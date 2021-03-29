Трактора в естественной среде обитания

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Только не надо смеяться над этими ребятами и обзывать их колхозниками — когда вы увязнете в грязи или снегу, они первыми придут на помощь! А ещё они делают за нас очень много важной, но грязной и тяжёлой работы
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Авторский пост
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А сомневаюсь шо ко мне приедут трактора с постаментов.
А ещё я знаю почему трактор на бугорок задом загнали)))