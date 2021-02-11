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Парень рискнул жизнью ради кражи нескольких мандаринов

Парень рискнул жизнью ради кражи нескольких мандаринов (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 13:32
Сообщество : Криминал
Метки: авто   в мире   видео   кража   мандарин   слабоумие и отвага   
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Во время поездки с друзьями парень заметил впереди грузовик с мандаринами и решился на криминальную авантюру. Наглядное воплощение фразы "слабоумие и отвага" вы можете увидеть ниже.

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Метки: авто   в мире   видео   кража   мандарин   слабоумие и отвага   
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6  комментариев
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5k
JACKAL Полчаса назад
Я всё ждал когда стопка ящиков вывалится из кузова вместе с парнем на дорогу
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CCR 3 минуты назад
Долпоёпы они везде.
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35k
dima423 16 минут назад
форсажа насмотрелись походу)))
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8k
MakDag 16 минут назад
Такую премию профукал... Лошара!
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2k
дед Сергей 24 минуты назад
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4k
onebibis Полчаса назад
Теперь зато с девками как по маслу пойдёт))
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