В Киеве у подъезда установили камеру, которая сиреной спугивает желающих справить нужду

Как оказалось, это самый простой и действенный способ, который научит любое животное не гадить, где не положено.
Жители одного из домов в Киеве решили наболевшую проблему с желающими справить нужду у них под окнами небанальным и весьма действенным способом. Они установили камеру с датчиком движения, которая активирует сирену всякий раз, когда кто-то подходит под окна с недобрыми намерениями и спущенными штанами. Звук сирены раздается настолько неожиданно и громко, что неровен час и злоумышленники от страха могут напрудить в штаны. Впрочем, и поделом.
Очевидно, это самый действенный лайфхак, который отвадит даже животное гадить, где не положено. В видеоролике показаны первые успехи новой камеры.
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И было бы замечательно, если бы нечто подобное можно было придумать для лифтов. Впрочем, пьяных и неадекватных людей звуковой сигнал вряд ли остановит
- только газ.
Вот вчерашнее видео из Уфы. Пьяный парень зашел в лифт и зачем-то решил его поломать. Сначала он со всей дури ударил ногой в панель управления лифтом, затем едва не выломал дверь, а после, заметив камеру, решил уничтожить и ее. Но к счастью, ему это не удалось.
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Сейчас видео с физиономией мамкиного дебошира гуляет по соцсетям - народ должен знать своих "героев". Ведь чаще всего у грязных и разбитых лифтов есть имена, фамилии и адреса проживания.
Еще одна история из той же серии. В сквере Волкова в Калуге волонтеры и семьи с детьми в рамках акции "Парад снеговиков" слепили более двухсот снежных великанов.
Однако они не простояли и двух дней. В городок снеговиков под покровом ночи заявились вандалы и уничтожили всю эту красоту.
Люди, лепившие снеговиков, опасались плюсовой температуры, но оказалось, что большую опасность для снеговиков представляют двуногие под градусом.
Калуга в этом году носит звание новогодней столицы России, и волонтеры надеялись порадовать гостей города своей работой. Но теперь вряд ли здесь появятся семьи с детьми, чтобы сделать запоминающиеся новогодние фото.
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(для ссущих в лифтах и подъездах есть отдельный котёл в аду)
и че там с владельцами припаркованных машин?
При внезапном звуке сирены "нарушитель" обоссывается в штаны.