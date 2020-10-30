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Дочь бизнесмена на Rolls-Royce стала участницей ДТП в Санкт-Петербурге

Дочь бизнесмена на Rolls-Royce стала участницей ДТП в Санкт-Петербурге (3 фото + 2 видео)

Автор:
30 октября 2020 08:53
Сообщество : Аварии
Метки: Rolls-Royce   авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   
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28 октября, на улице Вязовая водиель хэтчбека Kia хотел развернуться с правой полосы и столкнулся с Rolls-Royce Wraith, которым управляла девушка. Сообщается, что за рулем люксового купе находилась дочь известного предпринимателя Геннадия Петрова.

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Метки: Rolls-Royce   авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   
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18  комментариев
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12k
Ligov 2 часа назад
*дочь известного предпринимателя Геннадия Петрова*
В широких кругах он более известен совсем не как предприниматель...)
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1k
Mellivora 7 минут назад
До чего вы чмошники молодые да богатые, папаша или ты сам купил дорогую игрушку и рванул в инстаграм фотографироваться на фоне..... Тфу.
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1k
Vitamin 15 минут назад
По конкретной ситуации... МиниЗадача...
Дано: На двух полосной дороге авто1 из правого ряда (например киа рио, или как её там), не убедившись в безопасности манёвра, решила совершить разворот и совершила столкновение с авто2 (допустим, бентли, или как её там), двигавшемуся по второй (своей) полосе прямо.
Вопрос: Через какое время после оформления документов по ДТП (а может быть и раньше, смотря кто быстрее приедет, ГАИ или группа поддержки) водитель авто1 подпишет документы (как 1 вариант, дарственную на квартиру, как 2 вариант, то же самое, но с разбитым лицом) заинтересованной группе лиц?...))))
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14k
sanchesS80 20 минут назад
Если бы не дорогая машина, то было бы самое заурядное ДТП. Один на разворот закладывает как будто на грузовике, плюс в зеркала не смотрит (обычное явление, согласитесь), вторая едет не пытается анализировать обстановку вокруг (тоже обычное явление). В результате продран бок. Таких ДТП сотни наверно в каждом городе.
Но мужичку не повезло в этот день - он напоролся на дорогую машину. Скорее Ролс Ройс застрахован. Поэтому ему теперь долго и упорно будет сношать мозги страховая компания
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15k
nobody® Час назад
Новость с ДТП: один ехал, другой нарушил и врезался.
Новость с ДТП ребёнка кого-то где-то известного: ребёнок ехал, другой нарушил и врезался, а ребёнок раньше ездил на 100500 других автомобилей, а ребёнок съел на завтрак круасан, а ребёнок обильно покакал перед злополучной поездкой...
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30k
Опаньки 2 часа назад
надеюсь у него нет проблем с почками
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5k
workmen77 2 часа назад
Молодец, не включив поворотники, не посмотрев в зеркало начал поворачивать. Это будет для него хорошим уроком.
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496
Walter White 2 часа назад
Почему написано "водитель хэтчбека Kia хотел развернуться с правой полосы"?С левой вроде бы?Или я что то не догоняю?Овца на Rolls-Royce однозначно виновата,но водитель Kia какие-то странные пируэты выписывает при повороте.Сначала вправо сместился,а потом налево поворачивать стал.
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496
Walter White 59 минут назад
Минусовщики,что вас так задело в моём комменте?Напишите,вместе сук@ посмеёмся.
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578
Злодей Walter White 56 минут назад
Чем тёлка на ролсе то виновата,она по своей полосе вроде ехала. А киа взяла правее для разворота.
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7k
Лещ Walter White 42 минуты назад
Там в видео понятно всё и очевидно, Киа начинает разворот из правой полосы. РР едет по левой, ДТП. Явная вина КИА
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496
Walter White Лещ Полчаса назад
Включите видео,и сразу же на паузу поставьте.Где киа стоит?Ну явно же в левой полосе,а вот потом этот идиот стал непонятные телодвижения делать.А девка просто тупо как пёрла так и у@бала по касательной не притормаживая.В данном случае судьба,или злой рок,свёл два одиночества (читать идиотов).Я по крайней мере так вижу.
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7k
Лещ Walter White 15 минут назад
МАневр разворот он начал из правой полосы, это и привело к ДТП. Где он там до этого раньше ехал: в левой, в правой, по встречной.. это роли не играет и к делу не относится
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7k
Кыся 2 часа назад
Он уже прикинул стоимость почек и прочих органов?
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33k
dima423 2 часа назад
да хорошо попал киявод...но он олень конечно полный в данной ситуации))
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4k
Михаил 2 часа назад
дочь бизнесмена стала участницей дтп! вот это новости, которых мы так ждали?
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