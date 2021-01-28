На Свердловской улице в Красноярске водитель автомобиля Mazda CX-7 избегал столкновения с попутным впереди идущим автомобилем и вылетел на встречную полосу, где совершил столкновение с кроссовером Lexus. О пострадавших не сообщается.
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