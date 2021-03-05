Намусорил и уехал: «гадкий» поступок владельца Mercedes попал на видео

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Появилось видео из Владивостока, на котором мужчина в чёрном пальто выбрасывает канистру из-под автомобильного масла прямо на обочину. Ролик стал предметом бурных обсуждений горожан.
Прилично одетый водитель чёрного Mercedes GL с «непростыми» номерами выбрасывает канистру прямо на обочину.
На видео был опознан руководитель Международного партийного центра «Единой России», директор Владивостокского филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Игорь Хрущев.
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(для непонятливых - это про номер машины)
Обычно водилы таких авто не морочатся с покупкой масла. У дилера все есть, только заехай. Или он краит, у армян обслуживается и масло по-дешевле покупает. Потому как денег только на покупку хватило, на обслуживание уже нету...У понторезов обычно так.
Больше мне добавить нечего