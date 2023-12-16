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Юго-восток Франции атакуют одичавшие свиньи

Юго-восток Франции атакуют одичавшие свиньи

Автор:
16 декабря 2023 12:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Франция   забастовка   мусор   мусорщики   помойки   свиньи   
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А началось все, как ни странно, с недовольства сотрудников коммунальных служб плохими условиями труда. Французы - народ горячий, быстренько объявили очередную забастовку и с 9 декабря перестали вывозить мусор из городов.

Ароматы переполненных мусорных контейнеров в промышленной зоне французской коммуны Шатонеф-ле-Мартиг привлекают диких свинюшек, коих расплодилось в окрестных лесах бесчисленное множество. Свинюшки же, в свою очередь, влекомые вонью гниющих помоек, прибегают и разносят все до чего могут дотянуться.


Местные жители и от гор мусора были не в восторге, ну а когда еще и дикие свиньи их стали гонять по улицам, то и вообще расстроились окончательно. Пошли жаловаться на местное телевидение, в надеже, что их услышат в правительстве и хоть как-то решат проблему.



В четверг, 14 декабря, состоялась встреча представителей профсоюзов и руководства. Взаимопонимания достигнуто не было. Сборщики мусора продолжают свое движение, а свиньи свое.

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Метки: Франция   забастовка   мусор   мусорщики   помойки   свиньи   
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8  комментариев
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2k
Росомаха Час назад
Дожили, мясо гуляет по улицам, а они бастуют... У нас давно бы на шашлычок пошли.
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11k
Властелин 2 минуты назад
Ну так лишних свиней надо съесть
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29
Косис Гудронис Полчаса назад
а у нас пенсионеры по помойкам лазят...
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2k
Максим Макашев 54 минуты назад
а нефиг было хохлобешенцев у себя в стране принимать. Они от такой ГЕЙропэйской жизни теперь одичали.
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
И тут на запах халявного мусора и дерьма пришли стада укробешенцев...
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