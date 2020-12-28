Наезд на спешащего пешехода в Твери

Водитель автомобиля с видеорегистратором заснял момент наезда на пешехода в Твери. Женщина начала переходить дорогу не дождавшись зеленого сигнала светофора и была сбита автомобилем Volkswagen.
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Один едет на желтый сигнал светофора с мыслью "проскочу", хотя в ПДД кровью по белому четко написано "запрещен проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора" (ПС. Кто забыл, желтый- ЗАПРЕЩАЮЩИЙ, а не как все думают, "проскочу").
Вторая пошла на красный с мыслью "тю, все дебилы остальные стоят пешеходы, сейчас же зеленый загорится".
представьте перекресток, большой перекресток. на видео выезд с этого перекреста. на момент заезда водетелем на перекресток моргал зеленый... по выезду мог и красный гореть, пешеход не имел права ступать на перекресток, пока тот не освободится. это прописано в ПДД. Тем более он не мог начинать свое движение не дождавшись разрешающего сигнала светофора.
1. На видео ВЪЕЗД на перекресток...
2. Моргает ЗЕЛЕНЫЙ, значит (логично) скоро будет ЖЕЛТЫЙ, это водятел должен быть видеть за метров сто до перекрестка..., и, соответсвенно принять нужное решение..)) Желательно об остановке..
3. Загорелся желтый.. Уже ехать нельзя.
4. Прошло ТРИ секкунды, ЖЕЛТОГО света, и только потом появляется водятел, даже не думавший снизить скорость..))
5. Ну не убедите Вы меня, что бедный водитель заехал на перекресток на зеленый сигнал светофора, и пытался закончить манёвр...))