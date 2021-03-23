BMW 7-й серии 2000 года в безупречном состоянии

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По большей части, роскошные автомобили, такие как BMW 7-Series, резко падают в цене, как только они покидают дилерский центр, но эта конкретная "семерка" 2000 года, похоже, опровергает эту тенденцию с заоблачной ценой в 79500 долларов.
Седан выставлен на продажу в Нью-Джерси. Это удлиненная версия BMW 740iL 2000 года выпуска, находящаяся в первозданном состоянии. В описании говорится, что машина настолько хорошо сохранилась, что «Вас охватывает тот самый аромат новой машины, как только вы открываете дверь».
Автомобиль находится в заводской комплектации без каких-либо переделок. Единственное, что здесь поменялось за два десятилетия, — это указатели поворотов. Старые потеряли свой блеск, и их заменили на оригинальные новые.
Нынешний владелец Е38 купил ее у коллекционера в Северной Каролине. Автомобиль практически всю свою жизнь стоял в гараже. Но два раза в месяц владелец выезжал на нем, чтобы прогреть мотор и сохранить всю техническую часть в рабочем состоянии. Машина также проходила все необходимые ТО. Покупателем данного экземпляра может быть как коллекционер, так и просто богатый фанат старых немецких машин, который купит Е38, чтобы на ней ездить.
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