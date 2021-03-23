Мотомобиль из Явы: уникальный «Минск» белорусского умельца

Крохотные автомобили, в основе которых были мотоциклы, не то что бы сильно были распространены в среде советских самоделок, но иногда встречались. Одна из таких интересных самоделок под названием «Минск» (не путайте с мотоциклами известной марки) уцелела до наших дней в Беларуси.

0 Источник: Не удалось выяснить, в каком году это чудо техники появилось на свет, но судя по древним советским черным номерам, дело было в 1970-х, если не раньше. Основой этой любопытной конструкции послужил чешский мотоцикл Jawa 250, предположительно Typ 353, в простонародье прозванный «старухой».

0 Источник: Сначала к мотоциклу прикрепили «люльку», а затем уже над всем этим был сконструирован кузов уникальной конструкции. Почти все работы над ним – рук Алесандра Длотовского, известного в СССР минского промышленного дизайнера.

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0 Источник: Внутри, как гласит известная поговорка – в тесноте, да не в обиде. Максимум в салоне могли разместиться три человека, вместе с водителем. Но уже никакой дождь не был страшен.

0 Источник: Попасть внутрь можно только справой стороны, через дверь сделанную по принципу «крыла чайки».

0 Источник: С левой стороны открывается боковая форточка, но она слишком мала что бы стать дверью. Ветровое стекло позаимствовали от «Запорожца».

0 Источник: Руль мотоциклетного типа расположен посредине. Он соединен со штатной вилкой мотоцикла, в раму там изменений не вносилось. Приборная панель состоит из спидометра, индикатора зарядки батареи, указателя уровня топлива, часов и контрольных ламп. Электрооборудование переделано на 12 вольт. Вот только стартера здесь почему-то нет, заводить приходилось с ноги.

0 Источник: Каким бы смешным не казался этот мотомобиль, поездил он немало, и на дальние расстояния тоже. Известно, что из Минска в Крым на нем неоднократно ездили, и не только.

0 Источник: Долгое время считалось, что уникальная поделка сохранилась лишь на старых фото, но недавно выяснилось, что она уцелела, найдена, по-прежнему находится в Беларуси и будет отреставрирована.