Как выглядит служебный BMW фашистской рейхcканцелярии, который больше 70 лет простоял в сарае

Но рассказ все же не про главного злодея 20 века, а про достаточно интересный служебный автомобиль, который стоял на службе Германского рейха.



В те времена БМВ стали пользоваться бешенной популярностью и находились на своем производственном пике.



321 модель позиционировалось как компактное купе, но со спортивными нотками и 6-цилиндровым двигателем под капотом.



После полной капитуляции, Германия лишилась практически всего, считай страны, но по мне это слишком малая цена за то, какие зверства они творили начиная с 1939 года. После того как машину экспроприировали она оказалась в Норвегии, где ее не мудрствуя лукаво покрасили в новый цвет, чтобы скрыть фашистское прошлое.