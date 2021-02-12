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Фотофиксация штрафа за непристёгнутый ремень

Фотофиксация штрафа за непристёгнутый ремень (4 фото)

Автор:
12 февраля 2021 14:31
Сообщество : Автомир
Метки: камера   ремень   штрафы   
1501
4
Дорожные камеры начали выписывать штрафы водителям за непристегнутые ремни безопасности.

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Метки: камера   ремень   штрафы   
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26k
Snork Snorkoff 4 часа назад
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3k
Core Snork Snorkoff 4 часа назад
а сэлфи в этой футболке удобно будет на памятник ставить
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2k
Enotko Ytko 23 минуты назад
ну пистец(( вот уж точно чем беднее страна и хуже дороги тем больше камер и желание правителей ошкурить граждан
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2k
Константин 42 минуты назад
Только вот на этой фотке водила пристегнут. У него ремни такого же цвета, что и куртка (на заднем сиденье виден цвет ремня). Сейчас он пытается это обжаловать, на Драйв2 недавно обсуждалось.
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2k
Константин 40 минут назад
https://www.drive2.ru/l/581489644684706453/https://www.drive2.ru/l/581489644684706453/ вот
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Я знаю как заработать денег!

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13k
Габит Калыков 3 часа назад
Если я не пристегну ремень, то чувствую себя голым. Стаж - 43 года.
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10k
Антон Семёныч Габит Калыков 3 часа назад
А я в день, по 15-20 раз выхожу из машины и обратно сажусь.....мне не удобно и не комфортно.
Если уж государство решило так проявить заботу о нас, то надо не о ремнях заботится, а о разделительных бордюрах , разделяющих встречные потоки. Лобовые аварии самые смертоносные. Гибнут целыми семьями и в том числе пристегнутые.
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13k
Габит Калыков Антон Семёныч 3 часа назад
В любом случае пристегнутый ремень снижает риск травматизма. Не пристегиваясь, Вы берете на себя ответственность за здоровье свое и своих близких.
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10k
Антон Семёныч Габит Калыков 2 часа назад
А отказ от курения снижает риск онкологии легких. Только курильщиков почему то не штрафуют. И вы правильно заметили.... я беру на себя ответственность. А государство пусть от меня отстанет.
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13k
Габит Калыков Антон Семёныч 2 часа назад
Ответственность перед государством.
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5k
Серега 3 часа назад
Уж лучше пристегиваться - водитель в случае аварии остается за рулем, и может хоть как-то направить машину, когда она летит после аварии.
зы: встречал много людей, которые считают, что штрафы за отсутствие детского кресла - только ради того, что бы содрать с него бедного деньги.
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494
Добрыня 3 часа назад
Ну блин, у Тойоты же четко написано, что превышение скорости.

И второе, а как система работает если я еду в черной одежде?
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2k
Timka 4 часа назад
Каждый раз, выезжая в рейс, мне жена желает "ни пуха...
А я ей говорю, пожелай чтоб никакого ефремова...
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53
Палыч Timka 4 часа назад
И часто твоя жена выезжает в рейс?
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4k
RomaXz 4 часа назад
Не думал, что остались идиоты, ездящие без ремней.
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3k
Core Аргуша 4 часа назад
с точки зрения государства - нет, потому что бабки в него вложены (школа, детсад, медицина и тд, а вот отработать он их не сможет - сдох или ещё хуже инвалид), поэтому и пытаются снизить аварийность, а эти лемминги упрямо отстаивают свое право сдохнуть
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17k
kamanch Енот Полиграфович 4 часа назад
Это ты еще адыгейцев не видел )))

Стоит гаишник на тургеневском мосту, вечереет.
Смотрит, со стороны Адыгеи затонированная в рубироид десятка, вся аж вибрирует от низких басов внутри.
Тормозит, а там 15 человек на сундук мертвеца!!!
- шеф, давай договоримся, а? не порти выходной людям
- нате вам ведро, накончаете полное, можете ехать.

всю ночь дрочили адыгейцы.. под утро изнеможденные отдают ведро с кончой гаишнику.
Гаишник их отпускает, выливает ведро в канаву и поет:
- Любимый город может спать спокойно....
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22k
Vazari Core 3 часа назад
А если человек не пристегнут и заглушка нет в замке, подушка не сработает? Или сработает как-то по-другому?
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6k
Кружок RomaXz 3 часа назад
Это как с масками ... Есть те, кто их носит, а есть идиоты, считающие других бессмертными.
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4k
RomaXz Андрей Иванов 3 часа назад
Да, я натыкался и на заглушки и на футболки с принтами ремня ( это тоже клиника. Вместо того, что бы одним движением пристегнуться, некоторые идиоты готовы даже деньги тратить на принты). Но вроде бы в последний раз такое я видел лет 10-15 назад
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