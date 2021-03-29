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Трактора в естественной среде обитания

Трактора в естественной среде обитания (30 фото)

Автор:
29 марта 2021 22:18
Метки: СССР   сельское хозяйство   советский трактора   техника   трактор   эстетика   
521
30

Только не надо смеяться над этими ребятами и обзывать их колхозниками — когда вы увязнете в грязи или снегу, они первыми придут на помощь! А ещё они делают за нас очень много важной, но грязной и тяжёлой работы

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Метки: СССР   сельское хозяйство   советский трактора   техника   трактор   эстетика   
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6  комментариев
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46k
Albert GER 2 часа назад
А почему мы должны смеяться над тракторами???
А сомневаюсь шо ко мне приедут трактора с постаментов.
А ещё я знаю почему трактор на бугорок задом загнали)))
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saturn 37 минут назад
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kirpal 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Ego sum qui sum Час назад
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41k
Максим Т. 2 часа назад
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