В Италии 42-летний «Москвич» без пробега пытаются продать за внушительную сумму

В свое время советский автопром выпускал огромное количество автомобилей. Число моделей было небольшим, но объемы производства впечатляли. Часть продукции отправлялась на экспорт. Из-за низких цен спросом на западном рынке пользовались "Жигули", "Волги" и "Москвичи".
На портале Autoscout24.de появилось объявление о продаже универсала Москвич-2137 1978 года выпуска. На данный момент этот автомобиль находится в Италии и имеет пробег всего 78 километров.
Продавец отмечает, что речь идет об экспортной версии модели, которая оказалась в Италии в конце 70-ых годов. За минувшие 42 года у машины сменилось четыре владельца, однако никто из них ее не эксплуатировал. Более того, автомобиль даже ни разу не ставился на учет.
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Простоявший все эти годы в гараже Москвич-2137 находится в полностью заводском состоянии: на советском универсале до сих пор установлены оригинальные свечи зажигания.
При этом само состояние автомобиля далеко не идеальное. Так, на кузове машины имеются локальные очаги коррозии, а тормозная система и бензонасос определенно нуждаются в сервисном обслуживании.
Заметим, что в опубликованном объявлении имеется неточность: непосредственно в тексте фигурирует пробег 1 500 км, хотя на фотографиях одометра отчетливо видно цифру 78. Вероятно, при публикации продавец просто совершил опечатку, указав в графе пробега рабочий объем двигателя машины, который на данной модели как раз равен 1 500 кубическим сантиметрам. К слову, развивает данный агрегат 75 л.с.
Что касается цены, то за старый «Москвич» продавец хочет выручить 16 500 евро (1,47 млн рублей по нынешнему курсу).
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