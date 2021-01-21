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В Италии 42-летний «Москвич» без пробега пытаются продать за внушительную сумму

В Италии 42-летний «Москвич» без пробега пытаются продать за внушительную сумму (15 фото)

Автор:
21 января 2021 14:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   азлк   москвич   найдено на ebay   советские автомобили   
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В свое время советский автопром выпускал огромное количество автомобилей. Число моделей было небольшим, но объемы производства впечатляли. Часть продукции отправлялась на экспорт. Из-за низких цен спросом на западном рынке пользовались "Жигули", "Волги" и "Москвичи".
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Метки: авто   автомир   автомобили   азлк   москвич   найдено на ebay   советские автомобили   
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4  комментария
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1k
ALEX 2 часа назад
Машина красивая но говно! У моего бати была такая же только синяя.
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270
Denis Полчаса назад
Ну пусть пытаются :-) Пытаться то никто не запрещает
Зайдите на Авито и посмотрите за сколько там пытаются продать например советские монеты, которые в нумизматическом обществе котируются по цене цветмета
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
мотор там 1,7. думаю цена в 4 500-5 000 ойро более реальна. хотя в таком идеальном состоянии такую машину ни где не найти
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10k
alexis 2 часа назад
Даю 100 и доставка с продавца.
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