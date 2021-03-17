Единственный в мире прототип BMW M8 1990 года вернули к жизни

Хотя внешне прототип M8 очень похож на «восьмёрку» в кузове E31, на деле у «эмки» немного общих деталей с обычными купе. Двери и крылья сделаны из углепластика, передний бампер и капот оригинальные (отсутствуют выдвижные фары), заменена выхлопная система, появились воздухозаборники в задних крыльях и особые диски.



Сердце BMW M8 — атмосферный V12 объёмом 6064 кубических сантиметра, разработанный специально для купе. Двигатель развивает невероятные для начала 1990-х 520-550 лошадиных сил. «Эмка» могла стать настоящей «убийцей суперкаров», ведь и мощность Ferrari F40, и отдача Lamborghini Diablo в те годы не превышала отметки 500 лошадиных сил.