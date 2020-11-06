Самые неожиданные скрытые камеры

В съемном жилье и на людной улице, в офисе и... снова в съемном жилье: скрытую камеру сегодня можно встретить где угодно. Порой, попав в объектив, бывает сложно догадаться, какой именно Большой Брат в этот раз следит за тобой!
"Сбылся худший из моих кошмаров. Пожив некоторое время в квартире, снятой через airbnb, обнаружил в гостиной скрытую камеру, замаскированную под зарядное устройство. Из квартиры съехал, пожаловался в airbnb, владельца квартиры заблокировали в системе. Но я все равно не скоро это забуду".
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Камера в фоторамке, замескированная на черно-белой фотографии. Обнаружить практически невозможно!
"Сняли квартиру на airbnb, муж обнаружил скрытую камеру, замаскированную под противопожарную сигнализацию. Хозяин до упора не хоте признаваться, говорил, что нам показалось, но сдался под напором улик.
"Коллега нашел скрытую камеру, замаскированную под датчик движения, в комнате, снятой на airbnb. Маскировка отличная, ему просто стало непонятно, что делает под потолком одинокий латчик движения".
Скрытая камера в освежителе воздуха. Ее нашел посетитель одного из российских торговых центров в общественном туалете.
Пара, снявшая дом через airbnb, была в ужасе, обнаружив, что дом буквально напичкан скрытыми камерами, снимающими каждое их движение. Вот, например, одна, - в датчике дыма.
"Чинил потолок в госпитале, нашел камеру, замаскированную под сигнализацию. Хорошая маскировка, кто бы ее ни установил".
Камера, спрятанная в карандашнице. Глазок можно увидеть в центре зеленого стикера. Все-таки слишком очевидно.
"Будьте осторожны, снимая квартиры на airbnb. В нашей оказалась скрытая камера, замаскированная под датчик пожарной сигнализации".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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если есть желающие, посмотреть как я одеваю носки да чешу опу - пусть приходят снимать с профессиональным оборудованием и поставленным светом
- которым есть что скрывать, у которых рыльце в пушку;
- параноики.
Кому какое дело до обычных людей? Вернее даже не так, чем кому-то поможет видео о бытовой жизни обычных людей, чем это может навредить? Кому нах нужен условный Вася или Маша. Максимум что мне приходит в голову, это заснять как кто-то с кем-то в постели кувыркается. Но этого добра хватает в достатке в интернете в нормальном качестве на любой вкус.
Опустим варианты когда нужно следить, скажем за няней или уборщицей. Но это совсем не одно и тоже.
Если квартиросъемщик исправно платит, соблюдает чистоту и порядок но при том общается с кем нипопадя неестественным способом или рукоблудит неистово- никого оно особо не интересует.