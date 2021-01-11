Серьезные мужчины на черных «Мерседесах» хотели проучить автомобилиста на трассе «Сортавала»

«Я попытался от них уехать, так как не знал, сколько людей находится в этих машинах и нет ли у них оружия, - сообщает автомобилист Илья. - Как оказалось, людей там было как минимум пять, включая водителей. Они меня несколько раз догоняли, а я уезжал. Но потом уехать уже не получилось. Неадекват набросился на мой автомобиль и на меня…»