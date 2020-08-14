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40 лет приводу Quattro: от энтузиазма до больших побед

40 лет приводу Quattro: от энтузиазма до больших побед (24 фото)

Автор:
14 августа 2020 12:05
Сообщество : Автомир
Метки: audi   audi quattro   quattro   авто   автомир   автомобили   полный привод   
734
24
Начиная с первого купе Audi Quattro 1980 года, многочисленных гоночных модификаций и заканчивая последними вариантами системы quattro ultra, полный привод quattro постоянно развивается, оставаясь одним из эталонов в мире автомобильных технологий.

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Метки: audi   audi quattro   quattro   авто   автомир   автомобили   полный привод   
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6  комментариев
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5k
Фельдъегерь 24 часа назад
про сам привод ни слова
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78
Дэнди 16 часов назад
А у меня последния audi a 6 quattro под жопой. Напичкали на столько много електрики плюс переделяли в халдекс что болше не буду покупать. А 6 2 TDI 2019 года.
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6k
kaboza 24 часа назад
а где rs6 с движкой от ламбо, 608 кобыл..зверюга
а где rs6 с движкой от ламбо, 608 кобыл..зверюга
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932
Свирепый Бамбр 24 часа назад
В честь такого праздника...


В честь такого праздника...
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