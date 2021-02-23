Как вы считаете, кто виноват в конфликте?

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Водитель поехал по первому адресу по привычному ему маршруту, чем вызвал недовольство пассажирки, которая сетовала на то, что они "сделали круг". Попрощавшись со знакомой, глава семейства взялся давать советы таксисту, как ему проще добраться до второй точки. Однако водитель ответил, что не нуждается в помощниках..."Просто ты вон какой круг сделал. Ты на газу? Ну тогда да", – троллил пассажир.Таксист к тому моменту уже порядком устал от советов, так что шутить был не расположен."Что за сарказм, я не пойму? Вы хотели маршрут, что ли, выбирать? Конечно я нервничаю, когда мне мешают работать".Спустя минуту после начала спора разговор шел уже на повышенных тонах, а через несколько секунд Виталий – так зовут пассажира – потребовал остановить машину и вернуть ему 120 рублей, угрожая разбить очки водителю.Тот не собирался уступать: пообещал вернуть только часть суммы, а затем вышел из салона и распылил газовый баллончик в лицо дерзившему мужчине.Его супруга отказалась покидать салон, пока таксист не пообещал еще раз пустить в ход баллончик. В итоге женщина вышла, но разместила гневный отзыв в соцсетях. Первоначально пользователи встали на ее сторону, но после появления записи изменили свое мнение.