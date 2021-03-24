Сочлененная конструкция с задней активной платформой позволяет проходить вброд небольшие речушки без особой опаски, ведь пока гусеницы передней части нащупывают берег, задние как правило, еще стоят на твердом покрытии. Впрочем, воды он тоже не боится. Конечно, это не амфибия, но в разумных пределах он может двигаться по воде, причем с полной загрузкой.