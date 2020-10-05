Chevrolet Yenko Camaro 1969 — Нелегал

Официально мощность Yenko Camaro составляла 425 лошадиных сил, что было явным преуменьшением. На динамометрическом стенде показатели мощности зашкаливали за 550 "лошадей", а по слухам, незначительное вмешательство в настройки мотора позволяло получить отдачу более 600 сил. И сегодня это много, а в конце 1960-х это был уровень Формулы-1. Yenko Camaro главным образом были ориентированы на заезды на четверть мили, но на официальные заезды NHRA они не допускались, поскольку не являлись серийными, что не мешало на них носиться в нелегальных гонках по городским улицам.