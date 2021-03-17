Единственный в мире прототип BMW M8 1990 года вернули к жизни

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Если вы считаете себя заядлым поклонником BMW, скорее всего, вы слышали о единственном существующем прототипе E31 M8 1990 года. Недавно BMW Classic восстановила этот исторический прототип, вернув его в рабочее состояние и пообещав, что все услышат его рёв, как только позволят погодные условия.
Двухдверка с мотором V12 была сделана в 1990 году в единственном экземпляре, но почти двадцать лет баварская фирма отрицала разработку «заряженной» версии «восьмёрки», а журналистам и поклонникам прототип впервые показали только в 2010-м.
Восстановление единственного ходового экземпляра BMW M8 заняло много времени: главной загвоздкой было изготовление нового топливного бака с внутренней пенопластовой прокладкой.
Однако теперь подразделение BMW Classic заменило все необходимые детали и объявило о технической готовности «эмки». Первый за много лет выезд BMW M8 состоится в ближайшие недели — как только позволит погода.
Хотя внешне прототип M8 очень похож на «восьмёрку» в кузове E31, на деле у «эмки» немного общих деталей с обычными купе. Двери и крылья сделаны из углепластика, передний бампер и капот оригинальные (отсутствуют выдвижные фары), заменена выхлопная система, появились воздухозаборники в задних крыльях и особые диски.
Сердце BMW M8 — атмосферный V12 объёмом 6064 кубических сантиметра, разработанный специально для купе. Двигатель развивает невероятные для начала 1990-х 520-550 лошадиных сил. «Эмка» могла стать настоящей «убийцей суперкаров», ведь и мощность Ferrari F40, и отдача Lamborghini Diablo в те годы не превышала отметки 500 лошадиных сил.
Сердце BMW M8 — атмосферный V12 объёмом 6064 кубических сантиметра, разработанный специально для купе. Двигатель развивает невероятные для начала 1990-х 520-550 лошадиных сил. «Эмка» могла стать настоящей «убийцей суперкаров», ведь и мощность Ferrari F40, и отдача Lamborghini Diablo в те годы не превышала отметки 500 лошадиных сил.
Тридцать лет назад боссы BMW посчитали M8 слишком дорогостоящей для производства моделью, и в серию пошла гораздо более простая 380-сильная версия 850 CSi. Единственный прототип M8 долго прятали, но теперь купе привели в порядок, и у поклонников есть шанс увидеть уникальное купе не только в музее, но и на специальных мероприятиях.
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