Автоподстава от сотрудников ГИБДД: женщину делают невиновной в ДТП с троллейбусом

В Волгограде барышня за рулем кроссовера Lexus, совершая левый поворот, не предоставила преимущество троллейбусу, в результате чего произошло небольшое ДТП. После столкновения автомобилистка уехала с места аварии, но вскоре вернулась по звонку сотрудника ГИБДД.
Александр Иванов пишет: "Коротко о нынешней ситуации в городе и в целом в стране. Сегодня в 8.15 произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля Лексус. Лексус не предоставил преимущество общественному транспорту, выполнив перед ним поворот налево и резко остановившись для пропуска пешеходов. В результате случилось столкновение транспортных средств. Сотрудники ГИБДД вешают вину на водителя троллейбуса. Водитель автомобиля уехала с места ДТП, не дождавшись до конца оформления документов. По звонку сотрудников она вернулась и пыталась восстановить положение ТС на момент столкновения. Когда ей это не удалось, за руль Лексус сел сам сотрудник. ПРОСЬБА досмотреть видео до конца, цирк шапито отдыхает".
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Автомобилистка въехала в стену дома, пытаясь совершить левый поворот
- Авария дня. Женщина на BMW уронила встречную «ГАЗель»
- Авария дня. Смертельный занос в Архангельской области
- Авария дня. ДТП с каршерингом в Санкт-Петербурге
- Авария дня. Под Рязанью автомобилистка столкнулась с военным КамАЗом
Метки: аварии авто авто аварии видео гибдд дпс дтп женщина за рулем
47
Понравилось47
Новости партнёров
Загрузка...
Хотя я не понимаю - как можно из-за такой мелочи так палиться.
А. Иванов снимает видео с пафосом описывая ситуацию. Откинув пафос что я вижу - автомобиль участвовавший в ДТП выставляют согласно его положению после контакта с троллейбусом и все(!)
скорее всего это необходимо сделать для проведения фотофиксации(хз какие у них там правила, может потому что в дтп участвовали не просто 2 физ лица, а муниципальный транспорт), а блоХер развел тут конспирологию
есть такая поговорка "наводить тень на плетень"
ну и фраза конечно про ситуацию в стране - четко определяет его к числу бунтующих 0,1%
Афтор. Не вешай лапшу на уши.
При чём здесь ситуация в городе и уж тем более в стране ?
Так что ой.. учите матчасть и да пребудет с вами сила.
\ Лексус не предоставил преимущество общественному транспорту, выполнив перед ним поворот налево и резко остановившись для пропуска пешеходов
т.е. можно выехать на середину перекрёстка на красный свет, остановится там, подождать пока в тебя кто-то вь2,71бётся, и тот будет виноват?
Шею намылят, мало не покажется.