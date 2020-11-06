Самые неожиданные скрытые камеры

В съемном жилье и на людной улице, в офисе и... снова в съемном жилье: скрытую камеру сегодня можно встретить где угодно. Порой, попав в объектив, бывает сложно догадаться, какой именно Большой Брат в этот раз следит за тобой!

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0 Источник: "Сбылся худший из моих кошмаров. Пожив некоторое время в квартире, снятой через airbnb, обнаружил в гостиной скрытую камеру, замаскированную под зарядное устройство. Из квартиры съехал, пожаловался в airbnb, владельца квартиры заблокировали в системе. Но я все равно не скоро это забуду".

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0 Источник: Камера в фоторамке, замескированная на черно-белой фотографии. Обнаружить практически невозможно!

0 Источник: Минимализм: камера, скрытая в головке винта.

0 Источник: "Сняли квартиру на airbnb, муж обнаружил скрытую камеру, замаскированную под противопожарную сигнализацию. Хозяин до упора не хоте признаваться, говорил, что нам показалось, но сдался под напором улик.

0 Источник: "Коллега нашел скрытую камеру, замаскированную под датчик движения, в комнате, снятой на airbnb. Маскировка отличная, ему просто стало непонятно, что делает под потолком одинокий латчик движения".

0 Источник: Скрытая камера в освежителе воздуха. Ее нашел посетитель одного из российских торговых центров в общественном туалете.

0 Источник: "Нашла камеру, замаскированную под зарядку USB, в туалете кафе Starbucks, где я работаю".

0 Источник: Пара нашла камеру в часах, стоявших в арендованной квартире.

0 Источник: Еще одна камера в фальшивом винте.

0 Источник: Пара, снявшая дом через airbnb, была в ужасе, обнаружив, что дом буквально напичкан скрытыми камерами, снимающими каждое их движение. Вот, например, одна, - в датчике дыма.

0 Источник: Камера в электронных часах - тоже в квартире, снятой через airbnb.

0 Источник: "Чинил потолок в госпитале, нашел камеру, замаскированную под сигнализацию. Хорошая маскировка, кто бы ее ни установил".

0 Источник: Камера, скрытая в бутылке из-под воды.

0 Источник: Камера, спрятанная в карандашнице. Глазок можно увидеть в центре зеленого стикера. Все-таки слишком очевидно.

0 Источник: Блокнот - сырктая камера.

0 Источник: Думаете, это стскан с кофе? А вот и нет, это скрытая камера!

0 Источник: "Будьте осторожны, снимая квартиры на airbnb. В нашей оказалась скрытая камера, замаскированная под датчик пожарной сигнализации".

0 Источник: Микрокамера, скрытая внутри удлинителя.

0 Источник: В бутылке из-под шампуня спрятана скрытая камера с вайфаем.

0 Источник: Этот детектор дыма не работает, зато ночная скрытая камера в нем функционирует отлично.

0 Источник: Камера, идеально спрятанная во флэшке.

0 Источник: Камера, спрятанная в настенных часах.

0 Источник: Скрытая камера, замаскированная под розетку.