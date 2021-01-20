В Челябинской области полицейский огнетушителем выбил стекло в автомобиле несговорчивого водителя

В Миассе конфликт между сотрудником ГИБДД и водителем закончился разбитым стекло автомобиля. Остановленный полицейскими автомобилист за рулем Hyundai Solaris отказался предъявить документы, и инспектор был вынужден идти на крайние меры.
«Вы хотите, чтобы я вам стекло выбил?» — спросил полицейский. «Хотите, чтобы я вам в бубен дал?» — ответил ему автомобилист.
После этого инспектор взял из полицейского «УАЗа» огнетушитель и, еще раз предупредив нарушителя, выбил стекло в водительской двери.
После этого инспектор взял из полицейского «УАЗа» огнетушитель и, еще раз предупредив нарушителя, выбил стекло в водительской двери.
Водитель, 1986 года рождения, задержан на 12 суток
"Водитель неоднократное законное требования инспектора ДПС игнорировал и вел себя агрессивно, в связи с чем полицейским в соответствии с законом "О Полиции" была применена физическая сила. Правонарушитель задержан", - рассказали в полицейском главке.
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И да! Со мной такого не бывает! Потому что я не БЫДЛО!
Всё правильно сделал гибддшник
Всё больше людей считающих свои некие священные права неприкосновенными, но при этом напрочь забывающих о своих обязанностях и правах других граждан.