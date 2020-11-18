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Ультра-редкий гоночный Ford RS200 Evolution из 80-х

Ультра-редкий гоночный Ford RS200 Evolution из 80-х (32 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: Ford RS200   ford   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   редкие автомобили   
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Каждый раз, когда на продажу поступает оригинальный Ford RS200, это становится большим событием. Но сегодняшний экземпляр — это не совсем стандартный серийный автомобиль. Это одна из 24 моделей Evolution с 2,1-литровым двигателем и множеством других усовершенствований.

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Метки: Ford RS200   ford   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   редкие автомобили   
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Hallo FreeSpace 2 часа назад
О, у меня моделька такая была
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
ШИКАРНЕЙШИЙ автомобиль!!!
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