«Я уже переместился» , — настырный водитель Volvo из Питера

Наш старый знакомый из Санкт-Петербурга "санитар" Артур Вишенков разместил новое видео с участием настырного водителя Volvo, который пытался объехать всех справа. После небольшого ДТП торопыга долго доказывал инспектору, что не виноват и в момент контакта уже "переместился".
Водитель Volvo уверял инспектора, что Артур Вишенков не соблюдал дистанцию
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В первый раз "санитар" получит от ОСАГО примерно половину суммы, необходимой на ремонт (страховые компании считают по своим формулам). Ну, или его будут ремонтировать месяц и с очень сомнительным качеством. В третий и последующий разы страховая компания просто откажет в выплате и иди-судись.
С виновника аварии отсудить что-то наверное полегче, но зато взыскать трудно.
Так какой смысл быть дорожным санитаром за свой счет?