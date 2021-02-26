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Мгновенная карма: полиция задержала водителя BMW на железнодорожном переезде в Адыгее

Мгновенная карма: полиция задержала водителя BMW на железнодорожном переезде в Адыгее (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 12:17
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   авто   видео   жд переезд   карма   нарушитель   пдд   полиция   
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В Гиагинском районе 29-летний мужчина за рулем BMW выехал на нолосу встречного движения и объехал все автомобили стоявшие перед ж/д переездом. Неподалеку стояли сотрудники ГИБДД, они остановили нарушителя и составили административный протокол.

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Метки: bmw   авто   видео   жд переезд   карма   нарушитель   пдд   полиция   
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7  комментариев
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12k
KOSTELLO Час назад
На автовладельца составлен административный протокол

Автор в этом твердо уверен?
Я спрашиваю лишь потому, что знаю, что такое Адегея.
Там вче друг другу кореша и родственники и не удивлюсь, если это Байзетик, брат Тимурчика и племянник Азаматика
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643
Progressive Полчаса назад
Димоооооон!
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7k
Лещ 38 минут назад
И на автора нужно протокол составить за выезд на встречную полосу через сплошную линию разметки...
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 48 минут назад
На хитрую жопу найдётся и х*й с резьбой...
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Уроды! На ровном месте устроили пробан для всех невиновных водителей. Мусор стопудово за баблом побежал, а не за справедливостью!
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7k
Tamdima Час назад
Апуевший упырь!
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Вот что значит "в нужном месте, в нужное время"!
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