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Chevrolet Yenko Camaro 1969 — Нелегал

Chevrolet Yenko Camaro 1969 — Нелегал (15 фото)

Автор:
05 октября 2020 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: camaro   chevrolet   chevrolet camaro   авто   олдтаймер   ретро авто   
547
15
По результатам опроса, проведенного в 2011 году, Chevrolet Camaro 1969 модельного года был признан лучшим автомобилем Chevrolet за всю 100-летнюю историю бренда. И с этим трудно не согласиться — только посмотрите на этого зеленого красавца!
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Метки: camaro   chevrolet   chevrolet camaro   авто   олдтаймер   ретро авто   
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