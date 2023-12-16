Юго-восток Франции атакуют одичавшие свиньи

А началось все, как ни странно, с недовольства сотрудников коммунальных служб плохими условиями труда. Французы - народ горячий, быстренько объявили очередную забастовку и с 9 декабря перестали вывозить мусор из городов.
Ароматы переполненных мусорных контейнеров в промышленной зоне французской коммуны Шатонеф-ле-Мартиг привлекают диких свинюшек, коих расплодилось в окрестных лесах бесчисленное множество. Свинюшки же, в свою очередь, влекомые вонью гниющих помоек, прибегают и разносят все до чего могут дотянуться.
Местные жители и от гор мусора были не в восторге, ну а когда еще и дикие свиньи их стали гонять по улицам, то и вообще расстроились окончательно. Пошли жаловаться на местное телевидение, в надеже, что их услышат в правительстве и хоть как-то решат проблему.
В четверг, 14 декабря, состоялась встреча представителей профсоюзов и руководства. Взаимопонимания достигнуто не было. Сборщики мусора продолжают свое движение, а свиньи свое.
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