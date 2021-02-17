«ГАЗель», трактор и фура: авария на питерской КАД

Авария с участием грузовых автомобилей и снегоуборочной техники произошла на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Водитель «ГАЗели» столкнулся с трактором, который ехал по правой потолосе, и припаркованной фурой.
Пишет Андрей Пономарёв: "Видео самой аварии моё. Надо было видеть глаза тракториста, когда он пролетал передо мной, понимая, что я сейчас ещё и фурой могу добавить и усугубить (кстати летел низко, видать к непогоде - опять похолодает). А ехал трактор в первой полосе с мигалками т.к. на обочине стоял сломанный белорус. А вот куда смотрел ГАЗЕЛЕраст непонятно, его скорость была 60 не больше, Этот М.чудак даже не тормозил, вернее затормозил об трактор, а потом тут же об Белоруса, ну и я им обеим чуть не добавил. Пойду штаны постираю!"
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. ДТП с маршруткой в Дагестане
- Авария дня. «Фокус» сбил мотоциклиста
- Авария дня. ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге
- Авария дня. В Чебоксарах ГАЗель вылетела на встречную полосу
- Авария дня. В Курганской области водитель «ГАЗели» устроил смертельное ДТП
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...
движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч;"
Правила у нас написаны, но карают за их несоблюдение тех, с кого можно без проблем получить деньги. Пока ГИБДД не будет наводить порядок - такие случаи будут происходить регулярно.
Мой знакомый попал на КАД в ДТП с грейдером. Тот решил чутка сократить путь от ванты до Купчино по КАД. Вот только у него колесо отвалилось и помяло несколько машин. ГИБДД, протоколы и т.п. Вот только выплат никто не получил. Грейдера там быть не должно, страховки не положены, идите в суд.