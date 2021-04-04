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Официант уронил салат в декольте невесты: в соцсетях поделились эпичными историями со свадеб

Официант уронил салат в декольте невесты: в соцсетях поделились эпичными историями со свадеб (25 фото)

Автор:
04 апреля 2021 09:22
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   истории   приколы   свадьба   смешно   соцсети   
846
25
Редкая свадьба проходит без приключений. Пользователи соцсетей подтверждают: им доводилось бывать на торжествах, где все идет не по плану. Зато есть что вспомнить!
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Метки: Юмор   истории   приколы   свадьба   смешно   соцсети   
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5  комментариев
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bobobo 5 минут назад
8 лет отработал официантом. Ничего не ронял.
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Егор 10 минут назад
Свадебный пост без Светки не бывает!
Ссылка youtu.be
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Radugananebe 11 минут назад
Я была на свадьбе, которая закончилась пожаром. У невесты чутт платье не сгорело от искры бенгальского огня. Успели потушить и обошлось без ожогов. Вот где страсти-то.
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25k
Рекламщик 12 минут назад
Ссылка www.facebook.com
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