В США сожгли церковь Сатаны

В 1900 году к северу от Нью-Йорка построили двухэтажный ничем не примечательный дом. Спустя годы его облюбовали сатанисты и открыли в нем свою церковь. Правда, сами они утверждают, что не поклоняются дьяволу, а пропагандируют атеистическую философию индивидуализма, свободы и самореализации.