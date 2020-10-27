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Авария дня. В Хабаровске автомобилист сбил пенсионеров и скрылся с места ДТП

Авария дня. В Хабаровске автомобилист сбил пенсионеров и скрылся с места ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 11:35
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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25 октября, на пересечении улиц Суворова и Сунгарийской водитель автомобиля Honda Civic проехал на красный сигнал светофора и сбил пожилую супружескую пару. Виновник с места ДТП скрылся.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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4  комментария
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969
мега гон 3 часа назад
а если бы, сыкливая тварь по тормозам дал, может и не погибли, надеюсь найдут, надеюсь на долго посадят выродка, прям по максималке!
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13k
ВОВЧЕГ 9 минут назад
Окуеть переехал, тормозить даже не пытался.
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2k
SSD 3 часа назад
Вот так... Войну пережила, а дебила, скорее всего синего - не смогла. (((
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Johnny

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