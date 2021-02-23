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Как вы считаете, кто виноват в конфликте?

Как вы считаете, кто виноват в конфликте? (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 февраля 2021 06:43
Метки: авто   магнитогорск   такси   
302
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В Магнитогорске таксист с помощью газового баллончика осадил подвыпившего пассажира, который сначала взялся давать советы, как лучше проложить маршрут поездки, а затем начал угрожал забрать у таксиста деньги и разбить очки. Камера регистратора зафиксировала противостояние мужчин, свидетелями которого стали супруга пострадавшего и его сын.

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Метки: авто   магнитогорск   такси   
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14  комментариев
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−7
Юденич 2 часа назад
В машине один водитель, тот кто за рулем и нечего лезть к нему со своими советами. Тем более от длины маршрута сумма оплаты не меняется.
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30k
Alex 44 минуты назад
Семейка быдланов. Бедный ребенок
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388
vi4 Час назад
все типичная сибирь б.я!
это м.дачьё прётся толпами на кубань на пмж, а потом ноют что местные их не любят
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446
Антон Полоскун Час назад
Вообще страшно подумать что вот такие организмы обитают среди нас. Зайдёшь вот так в магазин, хлебушка купить, или заденешь в толчее случайно и там оно. Лучшая реклама быдлотушителей на мой взгляд.
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11k
Mike Час назад
Неоднозначно. Была такая история. Я был в гостях. Ооочень срочно понадобилось домой. До дома семь минут пешком, либо два левых поворота и Т-образный перекресток, два прыжка через забор и я на месте. Я не понторез. Вызвал такси. Прокладка между рулём и сиденьем выбрало альтернативный проезд. Четыре правых поворота и перекресток!!! У этого гордого миллионера, на себя работающего "для души", гражданина возник резонный вопрос, какого рожна, здесь ведь недалеко! Я ему: "любезный!! Тебе не одна суть? Крути, верти, только быстрее и всегда влево!!" Он: "ой там асфальта нет, грунтовка, подвеска, ремонт кредит, ипотека, жена, спиногрызы.....ЧЕСТНО в полемику с этим и.п.ом не было сил входить, так как я уже прогневал небеса, и обстоятельства были сильнее моего высшего образования.
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39k
Александр Час назад
Быдло решил научить таксиста как нужно ездить. Что тут непонятного.
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5k
радик геннадиевич Час назад
водитель прав,пассажир -мудак,искал приключений и нашел
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
ВОДИТЕЛЬ ЕСТЬ, НЕ...Х...УЙ ЛЕЗТЬ
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1k
Herr Mannelig KOSTELLO 2 часа назад
Есть дорога короткая, а есть удобная (магистраль, чтобы доехать быстрее) если выбран третий вариант, то к водителю возникают вопросы , но не таким тоном и без угроз.
Меня тëткотаксист однажды восьмëркой прокатила, может правда заблудилась, я расстроился но и она осознала и она без скандала счëтчик обнулила и поехала как я показал.
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12k
KOSTELLO Herr Mannelig 2 часа назад
Последние несколько лет, меня таксисты четко по навигатору возят.
Могу им только подсказать, если сам навигатор в кушеря ведет.
Тут, думается мне, вопрос в принципе в том, что семейка дерьмо
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31k
Лесли 🥰 3 часа назад
Только за угрозу разбить очки, надо было его выкинуть!)))) Очкарики меня поймут))))
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560
Serg Dex 3 часа назад
Будни страны, "пьяная семейка" 120-я серия.
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8k
БарНалей Serg Dex 3 часа назад
120-я серия. 3560 сезон
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446
Антон Полоскун Serg Dex Час назад
Кроссовер "пьяной семейки" и "вези меня мразь"
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