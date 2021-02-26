Прототип культового Porsche 959 всё еще на ходу и в отличной форме

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Porsche 959 наряду с Ferrari F40 является вершиной развития инженерной мысли 1980-х годов и некоторое время являлся быстрейшим серийным автомобилем, преодолевшим рубеж скорости в 318 км/ч. Двойной турбонаддув, сложнейшая система полного привода, регулируемая подвеска, алюминиевые панели кузова - в техническом плане это был невероятный автомобиль!
Чтобы заставить всё это хозяйство работать должным образом, 959-й масштабно тестировали по всей Европе: от Северной петли Нюрбургринга, до мыса Нордкап в Норвегии. На фотографиях ниже как-раз один из прототипов, вынесший на своих колесах все тяготы испытательных пробегов!
Porsche 959 Prototype V5
В 1985 году инженеры Porsche получили около 30 шасси 911 Turbo для испытания разных узлов и агрегатов будущего флагмана. Они были разделены на три серии F, N и V, используемые на разных этапах разработки модели. В книге по истории Porsche 959, в разделе, посвященном испытаниям культового суперкара, можно увидеть замечательные фотографии двух белых 959-х в разных дорожных условиях. Один из них, прототип V5 дошел до наших дней практически в первозданном виде.
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Всего в V-серии прототипов было семь машин, преимущественно служивших для настройки шасси и электронных систем управления. Это уже были практически предсерийные автомобили, на которых инженеры исправляли последние огрехи, благодаря чему для истории сохранилась обширная фото история испытательных путешествий по Европе. Фотографии делал тест-пилот Дитер Рюшейзен с разрешения Porsche. Немец, наверное, намотал на прототипах 959 наибольшее количество километров и описал процесс испытаний как исчерпывающий.
959-й не выглядел как космический корабль, в отличие от современников от Ferrari и Lamborghini, но спокойная внешность не должна вводить в заблуждение! Автомобиль задумывался как гоночный болид безумной группы Б чемпионата мира по ралли и между делом выиграл ралли Париж-Дакар 1986 года. Автомобиль обладал технологиями, многие из которых сегодня воспринимаются как должное, но в 1980-е, когда в СССР осваивали производство ВАЗ 2108, поражали воображение обывателей. Например, полный привод, способный распределять крутящий момент в зависимости от ситуации, датчики давления в шинах, регулируемый дорожный просвет... Разгон до "сотни" составлял ошеломительные 3,7 секунды! Это был новый уровень для суперкаров как по динамике, так и по управляемости.
Естественно прототип V5 имеет ряд особенностей, отличающих его от серийных собратьев. В нем нет правого зеркала заднего вида, крышка топливного бака глухая, для заправки необходимо поднять капот. На автомобиле до сих пор заводские номерные знаки "BB-PW 493", полученные Porsche при регистрации автомобиля в Германской ГИБДД. Во время испытаний на месте переднего пассажирского сиденья был смонтирован огромный компьютер для отслеживания работы систем автомобиля. Позже его убрали, а сам прототип держали в цивильном виде для демонстрации потенциальным клиентам и представителям прессы, с пристрастием следившим за рождением легенды.
Прототипы серии V тестировались в том числе в Норвегии, чтобы понять как будет работать регулируемая подвеска в мороз. Испытания шли хорошо и порой V5 использовался как снегоуборщик, чтобы расчистить путь через снежную целину для других прототипов. Программа тестирования V5 не предполагала слишком жестких испытаний, поэтому автомобиль избежал уничтожения, а позже был передан во владение самому профессору Фердинанду Пьеху, будущему главе Volkswagen Group. Знаменитый менеджер какое-то время водил V5 каждый день!
Porsche 959 позволил заглянуть в будущее автомобилей. Причем, несмотря на ворох инновационных технологий 959-й был комфортен и относительно надежен в повседневной эксплуатации (если не задумываться о его цене...). Автомобиль очень редкий, всего было выпущено 300 экземпляров, плюс 37 прототипов и мулов, что делает представленный V5 уникальным экспонатом, особенно учитывая его историю и присутствие личности Фердинанда Пьеха. Примечательно, что со всей этой историей, прототип Porsche 959 принадлежит частному владельцу и находится за пределами коллекции музея Porsche. И если цены на гражданские 959-е уже вплотную приблизились к 2 000 000 долларов (а то и выше), то этот автомобиль если появится в продаже вызовет огромный ажиотаж и взрыв банковских счетов обеспеченных энтузиастов!
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