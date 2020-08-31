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Полет таксиста: массовое ДТП в центре Петербурга

Полет таксиста: массовое ДТП в центре Петербурга (2 фото + 2 видео)

Автор:
31 августа 2020 14:44
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   такси   таксист   
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В центре Петербурга 30-летний таксист на Volkswagen устроил массовую аварию. На пересечении Гороховой и Казанской улиц он подлетел на мосту и столкнулся с Renault, Skoda и Hyundai.

Источник:

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   такси   таксист   
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17  комментариев
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1k
Вадим Аполонов 3 часа назад
Ставочку на чёрное примите.
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Егор Час назад
Ссылка coub.com
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675
Сергей Дусаков 2 часа назад
Яндекс-такси победил?
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10k
Sergey_71rus 3 часа назад
Работодатели. Всё ещё нанимаете водителей - мигрантов? Русские вам д0роги? Ну сейчас увидите экономию... ((
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40k
Дмитрий 3 часа назад
Опять чурка отметился.
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9k
Юра 3 часа назад
Вот ведь. У меня тут на самой обычной дороге по четыре лежачих полицейских перед переходом лежит, а там на таком трамплине и ни одного!
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535
DDM 3 часа назад
Город - не ралли!
Запомните.
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5k
Михаил Абель 3 часа назад
Летел бы ещё быстрее, так он их перепрыгнул бы. Редкостный дятел.
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535
DDM 3 часа назад
Повезло, что люди после ДТП уже по машинам расселись - мог бы всех убить. И хорошо, что никто не переходил по переходу - тут невозможно увернуться. Так что человек резко поумнел и хорошо, что без жертв.

А вы ещё едете по городу "ненаказуемые" 79 и 9?!
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11k
Объект реальности 3 часа назад
страйк
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1k
Анатолий 4 часа назад
Мдааа уж, редкий дебил.
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221
cheburashka 4 часа назад
Эрон-дон-дон
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137
Андрей Бабухин 4 часа назад
и снова яндекс такси
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758
Шурман 5 часов назад
Красиво подпрыгнул , кино что ли пересмотрел ?
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27k
Peacemaker1873 5 часов назад
В НидФоСпид вождение учил?
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3k
кот базилий 5 часов назад
Таксист из Киргизстана
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7k
Мафусаил 5 часов назад
Лётчик-залётчик...
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