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Фотографии с недавнего отдыха президента в тайге вызвали массу противоречивых дискуссий на различные темы. В машине, на фоне которой запечатлен российский президент, некоторые распознали шведский вездеход Bandvagn (BV) 206, и даже упрекнули президента, непатриотично, мол, отдыхает, одежда у него импортная и вездеход натовский, даже на кружках кто-то разглядел какой-то зарубежный бренд.
Сами так называемые «ура-патриоты» небось ходят исключительно в одежде отечественных брендов и ездят на отечественных автомобилях типа вазовских девяток или Приор. Но оставим эти патриотические рассуждения более сведущим в них «экспертам», и вернемся к машине.
Это ГАЗ-3351 «Лось», он выпускается с 2012 года в России на заводе гусеничных тягачей, одном из предприятий группы ГАЗ. На машины устанавливают дизельные двигатели Cummins или Steyr, с автоматической трансмиссией Allison, реже Daimler. Это так называемая локализованная российская версия шведского вездехода.
Разработка самого BV 206 началась еще в шестидесятых годах шведской компанией Hagglunds.
Разработка самого BV 206 началась еще в шестидесятых годах шведской компанией Hagglunds.
Скандинавы знают толк в вездеходах, поэтому вездеход получился достойный. Изначально он создавался для нужд военных, но вскоре после начала производства, в 1974 году, ним заинтересовались гражданские службы многих стран европейских стран- спасатели, геологи, полиция, и само собой разумеется, многочисленная армия любителей охоты, рыбалки и просто покорители бездорожья.
География распространения вездехода тоже впечатляет. Машина быстро набрала популярность и в суровой Норвегии, и в знойной Испании. Франция, Британия, Канада, США, Израиль и ряд азиатских стран, в болотах, на заснеженных склонах гор и среди песков пустынь вездеход достойно вывозил возложенные на него задачи.
Сочлененная конструкция с задней активной платформой позволяет проходить вброд небольшие речушки без особой опаски, ведь пока гусеницы передней части нащупывают берег, задние как правило, еще стоят на твердом покрытии. Впрочем, воды он тоже не боится. Конечно, это не амфибия, но в разумных пределах он может двигаться по воде, причем с полной загрузкой.
Доступный угол крена 40 градусов, предельный угол уклона 55 градусов. Мало какая техника похвастается такими параметрами.
Изначально вездеход комплектовался разными двигателями. Ни один из них, к слову, не был шведского производства. Бензиновый вариант был представлен одной V -образной карбюраторной трёхлитровой шестеркой Ford Cologne, зато линейка дизелей радовала разнообразием.
Начиналась она с шестицилиндрового трёхлитрового атмосферного Mercedes, его турбированной версии и пятицилиндрового турбодизеля производства той же немецкой компании.
Автоматическая коробка передач W4A-018, тоже мерседесовская, значительно облегчала труд водителя вездехода.
Автоматическая коробка передач W4A-018, тоже мерседесовская, значительно облегчала труд водителя вездехода.
Дополнительный силовой цилиндр обеспечивает принудительный изгиб секций и ставился в виде опции
Между двумя частями машины установлены три рулевых гидроцилиндра, два из них рулевые, а третий нужен для стабилизации при движении по ровным поверхностям. Благодаря такой системе «разуть» гусеницу при повороте притормаживанием одной из сторон здесь практически невозможно.
Тормозами оборудована только передняя секция, дисковый механизм установлен на валу после раздатки, воздействуя одновременно на обе части. Гениальная по своей простоте конструкция.
Из необычного для вездеходов решений могу припомнить отсутствие блокировки дифференциала. Конечно, на четырёх широких гусеницах она не так актуальна, как на четырёх узких колёсах, но всё же в некоторых особо интересных случаях она бы лишней не была.
Стеклопластиковый кузов сделанный по принципу сендвич-панели с пенопластовой внутренней частью и отопители в салонах обоих секций создают внутри комфортный микроклимат даже при запредельно низких температурах за бортом.
Возвращаясь к начальной теме, могу сказать вот что. Вездеход получился удачный, по достоинству оценен во многих странах, и я бы очень удивился, если бы какие-то английские патриоты, к примеру, обвиняли свою королеву в непатриотичности, увидев её за рулем BV 206.
Тут остается лишь посетовать, что много интересных отечественных разработок в СССР так и остались мало кому известными опытными образцами. И обвинить в этом Владимира Путина сейчас точно бессмысленно.
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Нет, можно конечно вставать на дыбы, орать что у нас всё равно самое лучшее, но реальность от этого не изменится. Будь этот Лось напихан сугубо отечественной механикой, был-бы не надёжнее УАЗа, который знаменит своей надёжностью.
Капитализм, особенно современный глобализм, подменил задачи экономики на задачи получения прибыли.