Полет таксиста: массовое ДТП в центре Петербурга

В центре Петербурга 30-летний таксист на Volkswagen устроил массовую аварию. На пересечении Гороховой и Казанской улиц он подлетел на мосту и столкнулся с Renault, Skoda и Hyundai.
В результате ДТП пострадали два человека: водитель "Volkswagen" и 71-летний водитель "Renault". Они отделались травмами легкой степени.
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