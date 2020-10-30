Дочь бизнесмена на Rolls-Royce стала участницей ДТП в Санкт-Петербурге

В аварии на Вязовой улице поучаствовал темно-серый Rolls-Royce Wraith с госномером А047АА78. За последние пару лет этот же знак видели и на других машинах, например «Гелендвагене» и зелено-черном Wraith. Снимками купе Александра Петрова охотно делилась в соцсетях.