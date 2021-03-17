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Единственный в мире прототип BMW M8 1990 года вернули к жизни

Единственный в мире прототип BMW M8 1990 года вернули к жизни (10 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 14:16
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   bmw m8   авто   прототип   
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Если вы считаете себя заядлым поклонником BMW, скорее всего, вы слышали о единственном существующем прототипе E31 M8 1990 года. Недавно BMW Classic восстановила этот исторический прототип, вернув его в рабочее состояние и пообещав, что все услышат его рёв, как только позволят погодные условия.

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Метки: bmw   bmw m8   авто   прототип   
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Из Донецка. 2 часа назад
Вот и хорошо что он единственный... Меньше дебилов на дорогах..
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