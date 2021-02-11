Парень рискнул жизнью ради кражи нескольких мандаринов

Во время поездки с друзьями парень заметил впереди грузовик с мандаринами и решился на криминальную авантюру. Наглядное воплощение фразы "слабоумие и отвага" вы можете увидеть ниже.
Когда дурная голова рукам покоя не дает.
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