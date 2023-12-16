Юго-восток Франции атакуют одичавшие свиньи

Местные жители и от гор мусора были не в восторге, ну а когда еще и дикие свиньи их стали гонять по улицам, то и вообще расстроились окончательно. Пошли жаловаться на местное телевидение, в надеже, что их услышат в правительстве и хоть как-то решат проблему.



