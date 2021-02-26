Мгновенная карма: полиция задержала водителя BMW на железнодорожном переезде в Адыгее

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В Гиагинском районе 29-летний мужчина за рулем BMW выехал на нолосу встречного движения и объехал все автомобили стоявшие перед ж/д переездом. Неподалеку стояли сотрудники ГИБДД, они остановили нарушителя и составили административный протокол.
На автовладельца составлен административный протокол о нарушении правил расположения транспорта на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона и управлении транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена.
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Метки: bmw авто видео жд переезд карма нарушитель пдд полиция
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Автор в этом твердо уверен?
Я спрашиваю лишь потому, что знаю, что такое Адегея.
Там вче друг другу кореша и родственники и не удивлюсь, если это Байзетик, брат Тимурчика и племянник Азаматика