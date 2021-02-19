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Как выглядит служебный BMW фашистской рейхcканцелярии, который больше 70 лет простоял в сарае

Как выглядит служебный BMW фашистской рейхcканцелярии, который больше 70 лет простоял в сарае (11 фото)

Автор:
19 февраля 2021 08:56
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
605
11
Посмотрите какой чудесный БМВ нашли в Норвегии! История банальна, после героической Победы русского солдата, здание рейхсканцелярии в Берлине было сильно повреждено. А после полной капитуляции и окончания войны оставшиеся уже руины были полностью уничтожены по приказу советского командования. Все дело в том, что в этом здании помимо жилого и служебных помещений фюрера, располагался его подземный бункер.
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Метки: bmw   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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