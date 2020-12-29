Мужчина из Вирджинии нашел свой классический Chevrolet Camaro спустя 17 лет после угона

Мужчина из штата Вирджиния, чей Chevrolet Camaro 1969 года выпуска был украден 17 лет назад, воссоединился с автомобилем после того, как случайно заметил его в гараже, когда помогал другу покупать другой автомобиль.
Житель штата Вирджиния Томми Кук холил и лелеял свой оранжевый Chevrolet Camaro 1969 до 2003 года, пока его не угнали, пишет UPI. Мужчина обращался в полицию, но офицеры так и не смогли найти авто, дело осталось в подвисшем состоянии.
Более того, преступники не оставили улик, испарившись в воздухе, словно автомобиль-призрак. Однако хозяин почему-то был уверен: однажды он и его «ласточка» снова будут вместе.
«Я никогда не забывал об этой машине. Я знал, что настанет тот день и час, когда я верну её. Я не знал, где она, но чувствовал, что она где-то рядом.»
До декабря 2020 года о машине ничего не было известно, но всё изменилось, когда друг попросил Томми помочь ему с покупкой автомобиля. Приятели приехали в магазин, расположенный прямо в гараже одного из местных жителей, и начали осматривать товар.
Тогда-то внимание Кука и привлек зелёный Сamaro, одиноко стоящий в углу.
Более того, преступники не оставили улик, испарившись в воздухе, словно автомобиль-призрак. Однако хозяин почему-то был уверен: однажды он и его «ласточка» снова будут вместе.
«Я никогда не забывал об этой машине. Я знал, что настанет тот день и час, когда я верну её. Я не знал, где она, но чувствовал, что она где-то рядом.»
До декабря 2020 года о машине ничего не было известно, но всё изменилось, когда друг попросил Томми помочь ему с покупкой автомобиля. Приятели приехали в магазин, расположенный прямо в гараже одного из местных жителей, и начали осматривать товар.
Тогда-то внимание Кука и привлек зелёный Сamaro, одиноко стоящий в углу.
Мужчину одолела ностальгия, ведь точно такая же машина, только оранжевого цвета, когда-то была и у него. Чувство оказалось настолько сильным, что Томми решил проверить VIN-код транспортного средства, выбитый на приборной панели, но серийный номер был ему не знаком.
Решив не сдаваться, Томми испытал удачу ещё раз, заглянув под капот — и бинго. VIN-код полностью совпадал с теми цифрами, которые были на его угнанной машине. Мужчина тут же позвонил в полицию и рассказал об открытии. Приехавший на место шериф отбуксировал авто на стоянку.
Решив не сдаваться, Томми испытал удачу ещё раз, заглянув под капот — и бинго. VIN-код полностью совпадал с теми цифрами, которые были на его угнанной машине. Мужчина тут же позвонил в полицию и рассказал об открытии. Приехавший на место шериф отбуксировал авто на стоянку.
Кук, проведя небольшое расследование выяснил, что угонщики не стали перебивать все серийные номера, ограничившись заменой одного. Кроме того, машина после угона переходила из рук в руки четыре раза. Несмотря на это, автомобиль остался в хорошем состоянии.
«Некоторые владельцы вкладывали в него деньги. Машина выглядит лучше, чем когда её угнали, только она теперь уродливого зелёного цвета.»
«Некоторые владельцы вкладывали в него деньги. Машина выглядит лучше, чем когда её угнали, только она теперь уродливого зелёного цвета.»
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