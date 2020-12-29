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Мужчина из Вирджинии нашел свой классический Chevrolet Camaro спустя 17 лет после угона

Мужчина из Вирджинии нашел свой классический Chevrolet Camaro спустя 17 лет после угона (4 фото)

Автор:
29 декабря 2020 13:17
Сообщество : Автомир
Метки: camaro   chevrolet   chevrolet camaro   авто   автомир   автомобили   угон   угон автомобиля   
386
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Мужчина из штата Вирджиния, чей Chevrolet Camaro 1969 года выпуска был украден 17 лет назад, воссоединился с автомобилем после того, как случайно заметил его в гараже, когда помогал другу покупать другой автомобиль.

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Метки: camaro   chevrolet   chevrolet camaro   авто   автомир   автомобили   угон   угон автомобиля   
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2  комментария
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Acu900 2 часа назад
А страховку за нее он наверное таки получил. Такие машины обязательно страхуются от аварий и от угона, и если в случаи угона в течении определенного времени машина не находиться, владелец тс получает страховую выплату. Получается для того, чтобы забрать себе эту машину он должен вернуть деньги страховой компании что равносильно выкупить эту машину. Так что возврат машины влетит ему в хорошую копеечку...
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