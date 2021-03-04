«Трудно было пропустить?», — питерский "санитар" и наглый пожилой водитель

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Наш старый знакомый — «Санитар» из Санкт-Петербурга Артур Вишенков, выложил свежее видео своего небольшого ДТП. На этот раз ему попался наглый пожилой водитель на Mercedes, который решил пред ним перестроиться.
Авторский пост
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