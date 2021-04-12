Chevrolet Camaro 1982-1992 — Доступная классика, к сожалению, не у нас

Camaro (от французского camarade - друг, приятель или даже товарищ!) третьего поколения появился на рынке в 1982 году, когда автопроизводители начинали массово переходить на передний привод и такие планы изначально распространялись на Camaro - предполагалось строить автомобиль на базе переднеприводной модели Citation. К счастью, была сохранена классическая концепция с задним приводом и что такое Camaro сегодня знают все, а спросите у кого-нибудь про Chevrolet Citation и не многие вспомнят эти потуги General Motors на рынке экономичных машин... Дизайнер Джерри Палмер разработал кузов, который не смотря на длинные свесы выглядит пропорционально и стремительно, чего так не хватает современным автомобилям, которые интересны в деталях, но в целом вызывают приступ тошноты.