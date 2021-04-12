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Chevrolet Camaro 1982-1992 — Доступная классика, к сожалению, не у нас

Chevrolet Camaro 1982-1992 — Доступная классика, к сожалению, не у нас (20 фото)

Автор:
12 апреля 2021 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: camaro   chevrolet   chevrolet camaro   автомир   автомобили   ретро авто   
194
20
Легендарный американский автомобиль Chevrolet Camaro - основной соперник Ford Mustang за сердца, а главное, кошельки нового поколения американцев, появившегося в результате послевоенного бума рождаемости.
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Метки: camaro   chevrolet   chevrolet camaro   автомир   автомобили   ретро авто   
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1  комментарий
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V2.Smirnov 2 часа назад
Камаро по американским меркам - это такая заниженная семёрка.
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