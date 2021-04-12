Chevrolet Camaro 1982-1992 — Доступная классика, к сожалению, не у нас

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Легендарный американский автомобиль Chevrolet Camaro - основной соперник Ford Mustang за сердца, а главное, кошельки нового поколения американцев, появившегося в результате послевоенного бума рождаемости.
Выступая в качестве догоняющего (Мустанг рвал рынок с первого дня продаж), Camaro нашел своего покупателя и выпускался в нескольких поколениях с 1966 по 2002 год, а в 2009 году пережил возрождение! Сегодня автомобили первого и второго поколения стоят очень дорого и слабо приспособлены к условиям современной эксплуатации - их место в коллекциях и музеях. А вот Camaro третьего поколения ценной классикой ещё не стали и отлично подойдут для начинающих любителей ретро автомобилей!
Chevrolet Camaro IROC-Z 1988
Camaro (от французского camarade - друг, приятель или даже товарищ!) третьего поколения появился на рынке в 1982 году, когда автопроизводители начинали массово переходить на передний привод и такие планы изначально распространялись на Camaro - предполагалось строить автомобиль на базе переднеприводной модели Citation. К счастью, была сохранена классическая концепция с задним приводом и что такое Camaro сегодня знают все, а спросите у кого-нибудь про Chevrolet Citation и не многие вспомнят эти потуги General Motors на рынке экономичных машин... Дизайнер Джерри Палмер разработал кузов, который не смотря на длинные свесы выглядит пропорционально и стремительно, чего так не хватает современным автомобилям, которые интересны в деталях, но в целом вызывают приступ тошноты.
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Клиновидная форма "морды" исключила применение традиционной решетки радиатора, её заменили воздуховоды в переднем бампере. Фары головного света были утоплены, создавая агрессивный стайлинг, а задние огибали хвостовую часть. Предлагалось купе и кабриолет, причем купе было, скорее, хэтчбэком - огромное заднее стекло поднималось, открывая доступ в багажник достаточно странной формы. Сказывалось расположение бензобака. В качестве опции можно было заказать купе со съемными секциями крыши - T-Top.
Автомобиль оснащался массой силовых агрегатов: от 4-цилиндрового двигателя скромного для американцев объема в 2,5 литра мощностью 90 л.с. (это была овца в волчьей шкуре!), до 5,7-литрового V8 мощностью 245 л.с. Тоже не великая мощность по нынешним временам, но топливный кризис привел к такой инженерии в Америке 1980-х.
5,7-литровый V8
В 1982 году Camaro в спортивной версии Z28 был удостоен титула "Автомобиль года" по версии американского журнала Motor Trend (журналисты высоко оценили управляемость), а на гонках Инди 500 автомобиль исполнил роль пейс-кара. Маркетологи не преминули возможностью выпустить спец версию с соответствующими надписями на боковинах.
В 1985 году для Camaro Z28 был предложен пакет опций IROC-Z. Название он получил в честь Международной гонки чемпионов (IROC), проводимой в США среди звезд американского автоспорта. Использовались идентичные автомобили и чемпионы в разных дисциплинах гонок выясняли кто самый крутой. С 1975 по 1988 год гонщики соревновались как-раз на Camaro. Как и положено, была доработана подвеска и тормоза - автомобиль позиционировался как связанный с автоспортом высшего эшелона!
Лично мне это поколение Camaro очень нравится. Нам сильно не повезло с автомобильной промышленностью, никогда не производившей такие интересные автомобили и вынужденной выживать за счет заградительных пошлин. Хотя пошлины есть и в других странах: собственную промышленность поддерживают все и пенять на Правительство Российской Федерации бессмысленно.
К сожалению, привезти такую машину из-за рубежа будет стоить целое состояние. С точки зрения законодательства, это просто старый автомобиль с большим двигателем. Очень жаль что это так!
Может в России найдется Camaro, завезенные в лихие 90-е? На Авто.ру в настоящее время нашлось только два Camaro третьего поколения или, точнее, что от них осталось.
Может в России найдется Camaro, завезенные в лихие 90-е? На Авто.ру в настоящее время нашлось только два Camaro третьего поколения или, точнее, что от них осталось.
В США выбор гораздо обширнее, причем есть варианты на любой кошелек. Красный автомобиль на фото 1988 года выпуска с 5,7-литровым V8 и пробегом немногим более 23 тысяч миль в 2019 году продали за 32 000 долларов (в сегодняшних рублях - 2,4 миллиона), а черный того-же года с 5,0-литровым V8 в немного ветхом состоянии - всего за 7 000 долларов (530 тысяч рублей).
Что интересного сегодня можно купить в России за полмиллиона?! Уж точно не американский спорткар с рычащим V8!
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