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Редкая свадьба проходит без приключений. Пользователи соцсетей подтверждают: им доводилось бывать на торжествах, где все идет не по плану. Зато есть что вспомнить!
Свадьба без курьезов? А что, такое бывает? И речь вовсе не о странных конкурсах (хотя куда без них?).Каждая минута торжества таит в себе кучу возможностей, чтобы этот важный для молодых день стал нестандартным и необычным.
О смешных и не очень историях на свадьбах рассказывают пользователи Сети.
О смешных и не очень историях на свадьбах рассказывают пользователи Сети.
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Без борьбы за букет невесты и свадьба не свадьба
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