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Серьезные мужчины на черных «Мерседесах» хотели проучить автомобилиста на трассе «Сортавала»

Серьезные мужчины на черных «Мерседесах» хотели проучить автомобилиста на трассе «Сортавала» (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 13:42
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   авто   автохам   видео   конфликт на дороге   леворядник   учитель на дороге   
3327
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Автомобилист выложил видео странного дорожного конфликта, который произошел с ним на трассе «Сортавала» в Ленинградской области. Его автомобиль заблокировали два черных «Мерседеса». Из них вышли несколько мужчин, один из них попытался вытащить автора ролика из машины, но получил струю газа из баллончика.

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Метки: mercedes   авто   автохам   видео   конфликт на дороге   леворядник   учитель на дороге   
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8k
Атеист 2 часа назад
мудил в утиль!
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65k
Пётровыч 9 минут назад
Такое даже бандиты себе уже не позволяют, только депутаты, только политики!
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20k
Юрьевич 14 минут назад
Да это обычные быкующие охранники, обиженные мозгами и вообще жизнью... Ну решили компенсировать свою ущербность путём запугивания другого человека. Заурядный случай... После такого засвета вряд ли они ещё работают...
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33
vitvel 17 минут назад
Обсосы, понторезы! Халуи!
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4k
Борис Полчаса назад
Чепушилы) отечественных сериалов насмотрелись и ходят важно пока кучкой, на машинах хозяина. Были б реально крутые так зажали бы по настоящему. Я тоже один раз гонял по третьему, вдруг мой съезд, я не сбавляя скорости красиво прицепляюсь к багажнику мерса. И тут сзади начался концерт, сигналы, моргалы, грозные лица за стёклами. Оказалось у них кортежжж, они этот мерс охраняют на ландкрузерах. Я им и говорю, дырявый у вас кортеж мля) Ой сколько слюней и злости было, и так буксовали потом, но так и не вылезли, обезьяны в пиджаках)
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3k
fin4all Полчаса назад
Если посмотреть видео с начала, а не с предложенного момента, то можно предположить, что мерсы ехали за регом и он их не пропускал, хотя возможность была, на что они обиделись. Но судя по дальнейшему поведению, не сильно-то они и торопились.
На месте рега я бы пропустил, а если уж началась такая заварушка, то аккуратно притер бы в момент их маневров, чтоб по ПДД быть правым и ехал бы к посту ДПС, одновременно звоня 112. А этих полупокеров потом "папа" нормально так накажет за царапанную машину.
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17k
Ватаку Накомоде 42 минуты назад
Какие то мажоры, решившие что им все можно, в том числе предпочитающие решать все вопросы силой и «по понятиям». Скорей всего друзья/родственники кого надо или просто занесут куда надо сколько скажут и ничего им не будет. В России же живем
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1k
boom 42 минуты назад
Если есть регистратор, то наверное есть и начало истории, которое почему-то не показали.
Так что там было то?
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874
Леший 55 минут назад
серии ооо и отт блатные, тем более 98 регион....я с такими рядом не езжу, а тем более не бодаюсь...себе дороже
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4k
кот базилий 58 минут назад
Это охрана какого нить местного царька, сами себя высокими полномочиями наделили правосудие вершить по понятиям.
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1k
No pasaran Час назад
т.е. просто ехал себе, ехал, а тут вдруг стали его блокировать.

Скорее всего, занял левую полосу и не захотел пропускать. Что не красиво. Но поведение "блатных" много хуже.
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12k
Объект реальности Час назад
Чо он там ему на колесо показывал?
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21k
ВАТНИК Час назад
заяву в полицию угроза .... клоуны ряженые....
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
Может у них акция была "Поздравь каждого десятого водилу с Рождеством!"

А их перцем...
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8k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Вот так прям ни с того ни с сего выбрали машину Ильи и ну давай за ним гоняться?
"Не верю"(с)
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21k
Vazari Час назад
Один раз оказался между двумя мерседесами, которые играли в "охранника и важную персону". "Охранник" чуть не обосрался, пытаясь отогнать меня от "важной персоны", почему-то показывал мне в окно рацию ментовского типа и делал страшное лицо. Ехали так километра три. Увидев справа стационарный пост ДПС , я ускорился и пригласил уродов остановиться. Но они почему-то отказались)
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21k
Sergey Timonin Час назад
не всё так просто

о927тт 78
https://avto-nomer.ru/ru/gallery.php?fastsearch=о 927 тт 78https://avto-nomer.ru/ru/gallery.php?fastsearch=о 927 тт 78
И про него-же пишут, что их несколько
https://hummerclubrus.ru/index.php?threads/Автомобили-двоятся.16481/https://hummerclubrus.ru/index.php?threads/Автомобили-двоятся.16481/

С о956оо 98 тоже не всё ладно ...
https://avto-nomer.ru/ru/gallery.php?fastsearch=о 956 оо 98https://avto-nomer.ru/ru/gallery.php?fastsearch=о 956 оо 98
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1k
Алексей Sergey Timonin 43 минуты назад
эти номера числятся за человеком и ставятся на любую машину где он едет.У главы района,мэра и т.д.
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985
Сергей Час назад
А зачем они гнались за ним? Ситуация не ясная. Илья если себя считает правым, то пиши заявления и предавай огласку, хоть наказывать не за что ни Илью ни товарищей с мерседесов.
Как говорится морды не набили, машины не помяли, значит все ровно. Как в полиции говорят, "нет тела, нет дела."
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4k
Александр Зотов Час назад
сайга 12К - на трассе полезная вещь
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247
Михаил Зинченко 2 часа назад
братки из 90х перебрались в правительство и теперь им на все и всех еще больше пох..
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2k
Ильдар Суюндиков 2 часа назад
Серьезные мужчины на черных «Мерседесах» хотели проучить автомобилиста на трассе «Сортавала»
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