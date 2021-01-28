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С дороги, холопы! Кортеж главы Мордовии мчит по встречке

С дороги, холопы! Кортеж главы Мордовии мчит по встречке (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 13:06
Сообщество : Автомир
Метки: Мордовия   авто   видео   губернатор   кортеж   подд   спецсигнал   чиновник   
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Кортеж временно исполняющего обязанности главы Республики Мордовия Артёма Здунова попал в объектив видеорегистратора. Автомобили с мигалками мчали по встречной полосе на огромной скорости, сгоняя на обочину других автомобилистов.

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Метки: Мордовия   авто   видео   губернатор   кортеж   подд   спецсигнал   чиновник   
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31  комментарий
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1k
insaider 3 часа назад
10 лет назад видел как гайцы на встречку выехали со второстепенной,сопровождая автобусы с детьми.Это тоже сенсация?! Или это другое?!
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985
Владимир 3 минуты назад
Лицемерный Врио главы Мордовии.
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11
User_865693 9 минут назад
Стесняюсь спросить, а если навстречу едет спецтранспорт с проблестковыми синим и красным сигналами, не должны ли все водители принять вправо и остановиться?
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2k
Ал, давай! 17 минут назад
В регионах губеры так повсюду катаются. Простых водителей заставляют останавливаться на обочине.
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71k
Спички не игрушка. 2 часа назад
Рыба гниет с головы..
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411
Человек в железной маске Спички не игрушка. 37 минут назад
Рыба уже сгнила. Даже хвоста не осталось.
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12k
Совранский 2 часа назад
Первый на вылет, походу решил на последок газануть(((
Первый на вылет, походу решил на последок газануть(((
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7k
vit 2 часа назад
Но виноват в этом конечно же Навальный
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28k
LEPA 2 часа назад
"Ему досталась Мордовская АССР...". Прямо киноклассика!

Ссылка vk.com
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37k
Сергей 3 часа назад
Мелковат кортежик, ой меловат.
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28k
LEPA Сергей 2 часа назад
Дык,он пока ещё ВРИО.)))
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13k
Ser 3 часа назад
урод!
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1k
Заряд бодрости 3 часа назад
нормальные потсоны давно на вертолетах летают, а этот до сих пор самоутверждается за счет мигалок... путенская Россия, чо...
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2k
Frank Borman 3 часа назад
И че? При появлении боярина холопы должны падать ниц и ломать шапки. А тут что? Холопы даже не свернули в кювет. Непорядок.
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12k
робт 3 часа назад
вброс для лохов, скорость такая же как у регика, дорога двухполосная где и так все друг друга обгоняют, про кортеж именно губернатора тоже жирно...в джипах ездит много кого
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10k
Олегbl4 робт 53 минуты назад
Зуб даете, что это не губернатор?
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12k
робт Олегbl4 20 минут назад
а ты даешь что он?
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4k
Иван 3 часа назад
С дороги, холопы! Кортеж главы Мордовии мчит по встречке
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1k
Иван 3 часа назад
Типичный "чинуш"!
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19k
Ратибор 3 часа назад
Товарищу явно не хватает константы Пи.
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23k
Григорий Ратибор 2 часа назад
Но при расчете на рас-два он вседа тут
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4k
Бу 3 часа назад
Все как всегда.
Сословное право, 2021 год, Россия.
Ничего мне изменилось. Только вместо дворян/бояр нынешняя кремлевыблядь!(
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