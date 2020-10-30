Дочь бизнесмена на Rolls-Royce стала участницей ДТП в Санкт-Петербурге

28 октября, на улице Вязовая водиель хэтчбека Kia хотел развернуться с правой полосы и столкнулся с Rolls-Royce Wraith, которым управляла девушка. Сообщается, что за рулем люксового купе находилась дочь известного предпринимателя Геннадия Петрова.
Момент столкновения попал в объектив камеры видеонаблюдения.
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Попавшая в ДТП 21-летняя Александра Петрова часто нарушала правила дорожного движения, но в этой аварии очевидна вина водителя Kia.
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В аварии на Вязовой улице поучаствовал темно-серый Rolls-Royce Wraith с госномером А047АА78. За последние пару лет этот же знак видели и на других машинах, например «Гелендвагене» и зелено-черном Wraith. Снимками купе Александра Петрова охотно делилась в соцсетях.
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В широких кругах он более известен совсем не как предприниматель...)
Дано: На двух полосной дороге авто1 из правого ряда (например киа рио, или как её там), не убедившись в безопасности манёвра, решила совершить разворот и совершила столкновение с авто2 (допустим, бентли, или как её там), двигавшемуся по второй (своей) полосе прямо.
Вопрос: Через какое время после оформления документов по ДТП (а может быть и раньше, смотря кто быстрее приедет, ГАИ или группа поддержки) водитель авто1 подпишет документы (как 1 вариант, дарственную на квартиру, как 2 вариант, то же самое, но с разбитым лицом) заинтересованной группе лиц?...))))
Но мужичку не повезло в этот день - он напоролся на дорогую машину. Скорее Ролс Ройс застрахован. Поэтому ему теперь долго и упорно будет сношать мозги страховая компания
Новость с ДТП ребёнка кого-то где-то известного: ребёнок ехал, другой нарушил и врезался, а ребёнок раньше ездил на 100500 других автомобилей, а ребёнок съел на завтрак круасан, а ребёнок обильно покакал перед злополучной поездкой...