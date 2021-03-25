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Вот только посмотрите, как некоторые владельцы трепетно относятся к своим автомобилям! Найти гараж в достаточно плотной застройке не удалось, но только посмотрите как автолюбитель вышел из непростой ситуации! Побольше полотенец, одеял, каких-то покрывал, и вот уже практически все машины скрыты от влияния жаркого калифорнийского солнца.
Предлагаю обратить внимание на вот этого красавца. Насколько круто он выглядит даже полностью скрытый от лишних глаз.
Кто-нибудь сможет безошибочно определить хотя бы автомобильный бренд, который притаился под автомобильным чехлом?
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А так, сомневаюсь что найдется хоть один автолюбитель, который со 100-й уверенностью не узнает эти известные и любимые всему миру лекала!
Ну а так, надеюсь все уже поняли о чем речь?
Только представьте, этот автомобиль был в одних и тех же руках почти 40 лет. Но у всего есть как начало, так и конец. Владелец умер, а машину просто продали.
Только представьте, этот автомобиль был в одних и тех же руках почти 40 лет. Но у всего есть как начало, так и конец. Владелец умер, а машину просто продали.
Несмотря на серьезный возраст, автомобиль выглядит превосходно, на ходу, есть конечно небольшие признаки износа и паутинка на лакокрасочном покрытии, но это терпимо с учетом жаркого климата и пескоструя.
Надеюсь все догадались, что это Порше? Но какой?
Надеюсь все догадались, что это Порше? Но какой?
Прошу любить и жаловать - Porsche Carrera S, модель 1977 года, который удалось купить за очень вменяемые деньги!
Кстати владелец, раз в неделю выезжал на нем на променад, пока были силы, настолько он любил свою машину!
После полноценного технического обслуживания с заменой всего чего только можно, автомобиль не будет простаивать в гараже, а станет использоваться по своему назначению!
Кстати владелец, раз в неделю выезжал на нем на променад, пока были силы, настолько он любил свою машину!
После полноценного технического обслуживания с заменой всего чего только можно, автомобиль не будет простаивать в гараже, а станет использоваться по своему назначению!
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