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В Челябинской области полицейский огнетушителем выбил стекло в автомобиле несговорчивого водителя

В Челябинской области полицейский огнетушителем выбил стекло в автомобиле несговорчивого водителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 10:56
Сообщество : Автомир
Метки: Инспектор ГИБДД   авто   видео   инспектор   конфликт   общение с гибдд   разбил окно   
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В Миассе конфликт между сотрудником ГИБДД и водителем закончился разбитым стекло автомобиля. Остановленный полицейскими автомобилист за рулем Hyundai Solaris отказался предъявить документы, и инспектор был вынужден идти на крайние меры.

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Метки: Инспектор ГИБДД   авто   видео   инспектор   конфликт   общение с гибдд   разбил окно   
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18  комментариев
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34k
dima423 2 часа назад
молодцы гайцы, надеюсь по полной оформили этого уепка)
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2k
Rekapra 2 минуты назад
Очень долго нянчились. А чел чего добивался, то и получил...
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1k
anatolis 13 минут назад
То есть когда его спокойно просили предоставить документы он думал что это бандиты, а когда выбили стекло, то сразу полицейские. Нонсенс!!!
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5k
z0_0b 23 минуты назад
Да будет так
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13k
куджо Полчаса назад
Давно пора, да будет так.
И да! Со мной такого не бывает! Потому что я не БЫДЛО!
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24k
Jackson-Motor Полчаса назад
В Челябинской области полицейский огнетушителем выбил стекло в автомобиле несговорчивого водителя
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45
Voveversus 36 минут назад
Отлично. Браво! Жалко только, когда таких гайцов тормузнули, тут недавно на фишках выкладывали, два гелика и чуркабесы им там писями погрозили, жаль, что те гайцы не поразбивали им стёкла.
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12k
ЦСКА Voveversus 44 секунды назад
Там россгвардейцы были...
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45
Edvard Suchkov 38 минут назад
комМенты правильные.
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4k
Олег 48 минут назад
Насмотрелся роликов тырнетных про "одвакатофф", но не прокатило. И поделом
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5k
Шурави Час назад
Обещал выбить стекло - выбил, обещал в бубен - и ... Кто-то пи.. бол.
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18k
тутура-джара Час назад
Н-даааа... Говорит полицейскому "хочешь дам тебе в бубен" - это гениально! У него IQ 160 как у Форреста Гампа.
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10k
KOSTELLO Час назад
Сначала они ноют о полицейском беспределе, а когда полиция ведет себя корректно, окабывается, что они сами гребаное быдло.
Всё правильно сделал гибддшник
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ничего удивительного. Водитель - очередная жертва интернет-статеек разряда: "Почему не надо предъявлять водительское удостоверение инспектору", "Почему не надо открывать капот автомобили по просьбе гаишника", "Десять причин, по которым не следует надевать гигиеническую маску" и т.д..
Всё больше людей считающих свои некие священные права неприкосновенными, но при этом напрочь забывающих о своих обязанностях и правах других граждан.
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5k
Шурави Борис Карабанов Час назад
Странные типы, а в лес жить почему-то не уходят, хотят жить в обществе и иметь только права, без каких-либо обязанностей.
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1k
Pavel 2 часа назад
Очередной "шибко умный" насмотрелся роликов и пытается качать права! Дятел! Показал доки, потратил пару минут и можешь ехать дальше. Зачем эту клоунаду разводить?!?
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1k
Feathery Pavel Час назад
Ну он же знает свои права! На ютубе видел...
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Дятел дозвизделся...
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