотор должен был иметь большие запасы по дальнейшей форсировке. И выбор пал на 5-цилиндровый 10-клапанный турбомотор, который вполне успешно показал себя на Audi 200.