Chevrolet Yenko Camaro 1969 — Нелегал

По результатам опроса, проведенного в 2011 году, Chevrolet Camaro 1969 модельного года был признан лучшим автомобилем Chevrolet за всю 100-летнюю историю бренда. И с этим трудно не согласиться — только посмотрите на этого зеленого красавца!
Когда в 1964 году Ford запустил в производство Mustang, менеджмент General Motors опрометчиво не увидел в нем серьезного конкурента. А зря! За первые три месяца продаж за Mustang занесли деньги более 100 000 клиентов — это было рождение нового класса спортивных автомобилей, впоследствии названного пони-карами. Слава богу, в GM вовремя опомнились и надо отдать должное инженерам и дизайнерам Chevrolet — конкурент Мустангу получился достойный. Используя тот-же форм-фактор: длинный капот, короткий хвост, стремительный силуэт, салон с посадочной формулой 2+2, выглядел Camaro самобытно и привлекательно. Имя автомобиль получил от французского Camarado — "Друг", "Приятель" или даже "Товарищ".
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Предлагался широкий выбор силовых агрегатов от рядного шестицилиндрового, до канонизированных в США V8. Ну а на вершине линейки Camaro находились версии, доработанные дилером Chevrolet Доном Йенко, хоть были они и не совсем легальными… Справедливости ради необходимо отметить, что были и другие мастера тюнинга, но Йенко, определенно, самый известный. Причем, настолько известный, что Chevrolet в 2009 году выкупили права на имя Yenko у наследников Дона и начали продавать официальные версии Camaro, специально подготовленные для драг-рейсинга, вернув культовое имя на четверть мили.
Дон управлял представительством Chevrolet в Пенсильвании, унаследовав бизнес от отца. С середины 60-х Йенко предлагал заинтересованным клиентам автомобиль Yenko Stinger, представлявший собой доработанный заднемоторный Chevrolet Corvair. Стингеры оказались достаточно популярны и к выходу Camaro в 1966 году имя Yenko уже было на слуху.
Изучив новый Camaro, Дон отметил что может сделать автомобиль гораздо быстрее и интереснее, установив под капот 7-литровый (427 кубических дюймов) двигатель L72 от Chevrolet Corvette. Для имплантации мощного мотора пришлось модернизировать подрамник, усилить подвеску и коробку передач. Появился несколько чужеродный тахометр, пластиковый капот иной формы, небольшой спойлер на крышке багажника и "главное" — россыпь шильдиков Yenko на кузове. Доработка Camaro проводилась нелегально, без поддержки Chevrolet — руководство GM разрешало устанавливать двигатели объемом более 400 кубических дюймов (6,6 литров) только на полноразмерные автомобили. Camaro с двигателем Corvette были попросту опасны, но кого это останавливало?!
Официально мощность Yenko Camaro составляла 425 лошадиных сил, что было явным преуменьшением. На динамометрическом стенде показатели мощности зашкаливали за 550 "лошадей", а по слухам, незначительное вмешательство в настройки мотора позволяло получить отдачу более 600 сил. И сегодня это много, а в конце 1960-х это был уровень Формулы-1. Yenko Camaro главным образом были ориентированы на заезды на четверть мили, но на официальные заезды NHRA они не допускались, поскольку не являлись серийными, что не мешало на них носиться в нелегальных гонках по городским улицам.
Энтузиасты хорошо приняли Yenko Camaro и для модели 1969 года Дону Йенко удалось воспользоваться официальной системой заказов Chevrolet COPO (Central Office Production Order), которая изначально создавалась для обслуживания заказов таксопарков, полицейских управлений, и прочих муниципальных служб, требующих спец оборудование и дополнительный контроль на производственной линии. Масса работ, ранее производимых в мастерских Йенко, стала выполняться на заводе Chevrolet, что обеспечило больший выбор опций, таких как спортивные тормоза и автоматическая коробка передач.
За 3 года было построено в общей сложности 316 экземпляров Yenko Camaro и до наших дней уцелело меньше половины, не зря они были вне закона… Сегодня доработанные Camaro привлекают энтузиастов и коллекционеров своей редкостью и грубой скоростью. Ценятся Yenko Camaro даже больше Мустангов в исполнении Shelby.
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