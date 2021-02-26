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Прототип культового Porsche 959 всё еще на ходу и в отличной форме

Прототип культового Porsche 959 всё еще на ходу и в отличной форме (20 фото)

Автор:
26 февраля 2021 08:56
Сообщество : Автомир
Метки: porsche   porsche 959   авто   автомир   автомобили   прототип   спорткар   
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Porsche 959 наряду с Ferrari F40 является вершиной развития инженерной мысли 1980-х годов и некоторое время являлся быстрейшим серийным автомобилем, преодолевшим рубеж скорости в 318 км/ч. Двойной турбонаддув, сложнейшая система полного привода, регулируемая подвеска, алюминиевые панели кузова - в техническом плане это был невероятный автомобиль!
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Метки: porsche   porsche 959   авто   автомир   автомобили   прототип   спорткар   
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