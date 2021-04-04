Свадьба без курьезов? А что, такое бывает? И речь вовсе не о странных конкурсах (хотя куда без них?).Каждая минута торжества таит в себе кучу возможностей, чтобы этот важный для молодых день стал нестандартным и необычным.

О смешных и не очень историях на свадьбах рассказывают пользователи Сети.