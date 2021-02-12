Фотофиксация штрафа за непристёгнутый ремень

Некоторое время назад с помощью камер фотофиксации стало возможно выявлять и штрафовать нарушителей 2.1.2, а именно

"2.1. Водитель механического транспортного средства обязан:

...

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема."



Вот стало интересно, а как это выглядит на фото в штрафе.