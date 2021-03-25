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Мечта на колёсах под старыми бабушкиными одеялами, припаркованная во дворе

Мечта на колёсах под старыми бабушкиными одеялами, припаркованная во дворе (7 фото)

Автор:
25 марта 2021 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   спорткар   
950
7
Вот только посмотрите, как некоторые владельцы трепетно относятся к своим автомобилям! Найти гараж в достаточно плотной застройке не удалось, но только посмотрите как автолюбитель вышел из непростой ситуации! Побольше полотенец, одеял, каких-то покрывал, и вот уже практически все машины скрыты от влияния жаркого калифорнийского солнца.
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Метки: porsche   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   спорткар   
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5  комментариев
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598
Шурман 58 минут назад
У нас в европе так же в каждом дворе под одеялами стоят порше , майбахи и тд и самое главное даже родственники не знают что там стоит :))))))))) вот такие статьи почитаешь так в Америке в каждом гараже такое и все за бесплатно отдают , по Дискавери была такая передача где они специально ходили и искали такие машины но и бабло за них отваливали .
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