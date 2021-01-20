Holden HSV GTSR W1 Maloo — самый дорогой дорожный автомобиль, произведенный в Австралии

В 2017-м фирма выпустила три прощальные модели — пикап HSV GTSR Maloo и седаны HSV GTSR с HSV GTSR W1. Последний отличался двигателем с увеличенной отдачей и некоторыми доработками подвески, в оснащение вошли также общие для всех спецверсий усиленные тормоза и кованые 20-дюймовые диски, а ещё — электронноуправляемая блокировка дифференциала с функцией изменения вектора тяги.