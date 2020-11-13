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Условия содержания заключённых в разных странах мира

Условия содержания заключённых в разных странах мира (15 фото)

Автор:
13 ноября 2020 08:44
Сообщество : Жизнь
Метки: Тюрьма   жизнь   заключённые   камера   преступники   фото   
3151
15
Заключение в тюрьму означает для человека не только лишение свободы на месяцы или даже долгие годы, но и отсутствие привычных комфортных условий, в которых существует обычный современный человек.
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Метки: Тюрьма   жизнь   заключённые   камера   преступники   фото   
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33  комментария
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3k
SSD 2 часа назад
Норвежская тюрьма у нас называется "квартира - студия", или апартаменты)))
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30k
Олег 12 минут назад
Что-то немцы и канадцы не в состоянии поменять кинескопные телевизоры на LED
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11k
Андрей Дядя 16 минут назад
Условия содержания заключённых в разных странах мира
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16k
Zergos 21 минуту назад
Все зависит от того, чего хочет добиться государство. Если наказать, то тюрьма-хлев - самое то. Если перевоспитать и дать человеку шанс вернуться к нормальной жизни, то и относиться к нему нужно нормально. Просто сравните статистику рецидивистов, и вы поймете, какие тюрьмы эффективнее.
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732
Tashka75 22 минуты назад
тюрьма, это место, где отбывают наказание! она должна быть такой, чтоб туда НЕ хотелось вернуться снова. а в европе прям хоромы, не тюрьмы, а квартиры...
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709
max Полчаса назад
В Канаде, реально строгий режим, старый маленький телевизор, портиющий зрение, какое-то издевательство над порядочными заключёнными.
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5k
Петр Полчаса назад
в странах третьего мира эти сидельцы и дома живут в похожих условиях - нищета и трущобы. Так что для них это чуть хуже обычного. С чего бы там быть тюрьмам как в Дании? Тогда они все в тюрьмах будут жить
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180k
MASK 40 минут назад
Брейвик тоже неплохо сидит в норвежской тюрьме ;

Для Брейвика сделали специальную камеру, состоящую из трех комнат по 8 квадратных метров в каждой.
В одной будет спальня, во второй - рабочий кабинет, а в третьей - спортзал с беговой дорожкой.

Брейвик тоже неплохо сидит в норвежской тюрьме ; Для Брейвика сделали специальную камеру, состоящую из трех комнат по 8 квадратных метров в каждой. В одной будет спальня, во второй - рабочий кабинет, а в третьей - спортзал с беговой дорожкой.
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6k
Дмитрий Данилов 42 минуты назад
Условия содержания заключённых в разных странах мира
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−23
kazakh 44 минуты назад
На счёт СИЗО в Екатеринбурге вы посмешили. Видимо его очистили для Путина
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275
Евгений kazakh 6 минут назад
Хорошо сказано, двусмысленно так...
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88
Neitron 48 минут назад
Складывается такое впечатление, что чем выше уровень жизни в стране, тем лучше условие содержание заключённых. Выходит что по тюрьмам можно судить о том, насколько грамотная политика и хороший правитель в том или ином государстве.
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2k
barracuda Час назад
это не камеры..... номера в отелях хуже....
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7k
Шурум-бурум Час назад
зачем содержать заключенных?!
проще сжечь сразу!
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1k
Riddick Шурум-бурум 20 минут назад
Ну они почти везде. Но это лучше, чем расстрелы. Вы обратите внимание что было сделано руками заключённых в СССР. Очень много объектов
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1k
Riddick Типа граф 15 минут назад
Ну так цветные там на свободе особо ничего нормального не производят. По этому правильно делают.
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950
Руслан Новак Шурум-бурум 14 минут назад
Ага, а в один прекрасный момент какой-то нарик зарежет тебя за 500р. Ему то какая разница, просто отобрать эти деньги или ещё и свидетеля грохнуть? Всё равно исход один а риск меньше.
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7k
Шурум-бурум Riddick 10 минут назад
лучше просто сжигать! чтобы не содержать на бюджетные средства всякую антисоциальную шваль! сколько денег уходит на содержание одного ублюдка, совершившего преступление?! может есть достойнее люди, чем тот биомусор, который не может жить по закону?!
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5k
KSquared Шурум-бурум 48 секунд назад
Ну, ну. Особенно с нашим "гуманным".
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5k
Игорь Михайлов Час назад
Это не турма, а хоромы какие то!

Это не турма, а хоромы какие то!
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899
Шурман Час назад
Не советую в Бельгийской оказаться , это примерно старые советские тюрьмы и слегка с европейской прожилкой .
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40k
Andrey Шурман 42 минуты назад
Из личного опыта?
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899
Шурман Andrey 36 минут назад
Было дело , но всего на 3 месяца .
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17k
Аня Час назад
Мдааа...у меня в студии ремонт похуже, чем на некоторых представленных фото. Надо было к норвежским дезигнерам обращаться.
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58k
Доктор Джонс Аня 36 минут назад
Ну что же Вы так засрались-то? Стараться нужно лучше...
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17k
Аня Доктор Джонс Полчаса назад
Дело Ваганыча живёт)
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Доктор Джонс Аня Полчаса назад
Я даже не знаю, о ком Вы говорите... Похоже, старею...
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