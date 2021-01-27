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Когда все стоят, всегда найдется самый умный спешащий водитель

Когда все стоят, всегда найдется самый умный спешащий водитель (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2021 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети. пешехода сбили   дтп   пешеходный переход   
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В Чебрксарах на улице Коммунальная Слобода водитель за рулем Ford Focus сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети. пешехода сбили   дтп   пешеходный переход   
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12  комментариев
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6k
sumrаknn 3 часа назад
Погано, что ребенку никто не помог. Виновники не помогали, а отвлекали пострадавшую и других свидетелей - мол "оказывается помощь", а на самом дее - мошенничество. Потянуть время, потом - дойдешь - ну топай и по газам. Помощь - вызов гибдд-дпс и скорой. Ребенок в шоке забудет родителям позвонить, ведь его еще виновники отвлекают-контролируют, и сам не вызовет. Поэтому всегда свидетели должны помогать детям.
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285
Duke_kir 13 минут назад
у**бан
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973
Владимир 50 минут назад
Настоящий 3,14дарас на форде. Перестроился без указателя поворота, не выполнил требования п.14.2. ПДД, слепой (переходившую дорогу девочку ему было видно до перестроения), задний левый фонарь не рабочий...
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5k
z0_0b 56 минут назад
Ничтожное создание за баранкой
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1k
Mibud Час назад
"Че за мудаки стоят? Придурки! А ну ка сделаю их справа!!!!"
СТРЕЛЯТЬ ТАКИХ НА МЕСТЕ!!!!
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1k
Александр Алехин 2 часа назад
пи.здец, дебила кусок. оно даже на тормоз как следует нажать не способно, а лезет всех обьезжать.
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2k
Руслан Руднев 3 часа назад
Урод мля!
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31k
Опаньки 3 часа назад
как такие мудаки права получают
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1k
Степан Алкоголик 3 часа назад
Мудачьё
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Johnny

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