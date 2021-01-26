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Автоподстава от сотрудников ГИБДД: женщину делают невиновной в ДТП с троллейбусом

Автоподстава от сотрудников ГИБДД: женщину делают невиновной в ДТП с троллейбусом (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2021 14:06
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гибдд   дпс   дтп   женщина за рулем   
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В Волгограде барышня за рулем кроссовера Lexus, совершая левый поворот, не предоставила преимущество троллейбусу, в результате чего произошло небольшое ДТП. После столкновения автомобилистка уехала с места аварии, но вскоре вернулась по звонку сотрудника ГИБДД.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гибдд   дпс   дтп   женщина за рулем   
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27  комментариев
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20k
Юрьевич 10 часов назад
На лицо использование служебного положения в корыстных целях в лучшем случае... ну или коррупция.

Хотя я не понимаю - как можно из-за такой мелочи так палиться.
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152
pit 42 минуты назад
Из своего опыта - лет 5 назад мне в корму на пешеходном переходе въехала женщина(!) так она после этого повернула налево в карман и там припарковалась (возможно в результате стресса от дтп они действуют согласно своей логике, типа убрать машину чтоб не мешала, забывая что нельзя перемещать автотранспорт) приехавшие гайцы на данный счет не парились - все зафиксировали, страховая виновницы все оплатила.

А. Иванов снимает видео с пафосом описывая ситуацию. Откинув пафос что я вижу - автомобиль участвовавший в ДТП выставляют согласно его положению после контакта с троллейбусом и все(!)
скорее всего это необходимо сделать для проведения фотофиксации(хз какие у них там правила, может потому что в дтп участвовали не просто 2 физ лица, а муниципальный транспорт), а блоХер развел тут конспирологию

есть такая поговорка "наводить тень на плетень"
ну и фраза конечно про ситуацию в стране - четко определяет его к числу бунтующих 0,1%
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3k
Дмитрий Барановский 4 часа назад
"По звонку вернулась на место ДТП.." По какому, на...й звонку?? Т.е., некто ей позвонил, либо позвонил ГИБДДшникам, чтобы те позвонили ей и она вернулась? Это реально происходит??
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995
Инквизитор РФ 8 часов назад
Видео в СК, прокуратуру, в отдел собственной безопасности...
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3k
Дмитрий Барановский Инквизитор РФ 3 часа назад
И на все телеканалы.
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20k
Мойша 8 часов назад
Я имею вопрос,а где видео с регистратора тролейбуса? Это раз. И видео с регистратора Лексуса? Это два.
Афтор. Не вешай лапшу на уши.
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4k
КремлеКот 8 часов назад
"Коротко о нынешней ситуации в городе и в целом в стране."
При чём здесь ситуация в городе и уж тем более в стране ?
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209
taxcop КремлеКот 3 часа назад
Согласен с вами. Столько ПАФОСА в этой фразе.
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10k
ЕвгенийДончак 8 часов назад
Дзержинский район, остановка "33 школа"...
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1k
Sergei Ogarkov 8 часов назад
"Вы не понимаете, она же девочка, и папик её защитил, а вам завидно"
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5k
кот базилий 8 часов назад
Ведь городят менты такую ересь и не боятся, они бы еще сказали что тролейбус должен был уступить. Совсем оборзели.
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−23
Максим Климов 8 часов назад
путинское сословное государство
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26k
Snork Snorkoff 8 часов назад
Не знаю/не хочу комментировать вопрос уезда, приезда по звонку, но конкретно в ДТП вина тралика. Если ТС на момент ДТП стояло, а оно как заявляет автор стояло. То абсолютно не важно где, как и под каким углом оно это делало. За это ему могут выписать штраф в последствии и может даже прав лишить. Но.. тот кто ушатал стоячего, тот и будет виновен.
Так что ой.. учите матчасть и да пребудет с вами сила.
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10k
Олегbl4 Snork Snorkoff 7 часов назад
"Резко остановилась"... "Не предоставила преимущества"... Два фактора на стороне водителя троллейбуса. Иначе, все бы выезжали перед носом с "второстепенки" и давали по тормозам, подставляя бок.
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3k
schmubu Snork Snorkoff 7 часов назад
в смысле- стояло?
\ Лексус не предоставил преимущество общественному транспорту, выполнив перед ним поворот налево и резко остановившись для пропуска пешеходов

т.е. можно выехать на середину перекрёстка на красный свет, остановится там, подождать пока в тебя кто-то вь2,71бётся, и тот будет виноват?
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8k
Сергей Попов Snork Snorkoff 6 часов назад
Если есть вероятность не до конца завершить маневр, то его нельзя начинать. То есть нельзя въехать на перекресток и по какой-то причине не проехать его, оставив часть автомобиля на перекрестке. Ведь таким образом создается препятствие тем, у кого преимущество. То есть налицо нарушение ПДД кроссовером. А троллейбус в данном случае является пострадавшей стороной.
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215
Дмитрий Сергеевич 9 часов назад
А зачем номера замазали? Это же ГОС регистрационные знаки, а не персональная информация, как теперь видео отправлять в МВД?
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18k
BiZ 9 часов назад
дебилы! не надо было бабу вызывать. надо было на троллейбусе к ней приехать!
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37k
Элек Мек 9 часов назад
Видимо мадам из своих,но не в курсе что покинув место ДТП она станет пешеходом,когда всё пояснили она вернулась и добрые самаритяне ей протянули руку помощи.
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5k
mr.Poher 9 часов назад
Кто видос писал, заявление в собственную безопасность, с просьбой разобраться! + приложенный видос и описание ДэТэПэ...
Шею намылят, мало не покажется.
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15k
Александр 10 часов назад
В УСБ этот ролик отправить не судьба?
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6k
SSD 10 часов назад
Ловите любовницу начальника ГИБДД!!!
Ловите любовницу начальника ГИБДД!!!
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8k
Uron 10 часов назад
Автоподстава от сотрудников ГИБДД: женщину делают невиновной в ДТП с троллейбусом
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