В Киеве у подъезда установили камеру, которая сиреной спугивает желающих справить нужду

Жители одного из домов в Киеве решили наболевшую проблему с желающими справить нужду у них под окнами небанальным и весьма действенным способом. Они установили камеру с датчиком движения, которая активирует сирену всякий раз, когда кто-то подходит под окна с недобрыми намерениями и спущенными штанами. Звук сирены раздается настолько неожиданно и громко, что неровен час и злоумышленники от страха могут напрудить в штаны. Впрочем, и поделом.





Очевидно, это самый действенный лайфхак, который отвадит даже животное гадить, где не положено. В видеоролике показаны первые успехи новой камеры.