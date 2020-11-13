Условия содержания заключённых в разных странах мира

По тому, как выглядят тюрьмы, можно многое понять о стране. Ни для кого не секрет, что в Скандинавии тюремные камеры выглядят как номера в 4-звёздочном отеле, а в каком-нибудь Сальвадоре на них даже смотреть страшно. Вообще тюрьмы и в частности отдельные камеры в разных частях планеты делятся на удивительно комфортабельные, поражающе ужасные и просто нормальные — какими мы их и представляем.





Любопытно посмотреть, как эти три вида распределяются по странам.