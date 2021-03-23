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Мотомобиль из Явы: уникальный «Минск» белорусского умельца

Мотомобиль из Явы: уникальный «Минск» белорусского умельца (9 фото)

Автор:
23 марта 2021 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   мотоколяска   самоделка   своими руками   
183
9
Крохотные автомобили, в основе которых были мотоциклы, не то что бы сильно были распространены в среде советских самоделок, но иногда встречались. Одна из таких интересных самоделок под названием «Минск» (не путайте с мотоциклами известной марки) уцелела до наших дней в Беларуси.
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Метки: авто   автомир   автомобили   мотоколяска   самоделка   своими руками   
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2  комментария
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1k
lekha-fil Час назад
Какой какой Минск: "никальный «Минск»"? Это что-то новое. Объяснись.
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15k
Maks Es Час назад
Отличная техника!
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