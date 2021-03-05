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Намусорил и уехал: «гадкий» поступок владельца Mercedes попал на видео

Намусорил и уехал: «гадкий» поступок владельца Mercedes попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 10:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Mercedes   Культура   авто   быдло   видео   выбросил мусор   мусор   чиновник   
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Появилось видео из Владивостока, на котором мужчина в чёрном пальто выбрасывает канистру из-под автомобильного масла прямо на обочину. Ролик стал предметом бурных обсуждений горожан.

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Метки: Mercedes   Культура   авто   быдло   видео   выбросил мусор   мусор   чиновник   
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35k
dima423 2 часа назад
блин у меня уже пол года канистра пустая от масла в багажнике валяется, все забываю в мусорке выкинуть, а просто так выкинуть воспитание не позволяет))
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3k
Protivogaz 19 минут назад
Вы мелко мыслите. Чиновник создаёт рабочие места для коммунальных служб города. О людях думает.
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−1
VladvonDrakulstein Полчаса назад
ruzge mir odnako
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3k
SaveUs 37 минут назад
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1k
! жЫтиЕ моЕ ! 53 минуты назад
Сироты Со Светланской , фуле

(для непонятливых - это про номер машины)
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10k
Антон Семёныч Час назад
На свежем мерине, возить с собой канистру из под масла. Он сам что ли его меняет, в гараже, на яме?
Обычно водилы таких авто не морочатся с покупкой масла. У дилера все есть, только заехай. Или он краит, у армян обслуживается и масло по-дешевле покупает. Потому как денег только на покупку хватило, на обслуживание уже нету...У понторезов обычно так.
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3k
Protivogaz Антон Семёныч 15 минут назад
Задиры на цилиндрах на этих моторах норма даже на небольших пробегах. Масложер бешеный, подливает каждый день. Данный авто выпускался с 2012 года, рестайл с 2015 - пробег там может быть огромный. Стоимость ремонта огромная - гарантии уже нет. Зато Понты)))
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10k
Антон Семёныч Час назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Мафусаил Час назад
в ЕдРо их специально таких набирают?
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11k
alexis Мафусаил Час назад
Если у власти будет партия «раздолбаный анус» , эти персонажи вступят в их ряды даже не раздумывая.
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171
Виктор Мафусаил 54 минуты назад
Их не набирают туда специально. Они сами рвутся туда, где харчи пожЫрнее.
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12k
KOSTELLO Час назад
Господин Хрущев, сраная свинья.
Больше мне добавить нечего
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11k
P.F. Час назад
Г-ну Хрущеву и всем тем, кто поступает также: бросая мусор на улице не забывайте хрюкать!
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39k
Элек Мек 2 часа назад
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11k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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10k
Олегbl4 Андрей Ватрушкин 18 минут назад
Только это вирусная реклама для фильма "Мстюны"
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780
Viktor 2 часа назад
Свиньи они такие .
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