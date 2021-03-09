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Замена двигателя обычно выполняется для увеличения мощности, но иногда люди делают это просто для того, чтобы было чем заняться. Умелец с канала Robot Cantina решил, что одноцилиндровый двигатель отлично подойдет для его Honda Insight.
Это уже не первый опыт автора канала по замене заводского мотора на ультракомпактный. Ранее он пытался установить под капот Honda Insight двигатель объёмом всего 212 кубических сантиметров, и во время нового эксперимента использовал полученный тогда опыт. Пригодился он, в частности, при разработке адаптера, через который новый двигатель соединяется с трансмиссией, а также при конструировании выхлопной системы.
Новый одноцилиндровый двигатель Harbor Freight при объёме в 420 кубических сантиметров развивает всего 13 л.с. Он карбюраторный, и экспериментатору пришлось повозиться ещё и с размещением всех компонентов мотора в подкапотном пространстве, но зато оснащён электрическим стартером.
Полноценный тест-драйв трёхдверки с необычным двигателем ещё впереди, однако, судя по видео, перемещается Honda Insight достаточно бодро.
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