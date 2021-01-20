Holden HSV GTSR W1 Maloo — самый дорогой дорожный автомобиль, произведенный в Австралии

Когда этот Holden HSV GTSR W1 Maloo уйдет с молотка через 10 дней, он, вероятно, станет самым дорогим дорожным автомобилем местного производства в Австралии. За выставленный на продажу ют, уже предлагают невероятную цену в 1,035 миллиона австралийских долларов (800 тыс. американских).
На сайте австралийского аукционного дома Lloyds выставили на продажу очень редкий ют Holden — модификацию GTSR W1 Maloo от подразделения HSV. Таких автомобилей было выпущено всего четыре экземпляра, и они никогда не были в свободной продаже.
Компания Holden, принадлежащая концерну General Motors, завершила производство автомобилей в 2017 году. С тех пор марка занималась лишь бейдж-инжинирингом, а в 2021 году уйдёт с рынка и сам бренд.
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В 2017-м фирма выпустила три прощальные модели — пикап HSV GTSR Maloo и седаны HSV GTSR с HSV GTSR W1. Последний отличался двигателем с увеличенной отдачей и некоторыми доработками подвески, в оснащение вошли также общие для всех спецверсий усиленные тормоза и кованые 20-дюймовые диски, а ещё — электронноуправляемая блокировка дифференциала с функцией изменения вектора тяги.
Для пикапа GTSR вариант W1 не предусматривался, однако в HSV собрали четыре автомобиля, которые были проданы особым клиентам марки. Машины получили тот же цвет Light My Fire и «восьмёрку» LS9 с механическим нагнетателем от Chevrolet Corvette ZR-1. 635-сильный агрегат с 815 Нм крутящего момента соединён с шестиступенчатой механической коробкой передач, привод — задний.
Выставленный на продажу экземпляр обладает пробегом менее 700 километров, на учёт автомобиль не ставился. Торги за него продлятся почти до конца января.
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