Ультра-редкий гоночный Ford RS200 Evolution из 80-х

Каждый раз, когда на продажу поступает оригинальный Ford RS200, это становится большим событием. Но сегодняшний экземпляр — это не совсем стандартный серийный автомобиль. Это одна из 24 моделей Evolution с 2,1-литровым двигателем и множеством других усовершенствований.
На веб-портале Canepa продаётся омологационный ралли-кар Ford RS200. Соответствующее объявление опубликовали на сайте в субботу, 14 ноября.
Выставленный на продажу автомобиль является одной из 24 машин в более производительной версии Evolution, и после модернизации двигатель развивает 704 л.с. Ради сравнения, «атмосферник» V12 в Lamborghini Aventador выдаёт на 4 л.с. меньше, то есть 700 л.с.
RS200 является вариацией среднемоторного спортивного авто, которое создала компания для Группы В мирового чемпионата по ралли. Стандартно «турбочетвёрка» объёмом 2,1 литра лимитированной вариации Evolution развивала приблизительно 580 л.с. (542 Нм).
Этого хватало, чтобы в течение нескольких лет машина считалась самой быстрей в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Разгон до первой «сотни» занимал немного меньше 3,2 секунды.
Отмечается, что в 1989-м первый собственник авто Фрэнк Профера заказал модернизацию мотора на предприятии Ford. После того, как были установлены увеличенная турбина, новый интеркулер и доработанная выпускная система, мощность агрегата спорткара 1986 года выпуска повысилась до 600 л.с. Затем доработкой агрегата занялись специалисты британской фирмы Brian Hart Limited, которые форсировали его до 704 л.с. (725 Нм).
Последним владельцем автомобиля числится фирма Canepa. Что касается стоимости машины, то она пока не раскрывается.
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