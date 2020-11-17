10 ноября, польском городе Лодзь результате столкновения легкового автомобиля Audi и почтового грузовика Iveco погибли два человека. На перекрестке работали только пульсирующие желтые огни.
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25-летний водитель Audi и его 19-летний пассажирка погибли на месте.
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