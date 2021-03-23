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BMW 7-й серии 2000 года в безупречном состоянии

BMW 7-й серии 2000 года в безупречном состоянии (15 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 09:55
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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По большей части, роскошные автомобили, такие как BMW 7-Series, резко падают в цене, как только они покидают дилерский центр, но эта конкретная "семерка" 2000 года, похоже, опровергает эту тенденцию с заоблачной ценой в 79500 долларов.

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Метки: bmw   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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4  комментария
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4k
rere82 3 часа назад
У нас на автобазаре перекупы ещо не так тачки на продажу готовят, а чехол на баранке это нечто.
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20k
BillyBonzz 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
satra 3 часа назад
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4k
Бу 3 часа назад
В своё время машина была просто улёт
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