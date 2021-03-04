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«Трудно было пропустить?», — питерский "санитар" и наглый пожилой водитель

«Трудно было пропустить?», — питерский "санитар" и наглый пожилой водитель (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 12:26
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   учитель на дороге   
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Наш старый знакомый — «Санитар» из Санкт-Петербурга Артур Вишенков, выложил свежее видео своего небольшого ДТП. На этот раз ему попался наглый пожилой водитель на Mercedes, который решил пред ним перестроиться.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   учитель на дороге   
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7  комментариев
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12k
r.a.t. 39 минут назад
очередной жЫгит, преисполненный радостью пересадки с осла на шайтан-арба
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Геннадий Вашурин 7 минут назад
не пожилой водитель , а носорог аульный тупорылый.
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10k
ЕвгенийДончак 8 минут назад
Рег всё правильно сделал...
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14k
dimitr 12 минут назад
Я всегда говорил, что немецкий автопром - говно, у половины тачек поворотники не работают в принципе.
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5k
Pashuta Полчаса назад
Таких представителей "вай-вэй што не видэш" надо из принципа оформлять через гаи.. и без всяких вариантов типа "он потом одумался".
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6k
Кружок 51 минуту назад
Вот у народа времени дохуа
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30k
Alex 51 минуту назад
два мудака
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