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«Я уже переместился» , — настырный водитель Volvo из Питера

«Я уже переместился» , — настырный водитель Volvo из Питера (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   санитар леса   учитель на дороге   
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Наш старый знакомый из Санкт-Петербурга "санитар" Артур Вишенков разместил новое видео с участием настырного водителя Volvo, который пытался объехать всех справа. После небольшого ДТП торопыга долго доказывал инспектору, что не виноват и в момент контакта уже "переместился".

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   санитар леса   учитель на дороге   
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23  комментария
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26k
EvilHomer Час назад
У таких уе@ков, за такие разговоры, СРАЗУ нужно ВУ отбирать и на заднем дворе ногами х@ярить.
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14k
sanchesS80 2 минуты назад
Не люблю я таких как на Вольво. Если ты торопишься по настоящему (согласитесь - бывает что торопишься), то у тебя не будет времени заниматься лечением/учительствованием. А так как он полез лечить регика, то значит нифига по настоящему не торопился. Просто вот хотелось пролезть.
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3k
livaneth 5 минут назад
Пожалуйста, кто нибудь, объясните мне прикол с "санитаром"
В первый раз "санитар" получит от ОСАГО примерно половину суммы, необходимой на ремонт (страховые компании считают по своим формулам). Ну, или его будут ремонтировать месяц и с очень сомнительным качеством. В третий и последующий разы страховая компания просто откажет в выплате и иди-судись.
С виновника аварии отсудить что-то наверное полегче, но зато взыскать трудно.
Так какой смысл быть дорожным санитаром за свой счет?
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396
cvintus_1 8 минут назад
Сопляжуй
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750
Алексей 9 минут назад
Водитель на Вольво демонстрирует полное незнание ПДД. По хорошему, его надо бы направить на пересдачу теории.
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10k
_Aleks_ Полчаса назад
По-моему он тупой.
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2k
Денис Колосов 51 минуту назад
правильно автор сделал..я тоже по возможности не пускаю, хотя на аварию не иду. Но сейчас меня боятся-) правая бочина повреждена, на парковке какой то урод въехал, члены лгбт меньшинств с обочины, боятся, думают что повреждение о таких как они получено-)
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2k
Денис Колосов 49 минут назад
но в данном случае, я бы просто не дал торопыге места вклиниться.
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1k
Алексей 58 минут назад
Я одобряю не все действия таких вот "санитаров". Но сейчас дядя на Вольво сам нарвался.
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9k
ЕвгенийДончак Час назад
Переместился он, бле-ать...
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1k
Serge Novikoff Час назад
ДТП из-за двух психов. Один щемится, его не пускают, а сдержаться он не смог и в ответ устроил ДТП. Второй какую-то истерику с клаксоном устроил. Не хочешь пускать - двигайся по правому краю и не придётся на разборе блеять дрожащим голосом.
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3k
the_RON Час назад
Инспектор ГАИ зря вступил с ним в спор! Пусть виновник в ДТП идёт в суд и доказывает, что он не верблюд! Откуда такой упёртый взялся? Кругом видеокамеры, у многих водителей видеорегистраторы!
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5k
SWR-SHKETY the_RON Полчаса назад
если бы не инспектор, то тот кто прав много времени бы потерял
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33k
dima423 Час назад
епанько)))
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7k
Фантом Час назад
И таких тысячи если не десятки.
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56k
Viktor Час назад
Ох и люблю таких торопыг потроллить, особо, когда на своей старушке передвигаюсь!
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1k
vfrcbvec 2 часа назад
к сожалению, таких долбоящеров еще много, как всех вылечить большой вопрос...
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750
Алексей vfrcbvec 11 минут назад
Вам поможет железный бампер.
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853
Сергей vfrcbvec 10 минут назад
Может отменить покупку прав? И сделать переэкзаменовку?
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46k
alertol vfrcbvec 6 минут назад
В Эстонии просто повысили штрафы. Раньше тоже было, заплатил штраф как за хулиганку (едва ли дневной заработок) и свободен, сейчас любое даже самое мелкое нарушение за рулём это минимум месячная зарплата. За одно провели массивный рейд по ГАИ-шникам, предлагали им взятки всех кто попался уволили сразу, без разговоров, некоторым и того похуже (при этом пресса всё это освещала, так что те кто не попался поняли чем пахнет, теперь сумма взятки ещё больше штрафа, хотя раньше взятку использовали как способ сэкономить деньги)
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14k
sanchesS80 Сергей Минуту назад
Да всё они прекрасно знают. Просто косят под дурачка. Лишать прав и всё, пускай походит пешочком.
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5k
SWR-SHKETY 2 часа назад
Да я тоже встречал таких чудиков, Я ехал по главной, он выезжал с прилегающей, до него метров 60, у меня скорость 60, тут он останавливается по середине, думаю, о, меня пропускает, хотя думал уже тормозить, еду дальше и в момент когда я с ним по ровнялся он мне бьёт в бочину, оказалось он заглох а потом завёлся, так вот ментам тоже пытался доказать, что я должен был ему дать закончить манёвр
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