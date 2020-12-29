Мужчина из Вирджинии нашел свой классический Chevrolet Camaro спустя 17 лет после угона

Житель штата Вирджиния Томми Кук холил и лелеял свой оранжевый Chevrolet Camaro 1969 до 2003 года, пока его не угнали, пишет UPI. Мужчина обращался в полицию, но офицеры так и не смогли найти авто, дело осталось в подвисшем состоянии.



Более того, преступники не оставили улик, испарившись в воздухе, словно автомобиль-призрак. Однако хозяин почему-то был уверен: однажды он и его «ласточка» снова будут вместе.



«Я никогда не забывал об этой машине. Я знал, что настанет тот день и час, когда я верну её. Я не знал, где она, но чувствовал, что она где-то рядом.»



До декабря 2020 года о машине ничего не было известно, но всё изменилось, когда друг попросил Томми помочь ему с покупкой автомобиля. Приятели приехали в магазин, расположенный прямо в гараже одного из местных жителей, и начали осматривать товар.



Тогда-то внимание Кука и привлек зелёный Сamaro, одиноко стоящий в углу.