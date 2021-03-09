Это уже не первый опыт автора канала по замене заводского мотора на ультракомпактный. Ранее он пытался установить под капот Honda Insight двигатель объёмом всего 212 кубических сантиметров, и во время нового эксперимента использовал полученный тогда опыт. Пригодился он, в частности, при разработке адаптера, через который новый двигатель соединяется с трансмиссией, а также при конструировании выхлопной системы.