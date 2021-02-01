Водитель автобетоносмесителя сбил пожилую женщину в Ингушетии

В Назрани водитель автомиксера КамАЗ не успел остановиться перед пешеходным переходом, врезался в попутную легковушку, а затем вылетел с дороги и сбил пожилую женщину.
Все произошло на глазах у инспектора ГИБДД
Авторский пост
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1. Пострадавшая. Надеюсь все будет хорошо.
2. Терпила на белом седане. Не повезло.
3. Ждигит на резвом скакуне, на бетономешалке. Не может на самолете, так хоть на грузовике полетать, отвечать за попу прадика не охота, а потому опаснейший и непредсказуемый маневр в духе джигита (это когда сам в безопасности). Ответит
4. Персонажи в форме. На айцов не похожи от слова совсем. Ставить пострадавшего , с возможными переломами ног, когда тот под адреналином и не чует боли - я таких неграмотных не видел - обычно они знают устав и все такое.
5. Основной мудило. На кадрах видно, за прадиком буквально на бампере висела бетонка, Понятно что прадик маневрировал и встал перед бетонкой буквально вот тока что - и мог не знать что прямо за ним 40 тонн. Он не мог тошнить а бетон его настигал, прадик с томозами уже в кадр въезжает. Значит обогнал и тут гайцы и переход - тормоза!!!! Сместить впраав и там встань - машина и ситуация легко позволяют. Пролетел бы мимо летчик, получил свой штраф и все...