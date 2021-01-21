В Италии 42-летний «Москвич» без пробега пытаются продать за внушительную сумму

Продавец отмечает, что речь идет об экспортной версии модели, которая оказалась в Италии в конце 70-ых годов. За минувшие 42 года у машины сменилось четыре владельца, однако никто из них ее не эксплуатировал. Более того, автомобиль даже ни разу не ставился на учет.