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Хэтчбек Honda с одноцилиндровым двигателем от газонокосилки действительно ездит

Хэтчбек Honda с одноцилиндровым двигателем от газонокосилки действительно ездит (2 фото + 2 видео)

Автор:
09 марта 2021 15:16
Сообщество : Автомир
Метки: honda   авто   автомир   автомобили   видео   свап   
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Замена двигателя обычно выполняется для увеличения мощности, но иногда люди делают это просто для того, чтобы было чем заняться. Умелец с канала Robot Cantina решил, что одноцилиндровый двигатель отлично подойдет для его Honda Insight.

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Метки: honda   авто   автомир   автомобили   видео   свап   
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