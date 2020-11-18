Ультра-редкий гоночный Ford RS200 Evolution из 80-х

Отмечается, что в 1989-м первый собственник авто Фрэнк Профера заказал модернизацию мотора на предприятии Ford. После того, как были установлены увеличенная турбина, новый интеркулер и доработанная выпускная система, мощность агрегата спорткара 1986 года выпуска повысилась до 600 л.с. Затем доработкой агрегата занялись специалисты британской фирмы Brian Hart Limited, которые форсировали его до 704 л.с. (725 Нм).