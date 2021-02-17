«ГАЗель», трактор и фура: авария на питерской КАД

Пишет Андрей Пономарёв: "Видео самой аварии моё. Надо было видеть глаза тракториста, когда он пролетал передо мной, понимая, что я сейчас ещё и фурой могу добавить и усугубить (кстати летел низко, видать к непогоде - опять похолодает). А ехал трактор в первой полосе с мигалками т.к. на обочине стоял сломанный белорус. А вот куда смотрел ГАЗЕЛЕраст непонятно, его скорость была 60 не больше, Этот М.чудак даже не тормозил, вернее затормозил об трактор, а потом тут же об Белоруса, ну и я им обеим чуть не добавил. Пойду штаны постираю!"