Когда все стоят, всегда найдется самый умный спешащий водитель

В Чебрксарах на улице Коммунальная Слобода водитель за рулем Ford Focus сбил девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
После удара автомобилем пострадавшая девочка встала и пошла, прихрамывая на одну ногу. К ней подошли мужчина и женщина из Ford Focus.
О продолжении инцидента ничего неизвестно, так как в ГИБДД ДТП не было зарегистрировано.
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