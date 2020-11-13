Условия содержания заключённых в разных странах мира

Заключение в тюрьму означает для человека не только лишение свободы на месяцы или даже долгие годы, но и отсутствие привычных комфортных условий, в которых существует обычный современный человек.
По тому, как выглядят тюрьмы, можно многое понять о стране. Ни для кого не секрет, что в Скандинавии тюремные камеры выглядят как номера в 4-звёздочном отеле, а в каком-нибудь Сальвадоре на них даже смотреть страшно. Вообще тюрьмы и в частности отдельные камеры в разных частях планеты делятся на удивительно комфортабельные, поражающе ужасные и просто нормальные — какими мы их и представляем.
Любопытно посмотреть, как эти три вида распределяются по странам.
Любопытно посмотреть, как эти три вида распределяются по странам.
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7. Тюремная камера в Сальвадоре
Тюрьмы в Сальвадоре признаны одними из самых опасных и переполненных в мире. Количество осуждённых почти вдвое превышает количество мест в тюрьмах.
13. Тюрьма в штате Калифорния, США
США по прежнему являются страной с самым большим количеством заключённых на душу населения. Опережают даже Сальвадор.
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Метки: Тюрьма жизнь заключённые камера преступники фото
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