Прототип культового Porsche 959 всё еще на ходу и в отличной форме

959-й не выглядел как космический корабль, в отличие от современников от Ferrari и Lamborghini, но спокойная внешность не должна вводить в заблуждение! Автомобиль задумывался как гоночный болид безумной группы Б чемпионата мира по ралли и между делом выиграл ралли Париж-Дакар 1986 года. Автомобиль обладал технологиями, многие из которых сегодня воспринимаются как должное, но в 1980-е, когда в СССР осваивали производство ВАЗ 2108, поражали воображение обывателей. Например, полный привод, способный распределять крутящий момент в зависимости от ситуации, датчики давления в шинах, регулируемый дорожный просвет... Разгон до "сотни" составлял ошеломительные 3,7 секунды! Это был новый уровень для суперкаров как по динамике, так и по управляемости.