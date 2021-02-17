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«ГАЗель», трактор и фура: авария на питерской КАД

«ГАЗель», трактор и фура: авария на питерской КАД (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 февраля 2021 13:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   проспал торможение   трактор   
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Авария с участием грузовых автомобилей и снегоуборочной техники произошла на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Водитель «ГАЗели» столкнулся с трактором, который ехал по правой потолосе, и припаркованной фурой.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   проспал торможение   трактор   
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9k
Александр 2 часа назад
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86
Племянник Путина 55 минут назад
водители грузовиков вообще по жизни кончелыги, им отпустить педаль газа, что бы пропустить маленького в голову никогда не придёт. впрочем по пдд газелист конечно не прав
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38k
Элек Мек Час назад
Трактор по КАДу двигаться разрешено?
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11k
alexis Элек Мек Полчаса назад
Нет.
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1k
Anton Goryunov Час назад
"16.1. На автомагистралях запрещается:
движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч;"

Правила у нас написаны, но карают за их несоблюдение тех, с кого можно без проблем получить деньги. Пока ГИБДД не будет наводить порядок - такие случаи будут происходить регулярно.
Мой знакомый попал на КАД в ДТП с грейдером. Тот решил чутка сократить путь от ванты до Купчино по КАД. Вот только у него колесо отвалилось и помяло несколько машин. ГИБДД, протоколы и т.п. Вот только выплат никто не получил. Грейдера там быть не должно, страховки не положены, идите в суд.
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40k
Максим Т. 2 часа назад
- Ну рассказывай, как обгонял, как подрезал...
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11k
alexis 2 часа назад
А что там делал трактор?
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12k
Объект реальности alexis Час назад
ехал снег убирать, а то в последние дни в питере снега многа стала.
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Элек Мек Объект реальности Час назад
Убрал?
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alexis Объект реальности 53 минуты назад
Ни разу не видел там трактора, там камазы с отвалами работают.
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alexis Объект реальности 48 минут назад
Типа этого.
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11k
alexis Элек Мек 47 минут назад
Там тракторами ни когда не убирали.
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31k
Опаньки 2 часа назад
"Мы не виделись целый год... "Несчастный случай"...
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