Дорожные камеры начали выписывать штрафы водителям за непристегнутые ремни безопасности.
Фотофиксация штрафа за непристёгнутый ремень.
Некоторое время назад с помощью камер фотофиксации стало возможно выявлять и штрафовать нарушителей 2.1.2, а именно
"2.1. Водитель механического транспортного средства обязан:
...
2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема."
Вот стало интересно, а как это выглядит на фото в штрафе.
"2.1. Водитель механического транспортного средства обязан:
...
2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема."
Вот стало интересно, а как это выглядит на фото в штрафе.
Сам обязательно пристегиваюсь. Однажды это спасло от серьезных травм. Передок еще хуже - автобус въехал в 3 стоящие машины. Берегите себя.
Авторский пост
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Если уж государство решило так проявить заботу о нас, то надо не о ремнях заботится, а о разделительных бордюрах , разделяющих встречные потоки. Лобовые аварии самые смертоносные. Гибнут целыми семьями и в том числе пристегнутые.
зы: встречал много людей, которые считают, что штрафы за отсутствие детского кресла - только ради того, что бы содрать с него бедного деньги.
И второе, а как система работает если я еду в черной одежде?
А я ей говорю, пожелай чтоб никакого ефремова...
Стоит гаишник на тургеневском мосту, вечереет.
Смотрит, со стороны Адыгеи затонированная в рубироид десятка, вся аж вибрирует от низких басов внутри.
Тормозит, а там 15 человек на сундук мертвеца!!!
- шеф, давай договоримся, а? не порти выходной людям
- нате вам ведро, накончаете полное, можете ехать.
всю ночь дрочили адыгейцы.. под утро изнеможденные отдают ведро с кончой гаишнику.
Гаишник их отпускает, выливает ведро в канаву и поет:
- Любимый город может спать спокойно....