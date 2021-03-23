BMW 7-й серии 2000 года в безупречном состоянии

Нынешний владелец Е38 купил ее у коллекционера в Северной Каролине. Автомобиль практически всю свою жизнь стоял в гараже. Но два раза в месяц владелец выезжал на нем, чтобы прогреть мотор и сохранить всю техническую часть в рабочем состоянии. Машина также проходила все необходимые ТО. Покупателем данного экземпляра может быть как коллекционер, так и просто богатый фанат старых немецких машин, который купит Е38, чтобы на ней ездить.