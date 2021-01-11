Серьезные мужчины на черных «Мерседесах» хотели проучить автомобилиста на трассе «Сортавала»

Автомобилист выложил видео странного дорожного конфликта, который произошел с ним на трассе «Сортавала» в Ленинградской области. Его автомобиль заблокировали два черных «Мерседеса». Из них вышли несколько мужчин, один из них попытался вытащить автора ролика из машины, но получил струю газа из баллончика.
«Я попытался от них уехать, так как не знал, сколько людей находится в этих машинах и нет ли у них оружия, - сообщает автомобилист Илья. - Как оказалось, людей там было как минимум пять, включая водителей. Они меня несколько раз догоняли, а я уезжал. Но потом уехать уже не получилось. Неадекват набросился на мой автомобиль и на меня…»
К сожалению, как часто бывает в подобных роликах, удивительным образом пропал звук
На 4:50 видно, как нападавший мужчина повторно вышел на улицу чтобы промыть глаза.
«Заявление о нападении в полицию я написал, в остальные структуры тоже напишу, но не уверен, что их будут искать, - заканчивает свой рассказ водитель. - Интересно, кто же это все-таки был».
«Заявление о нападении в полицию я написал, в остальные структуры тоже напишу, но не уверен, что их будут искать, - заканчивает свой рассказ водитель. - Интересно, кто же это все-таки был».
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На месте рега я бы пропустил, а если уж началась такая заварушка, то аккуратно притер бы в момент их маневров, чтоб по ПДД быть правым и ехал бы к посту ДПС, одновременно звоня 112. А этих полупокеров потом "папа" нормально так накажет за царапанную машину.
Так что там было то?
Скорее всего, занял левую полосу и не захотел пропускать. Что не красиво. Но поведение "блатных" много хуже.
А их перцем...
"Не верю"(с)
о927тт 78
https://avto-nomer.ru/ru/gallery.php?fastsearch=о 927 тт 78https://avto-nomer.ru/ru/gallery.php?fastsearch=о 927 тт 78
И про него-же пишут, что их несколько
https://hummerclubrus.ru/index.php?threads/Автомобили-двоятся.16481/https://hummerclubrus.ru/index.php?threads/Автомобили-двоятся.16481/
С о956оо 98 тоже не всё ладно ...
https://avto-nomer.ru/ru/gallery.php?fastsearch=о 956 оо 98https://avto-nomer.ru/ru/gallery.php?fastsearch=о 956 оо 98
Как говорится морды не набили, машины не помяли, значит все ровно. Как в полиции говорят, "нет тела, нет дела."