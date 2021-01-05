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В Киеве у подъезда установили камеру, которая сиреной спугивает желающих справить нужду

В Киеве у подъезда установили камеру, которая сиреной спугивает желающих справить нужду (6 фото + 2 видео)

Автор:
05 января 2021 11:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   камера   киев   подъезд   сирена   туалет   
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Как оказалось, это самый простой и действенный способ, который научит любое животное не гадить, где не положено.

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Метки: видео   камера   киев   подъезд   сирена   туалет   
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ekolog67 36 минут назад
Как то пошла Красная шапочка в лес пописать, встретила волка, заодно о покакала...
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2k
DyadyaSasha ekolog67 Полчаса назад
А ещё раз сможете повторить?
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9k
Schandmaul 19 минут назад
совершенно не оправдывая любителей пометить углы, должен отметить, что каждый из нас был в ситуации, когда уже аж глаза на лоб лезут, а возможности культурно сделать свои дела нет.
(для ссущих в лифтах и подъездах есть отдельный котёл в аду)
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8k
albedo Schandmaul Полминуты назад
Шо, неужели в Германии тоже гадят вокруг домов, создавая приятный аромат для жильцов (сарказм)
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144k
☭Cheкаво☭ 20 минут назад
Типа чтобы за Куевский зассанцев ни так стремно было. Россию приплел.
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14k
Егор 22 минуты назад
Если она на расстегивание штанов реагирует, то это камера с искусственным интеллектом как минимум. А если просто на движение, то круглосуточная сирена под окнами тоже не фонтан.
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11k
робт Полчаса назад
если там датчик движения, то для чего камера?
и че там с владельцами припаркованных машин?
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496
Обратная сторона Луны Полчаса назад
Может, дигидрат?

Может, дигидрат?
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8k
albedo 44 минуты назад
Хитро.
При внезапном звуке сирены "нарушитель" обоссывается в штаны.
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0
ekolog67 albedo 37 минут назад
Пошла Красная шапочка в лес пописать, встретила волка, заодно о покакала...
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496
Обратная сторона Луны ekolog67 Полчаса назад
Главное - чтобы жители этого дома не стали ссаться
от круглосуточно го воя сирены
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