Автоподстава от сотрудников ГИБДД: женщину делают невиновной в ДТП с троллейбусом

Александр Иванов пишет: "Коротко о нынешней ситуации в городе и в целом в стране. Сегодня в 8.15 произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля Лексус. Лексус не предоставил преимущество общественному транспорту, выполнив перед ним поворот налево и резко остановившись для пропуска пешеходов. В результате случилось столкновение транспортных средств. Сотрудники ГИБДД вешают вину на водителя троллейбуса. Водитель автомобиля уехала с места ДТП, не дождавшись до конца оформления документов. По звонку сотрудников она вернулась и пыталась восстановить положение ТС на момент столкновения. Когда ей это не удалось, за руль Лексус сел сам сотрудник. ПРОСЬБА досмотреть видео до конца, цирк шапито отдыхает".