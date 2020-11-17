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Авария дня. Трагическое с ДТП с двумя погибшими в Польше

Авария дня. Трагическое с ДТП с двумя погибшими в Польше (5 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 10:53
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   смертельное дтп   
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10 ноября, польском городе Лодзь результате столкновения легкового автомобиля Audi и почтового грузовика Iveco погибли два человека. На перекрестке работали только пульсирующие желтые огни.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   смертельное дтп   
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8  комментариев
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11k
P.F. 2 часа назад
Мигающий желтый, все притормаживают. Видно же, что перекресток проблемный... Млять, куда так лететь???
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jeanalezi Полчаса назад
Давайте ещё и Польские говноновости сюда постить...
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14k
Александр Полчаса назад
Да и хрен с ними. И вообще, хорошо, что они убились об грузовик, а то могли на перекрестке и с собой кого забрать.

Нехер гонять.
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36k
Нанук Паналык Час назад
В ауди нашли почти сто грамм анаши.
Скорость на момент удара составляла почти 130 км.ч!
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8k
Иван Акимов 2 часа назад
А мне насрать на подляков. Так же как и они радуются когда гибнут москали.
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36k
Нанук Паналык Иван Акимов Час назад
Очередной зомбированый идиот...
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334
LinkLine Иван Акимов Час назад
у вас вата из уха торчит!
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