25 октября, на пересечении улиц Суворова и Сунгарийской водитель автомобиля Honda Civic проехал на красный сигнал светофора и сбил пожилую супружескую пару. Виновник с места ДТП скрылся.
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В результате дорожно-транспортного происшествия горожанка 1944 года рождения скончалась в реанимационном отделении. Её спутник 1946 года рождения получил ушиб головного мозга, ушибленную рану головы и перелом костей черепа. Мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение второй краевой больницы.
Автомобиль Honda Civic вскоре был обнаружен за киоском на улице Рокоссовского, 35. Водителя в нем не было, его поиски по "горячим следам" результата пока не принесли.
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