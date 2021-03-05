FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4170 постов • 456 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Столкновение трех машин в Петропавловске

Авария дня. Столкновение трех машин в Петропавловске (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
298
3
1
В Петропавловске-Камчатском на проспекте Рыбаков 58-летний водитель внедорожника «Ниссан» при повороте налево не уступил дорогу встречному «Субару Импреза». От удара «Импреза» выехала на встречную полосу и столкнулась с кроссовером «Хонда».
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Vitamin 4 часа назад
Глупая авария...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото) Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото) Авария дня. В Тамбове погиб водитель внедорожника «УАЗ» Авария дня. В Тамбове погиб водитель внедорожника «УАЗ» Авария дня. ДТП с маршрутками в Ульяновске Авария дня. ДТП с маршрутками в Ульяновске Авария дня. Трагическое с ДТП с двумя погибшими в Польше Авария дня. Трагическое с ДТП с двумя погибшими в Польше Авария дня. В Тверской области большегруз столкнулся с "Нивой" Авария дня. В Тверской области большегруз столкнулся с "Нивой" Авария дня. Братске пострадал молодой водитель «Жигулей» Авария дня. Братске пострадал молодой водитель «Жигулей»
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1739970



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Советские уроки домоводства: как же было классно, или не очень
1
253
Советские уроки домоводства: как же было классно, или не очень
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды
3
81
Отец проучил сына-пранкера, решившего отрезать ему кусок бороды
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Speedbird 2002 года, с которого началась телевизионная карьера Чипа Фуза
0
2
Speedbird 2002 года, с которого началась телевизионная карьера Чипа Фуза
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
0
51
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото)
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#подборка#аварии#люди#шоу бизнес#автомобили#Разное#актеры
#фото#интересное#факты#дтп#кино#приколы#автомир#позитив#кот#авария дня
#животные#прикол#картинки#Россия#авто аварии#сша#знаменитости#СССР#полиция#китай

На что жалуетесь?

Вернуться