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Авария дня. «Мазду» занесло на встречную полосу

Авария дня. «Мазду» занесло на встречную полосу (3 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 11:08
Сообщество : Аварии
Метки: mazda   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   
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На Свердловской улице в Красноярске водитель автомобиля Mazda CX-7 избегал столкновения с попутным впереди идущим автомобилем и вылетел на встречную полосу, где совершил столкновение с кроссовером Lexus. О пострадавших не сообщается.
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Метки: mazda   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   
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2  комментария
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6k
SSD 2 часа назад
Правила любого дебила №1 - при любой непонятной ситуации - рули на встречку!
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694
Viktor 2 часа назад
На клапан придавило - в туалет торопился .
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