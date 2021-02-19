Как выглядит служебный BMW фашистской рейхcканцелярии, который больше 70 лет простоял в сарае

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Посмотрите какой чудесный БМВ нашли в Норвегии! История банальна, после героической Победы русского солдата, здание рейхсканцелярии в Берлине было сильно повреждено. А после полной капитуляции и окончания войны оставшиеся уже руины были полностью уничтожены по приказу советского командования. Все дело в том, что в этом здании помимо жилого и служебных помещений фюрера, располагался его подземный бункер.
Но рассказ все же не про главного злодея 20 века, а про достаточно интересный служебный автомобиль, который стоял на службе Германского рейха.
В те времена БМВ стали пользоваться бешенной популярностью и находились на своем производственном пике.
321 модель позиционировалось как компактное купе, но со спортивными нотками и 6-цилиндровым двигателем под капотом.
После полной капитуляции, Германия лишилась практически всего, считай страны, но по мне это слишком малая цена за то, какие зверства они творили начиная с 1939 года. После того как машину экспроприировали она оказалась в Норвегии, где ее не мудрствуя лукаво покрасили в новый цвет, чтобы скрыть фашистское прошлое.
В те времена БМВ стали пользоваться бешенной популярностью и находились на своем производственном пике.
321 модель позиционировалось как компактное купе, но со спортивными нотками и 6-цилиндровым двигателем под капотом.
После полной капитуляции, Германия лишилась практически всего, считай страны, но по мне это слишком малая цена за то, какие зверства они творили начиная с 1939 года. После того как машину экспроприировали она оказалась в Норвегии, где ее не мудрствуя лукаво покрасили в новый цвет, чтобы скрыть фашистское прошлое.
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Многие ругают современные вытянутые ноздри в решетки радиатора, но посмотрите на этого красавца из прошлого века?
В БМВ просто отдают дань традициям!
В БМВ просто отдают дань традициям!
В кузове кабриолет было произведено всего лишь 1500 автомобилей, которые стояли на конвейере с 1939 по 1941 годы.
На эти модели устанавливался шестицилиндровый двигатель M321 с одним карбюратором Solex 30 BFLVS с автоматическим пусковым устройством.
В те годы стоимость автомобиля составляла 5.000 рейхсмарок, что равнялось 10.000 советских рублей.
Но есть нюансы, как отсутствие части левого порога. А в остальном идеальная машина под полную реставрацию!
Видимо поэтому за это творение немецкой автомобильной инженерии сейчас просят 75.000 евро, что явно превышает стоимость нового автомобиля, когда его получил первый покупатель.
С автомобилем есть полный комплект документов и можно проследить всю историю!
Хотите знать кто на нем ездил в годы войны и почему выбрали именно кабриолет?
Хотите знать кто на нем ездил в годы войны и почему выбрали именно кабриолет?
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Метки: bmw авто автомир автомобили олдтаймер ретро авто
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