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ГАЗ-3351 «Лось» — российская версия шведского вездехода, на котором президент катался по тайге

ГАЗ-3351 «Лось» — российская версия шведского вездехода, на котором президент катался по тайге (21 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2021 09:52
Сообщество : Автомир
Метки: Bandvagn   авто   автомир   вездеход   газ   снегоболотоход   
1166
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Фотографии с недавнего отдыха президента в тайге вызвали массу противоречивых дискуссий на различные темы. В машине, на фоне которой запечатлен российский президент, некоторые распознали шведский вездеход Bandvagn (BV) 206, и даже упрекнули президента, непатриотично, мол, отдыхает, одежда у него импортная и вездеход натовский, даже на кружках кто-то разглядел какой-то зарубежный бренд.

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Метки: Bandvagn   авто   автомир   вездеход   газ   снегоболотоход   
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36  комментариев
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17k
babuby 2 часа назад
Обидно что двигатели, трансмиссии, и прочие серьёзные узлы, делать достойного качества так и не научились.
Нет, можно конечно вставать на дыбы, орать что у нас всё равно самое лучшее, но реальность от этого не изменится. Будь этот Лось напихан сугубо отечественной механикой, был-бы не надёжнее УАЗа, который знаменит своей надёжностью.
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1k
Hallo FreeSpace 10 минут назад
да всем пофиг на чем он там ездил )
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4k
Ya 59 минут назад
"Скандинавы знают толк в вездеходах, поэтому вездеход получился достойный."-молодец, лизнул достойно. Готовь документы-дадут гражданство. А в России и раньше в СССР ничего не могли.
На первый взгляд напомнил трактор для междурядовой работы в виноградниках и садах. Таких много выпускалось в малоразвитых теперь странах, таких как грузия, молдавия...
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5k
ValdemarNaftulievich Ya 15 минут назад
Виорел назывался (трактор)
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54k
Алекс Юстасов Час назад
О чем пост? О том, как у нас здорово с отверточной сборкой?
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553
Лучший Друг Алекс Юстасов 53 минуты назад
Вопрос в другом. Почему насквозь православные путин и шойгу в пост сало жрут?
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21k
Батончик с маком Час назад
Весной и осенью у нас в городе все мечтают о вездеходе. И водители и пешеходы.....
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15k
Maks Es 2 часа назад
Действительно, а кого же обвинять-то в развале советского наследия? Конечно же не Путина, который 21 год у власти! Все виноваты, но только не он! Бояре у нас тупые и вороватые, а царь батюшка, надежа и опора простого мещанина!
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15k
Maks Es Денис Колосов Полчаса назад
Любой экономики. Любой. Напомню, что в экономике не только владельцы фабрик, газет и пароходов есть. Более того, они ещё и не большинство. А наоборот.
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3k
Денис Колосов Maks Es 22 минуты назад
они на вершине, дают указание нижестоящим и так до самого мелкого работника цепочка спускается.. т.е они управляют экономикой в текущих реалиях
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2k
Egor Egorov Maks Es 21 минуту назад
"... в 2000-х еще живы советские инженеры...", тебе сколько лет, сынок, раз ты такой примитив пишешь? Все НИИ и КБ были сданы под барахолки, а инженера стали продавцами на этих самых барахолках...
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15k
Maks Es Денис Колосов 13 минут назад
Задача экономики - удовлетворять потребности населения в производстве, распределении и потреблении товаров.
Капитализм, особенно современный глобализм, подменил задачи экономики на задачи получения прибыли.
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3k
Денис Колосов Maks Es 11 минут назад
ну таковы сегодняшние реалии...социализм - прошлое
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1k
Тарик 2 часа назад
Гоняли мы на шведском "Лосе" по горам Красной Поляны, у нас их в организации было два.
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