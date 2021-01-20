В Челябинской области полицейский огнетушителем выбил стекло в автомобиле несговорчивого водителя

«Вы хотите, чтобы я вам стекло выбил?» — спросил полицейский. «Хотите, чтобы я вам в бубен дал?» — ответил ему автомобилист.



После этого инспектор взял из полицейского «УАЗа» огнетушитель и, еще раз предупредив нарушителя, выбил стекло в водительской двери.