В США сожгли церковь Сатаны

Наступивший 2021 год решил быть эпичнее 2020-го.
В 1900 году к северу от Нью-Йорка построили двухэтажный ничем не примечательный дом. Спустя годы его облюбовали сатанисты и открыли в нем свою церковь. Правда, сами они утверждают, что не поклоняются дьяволу, а пропагандируют атеистическую философию индивидуализма, свободы и самореализации.
Но тем не менее скульптуры и соответствующая обстановка в здании имелась. На подъездной дорожке давно стоял катафалк, а над гаражом висела вывеска «Гараж дьявола». Более того, местная молодежь любила отмечать рядом с историческим зданием Хэллоуин.
В 5 часов утра 13 января 2021 года неизвестный мужчина в капюшоне облил бензином парадный и черный входы здания и поджог его. В помещении находились два человека, но они успели эвакуироваться из горящего здания еще до приезда пожарных.
Питер Гилмор, первосвященник Церкви Сатаны, был возмущен подобным актом и осудил его. Ведь именно в этом здании была проведена первая законная однополая сатанинская свадьба в штате Нью-Йорк. Прихожане вовсе считают, что теперь Ад будет всем мстить, и сравнивают поджог с терактом.
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Историческое здание?
В 1900 году к северу от Нью-Йорка построили двухэтажный ничем не примечательный дом.
Церковь Сатаны (Дом Хэллоуина),вывеска «Гараж дьявола», от одних названий кровь в жилах стынет.
Тоже мне беда. Вот у нас в городе недавно была настоящая беда:
"В ночь на 31 декабря в Риге, в расположенном по адресу Мелнсила 2 трёхэтажном доме прогремел взрыв. Здание частично разрушено, начался пожар. По предварительной информации, один человек погиб, шестеро получили ранения.
Представитель VUGD Агрита Витола сообщила Delfi, что трехэтажное здание частично обрушилось. Огонь охватил второй и третий этажи, горели конструкции крыши. Пять человек были эвакуированы.
Все жильцы дома, которым не потребовалась госпитализация, отказались от размещения в гостинице и направились к родственникам и знакомым.
Авария произошла во время комендантского часа, объявленного из-за Covid-19, в то время, когда жители должны находиться по месту жительства. Поэтому сотрудники полиции усиленно патрулировали территорию, и люди на улицах обязаны были предоставлять заполненные заявления о причинах, почему они находятся не по месту жительства.
Прикиньте, спишь так дома под Новый Год, а тут вдруг: - Большой Бум... И остался без вещей и крыши над головой.
1) Допустим что был рай, запретный плод, и способность людей понимать что такое хорошо и что такое плохо.
2) Дьявол завидует тому что люди имеют души и склоняет их к греху. Для дьявола наиболее эффективная стратегия по завлеканию людей в ад будет осквернение их пути в рай.
3) Искреннее расскаяние обеспечивает путь в рай.
4) Дьявол - как известно, отец лжи, это значит что он может говорить как ложь так и правду.
5) Очевидно что каждый скизм (раздел церкви) возможен только когда истинная церковь отделяется от дьявольской.
а) Только дьяволу выгодно чтобы люди "отключали" свою способность понимать что такое хорошо и что такое плохо и "истинно верили" тому что им скажут.
б) Таким образом только церковь сатаны может требовать от вас веры. Ибо во имя веры можно склонить людей к ужасным деяниям. Иисус никогда бы не упрекнул людей в отсутствии Веры.
в) Дьявол не явится вам в виде рогатого монстра ибо это вас спугнет и наставит на расскаяние, он явится вам в виде мудрого старца расспологающего к себе, благолепного и скромного.
г) Внесенные сатаной изменения в библию будут включать как правильные вещи - чистите зубы перед сном, не воруйте. Так и неправильные вещи - где бы вы не увидили покемонов побивайте их камнями, спите с своими дочерьми, продавайте их в рабство.
д) Скизмов и течений в Христианстве было множество, каждое деление дьявольское.
Истинная церковь не будет париться чтобы стать "популярной" и не будет изменяться в угоду настроениям. Истинная церковь это какой-нибудь приход из 30 человек в отдаленом селе в горах армении, а сатанинские "христианские" церкви покрывают миллиард человек, стравливают их друг с другом, заставляют людей страдать, отказывают им в контрацепции, сжигают людей на кострах живьем, лезут в чужие жизни, подглядывают как последние извращенцы что там люди делают в своих собственных спальнях. Также они анти-научны ибо наука суть сомнение и как раз использование своей внутренней способности различать добро и зло, правду и ложь, а научный метод это способ получения наиболее достоверного знания.
Так что я б поспорил кто тут "сатанинская церковь" а кто нет, ибо христианами "во имя бога" совершались, совершаются и будут совершаться ужасные грехи, и "истинно верующие" до самой своей смерти имеют успокоение души церковными бесами и не расскаиваются. И если предпосылки о аде рае верны, то после смерти - прихожанам вилы в жопу и в адъ.