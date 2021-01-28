С дороги, холопы! Кортеж главы Мордовии мчит по встречке

Кортеж временно исполняющего обязанности главы Республики Мордовия Артёма Здунова попал в объектив видеорегистратора. Автомобили с мигалками мчали по встречной полосе на огромной скорости, сгоняя на обочину других автомобилистов.
Видео снято несколько дней назад, 23 января, управленец спешил в Нижний Новгород по своим делам.
Видео опубликовано новостным порталом Readovka.
Видео опубликовано новостным порталом Readovka.
Присутствует ненормативная лексика!
Недавно на одном из заседаний Здунов поднял вопрос об увеличении количества ДТП в 5,5 раз. В ходе мероприятия управленец призвал сотрудников ГИБДД серьезнее относиться к своим обязанностям.
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Метки: Мордовия авто видео губернатор кортеж подд спецсигнал чиновник
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Сословное право, 2021 год, Россия.
Ничего мне изменилось. Только вместо дворян/бояр нынешняя кремлевыблядь!(