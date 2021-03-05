Авария дня. Столкновение трех машин в Петропавловске

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В Петропавловске-Камчатском на проспекте Рыбаков 58-летний водитель внедорожника «Ниссан» при повороте налево не уступил дорогу встречному «Субару Импреза». От удара «Импреза» выехала на встречную полосу и столкнулась с кроссовером «Хонда».
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У «Импрезы» от удара с внедорожником починилась левая фара
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