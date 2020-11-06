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Самые неожиданные скрытые камеры

Самые неожиданные скрытые камеры (25 фото)

Автор:
06 ноября 2020 12:23
Сообщество : Факты
Метки: Airbnb   Очень странные дела   истории   камеры   неожиданно   скрытые камеры   съемка   факты   
16126
25
В съемном жилье и на людной улице, в офисе и... снова в съемном жилье: скрытую камеру сегодня можно встретить где угодно. Порой, попав в объектив, бывает сложно догадаться, какой именно Большой Брат в этот раз следит за тобой!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Airbnb   Очень странные дела   истории   камеры   неожиданно   скрытые камеры   съемка   факты   
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64  комментария
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264
евгений 10 часов назад
Не обольщайтесь. В жизни большинства людей нету ничего особенного и интересного, на что стоит посмотреть. Если кто-то хочет наблюдать как я собираюсь на работу, а придя сижу в растянутых рваных трениках, играю в плойку и пью свой любимый leffe blonde - пожалуйста, хоть засмотритесь до усрачки
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215
Сергей 18 минут назад
Самые неожиданные скрытые камеры
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1k
kotkot 2 часа назад
После армии устроился на работу. Однажды заметил, что нач отдела всегда знает кто и во сколько уходит... А когда он еще и стал бравировать этим, то все стало ясно - следит падла.. . Розыск был не долгим, камера нашлась... Поставил рядом с ней реле в режиме "трещетка". Трещит, помехи на камеру кидает. Сам остался до поздна, жду гостя, который прибежит камеру ремонтировать... Прибежал.. Объяснил, что еще раз - и смою в унитаз... Это его конечно не спасло от звиздюлей в будущем, но я долго жалел, что сразу не потоптался по утырку...
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6k
? ? ? 3 часа назад
по мне-так избыточно, да качества никакого.
если есть желающие, посмотреть как я одеваю носки да чешу опу - пусть приходят снимать с профессиональным оборудованием и поставленным светом
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1k
arens-s 3 часа назад
Блин, параноики, ваши жопы никому на хер и за бабки не сдались, камеры - это на случай, если неадекваты хату для забавы разнесут, или маньяк что затеет, а к ответу хозяев начнут тянуть. В РФ запрещены, не спорю, тут базару нет.
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2k
Fill Frankenshtein 4 часа назад
Раскрою маленький секрет Полишинеля )). Камеры в основной ставят в квартирах, которые идут на съем, особенно почасовой. А для чего снимаются такие квартиры всем думаю известно. Причина в том, что либо хозяева извращенцы и любят передернуть на видео, либо эти видео продают. Поинтересуйтесь сколько платит тот же пор***аб за хоумвидео. Но конечно не исключаем вариант, что арендодатели боятся за свое имущество и иногда этот страх достигает паранои.
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2k
Тт 4 часа назад
Мы живём в 21 веке,уже голую жопу увидеть не интересно никому .
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15k
Lynx 5 часов назад
Это не сигнализация. Муляж спринклера - система пожаротушения.
Это не сигнализация. Муляж спринклера - система пожаротушения.
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25k
Игорь Lynx 43 минуты назад
Как часто вы трахаетесь а этой подсобке?!
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10k
wilddewill 5 часов назад
Автор поста лучше бы скрытый учебник по русскому языку где-нибудь нашел....
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6k
Izrin Maria 6 часов назад
Живите так, чтобы вам было не стыдно, а наблюдающему - интересно и завидно!
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11k
Проктолог-иллюзионист 6 часов назад
У нас, вроде как, это подсудное дело. Даже заказав такую камеру на али, тебя могут принять на почте.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
251
Placid Проктолог-иллюзионист 5 часов назад
Есть такая вкусная ягодка н.е.п.и.з.д.и.к.а.
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819
Андрей Филиппов 7 часов назад
А видео есть на скрытую камеру?
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25k
Игорь Андрей Филиппов 42 минуты назад
Эта шутка уже лет 10-15 как не актуальна!
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16k
Марина 7 часов назад
Владельцы квартир просто страхуются на случай, если различные тварищи будут разносить квартиру, а потом заявлять шо так и было.
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7k
Star Link 7 часов назад
100пудов бабы ставят, что бы мужики лысого не гоняли.
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4k
Серега 7 часов назад
Ок. Записывает. ГЛавный вопрос - а как информацию забирать? ИНет? Вайфай? Многие по фото пишут на карту памяти. А значит для получения видео - нужно приехать и поменять карту памяти. Да и сжатия видео слабое - а значит видео много весит, значит мало поместиться видео.
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27k
LEPA 7 часов назад
Самые неожиданные скрытые камеры
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714
AK 8 часов назад
Все фото сделаны из опыта людей в Америке! Сколько снимали квартир через сайт airbnb в России не встречали ничего подобного.
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4k
Crechet AK 7 часов назад
Лучше замаскированы?))
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714
AK Crechet 7 часов назад
Нет, у нас просто люди такой хернёй не страдают.
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355
Горыныч Crechet 6 часов назад
У нас под статью можно загреметь легко, даже когда с известного китайского сайта заказываешь что-то подобное.
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7k
shimpansky 9 часов назад
это у "них", у нас пока по старинке
это у "них", у нас пока по старинке
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4k
Majul 9 часов назад
Боятся камер две категории людей:
- которым есть что скрывать, у которых рыльце в пушку;
- параноики.

Кому какое дело до обычных людей? Вернее даже не так, чем кому-то поможет видео о бытовой жизни обычных людей, чем это может навредить? Кому нах нужен условный Вася или Маша. Максимум что мне приходит в голову, это заснять как кто-то с кем-то в постели кувыркается. Но этого добра хватает в достатке в интернете в нормальном качестве на любой вкус.
Опустим варианты когда нужно следить, скажем за няней или уборщицей. Но это совсем не одно и тоже.
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1k
jagyja Majul 8 часов назад
с таким ограниченным воображением, как у вас - сложно жить, наверняка.
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23k
Павел Плеханов jagyja 6 часов назад
Ну дык людей с неограниченным воображением называют параноики :) Им ещё сложнее жить!
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9k
alexis Majul Час назад
Если у Вас паранойя, это не значит что за Вами не следят.
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1k
agente163 9 часов назад
на последней фотке правдоподобней что девушка фотографирует компанию на планшет
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4k
Дмитрий Горчилин 10 часов назад
Если это съемная квартира- зачем оно делается? Традиционные ситуации: все ценное украли, все разгромили, подрались-поубивали друг друга, насмерть обдолбились наркотиками. Все эти ситуации интересны полиции, все они создают большие проблемы владельцам съемного жилья. Для документирования таких процессов оно и делается.
Если квартиросъемщик исправно платит, соблюдает чистоту и порядок но при том общается с кем нипопадя неестественным способом или рукоблудит неистово- никого оно особо не интересует.
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355
Горыныч Дмитрий Горчилин 6 часов назад
Скорее всего ставят в квартирах, которые сдают почасовно для перепихончиков. Виос потом продают на хабах. Ну и компромат как никак нехилый. А вдруг попадётся рыбка пожирнее
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4k
Дмитрий Горчилин Горыныч 6 часов назад
Есть у меня подозрение, что пьяный перепихон с плохо поставленным светом и интерьером представляет из себя удручающее зрелище. Как правило, все эти "съемки скрытой камерой" заранее срежиссированы и проводятся актерами ентого жанра.
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