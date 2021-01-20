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Holden HSV GTSR W1 Maloo — самый дорогой дорожный автомобиль, произведенный в Австралии

Holden HSV GTSR W1 Maloo — самый дорогой дорожный автомобиль, произведенный в Австралии (27 фото)

Автор:
20 января 2021 14:23
Сообщество : Автомир
Метки: holden   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   пикап   редкие автомобили   
332
27
Когда этот Holden HSV GTSR W1 Maloo уйдет с молотка через 10 дней, он, вероятно, станет самым дорогим дорожным автомобилем местного производства в Австралии. За выставленный на продажу ют, уже предлагают невероятную цену в 1,035 миллиона австралийских долларов (800 тыс. американских).
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Метки: holden   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   пикап   редкие автомобили   
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Салат Оливье 2 часа назад
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