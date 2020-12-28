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Наезд на спешащего пешехода в Твери

Наезд на спешащего пешехода в Твери (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 13:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   пешехода сбили   пешеходный переход   
698
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Водитель автомобиля с видеорегистратором заснял момент наезда на пешехода в Твери. Женщина начала переходить дорогу не дождавшись зеленого сигнала светофора и была сбита автомобилем Volkswagen.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   пешехода сбили   пешеходный переход   
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15  комментариев
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2k
KL11 3 часа назад
Они встретились. Любители идти-ехать на желтый.
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16k
nobody® KL11 3 часа назад
для пешеходов нет жёлтого, она на красный шла
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1k
Natali 37 минут назад
Проскочили оба
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5k
Ivan 42 минуты назад
Добрали подранка?
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15k
Александр 45 минут назад
Нууууу, по крайней мере, они нашли друг друга, а не приплели непричастных.
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2k
Frank Borman Час назад
Один решил проскочить на желто-красный, а другая решила перебежать на желто-зеленый. Вот и встретились два одиночества, в одной и той же точке времени-пространства, как говорил гениальнейший гений Эйнштейн.
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1k
Tu9R 2 часа назад
фальстарт
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1k
Vitamin 3 часа назад
На видосе прекрасно видно двух оленей...
Один едет на желтый сигнал светофора с мыслью "проскочу", хотя в ПДД кровью по белому четко написано "запрещен проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора" (ПС. Кто забыл, желтый- ЗАПРЕЩАЮЩИЙ, а не как все думают, "проскочу").
Вторая пошла на красный с мыслью "тю, все дебилы остальные стоят пешеходы, сейчас же зеленый загорится".
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1
Олег Гуляев Vitamin Полчаса назад
В защиту водителя.

представьте перекресток, большой перекресток. на видео выезд с этого перекреста. на момент заезда водетелем на перекресток моргал зеленый... по выезду мог и красный гореть, пешеход не имел права ступать на перекресток, пока тот не освободится. это прописано в ПДД. Тем более он не мог начинать свое движение не дождавшись разрешающего сигнала светофора.
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218
EM Vitamin Полчаса назад
На видео все пошли одновременно, просто она быстрее других.
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1k
Vitamin Олег Гуляев Полчаса назад
Я всё понимаю, НО....
1. На видео ВЪЕЗД на перекресток...
2. Моргает ЗЕЛЕНЫЙ, значит (логично) скоро будет ЖЕЛТЫЙ, это водятел должен быть видеть за метров сто до перекрестка..., и, соответсвенно принять нужное решение..)) Желательно об остановке..
3. Загорелся желтый.. Уже ехать нельзя.
4. Прошло ТРИ секкунды, ЖЕЛТОГО света, и только потом появляется водятел, даже не думавший снизить скорость..))
5. Ну не убедите Вы меня, что бедный водитель заехал на перекресток на зеленый сигнал светофора, и пытался закончить манёвр...))
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2
Кот 3 часа назад
Водила не в курсе, что жёлтый сигнал - запрещающий?
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998
Провокатор Кот 2 часа назад
Проблема в то, что многие уверовали в п. 6.14 при этом даже не читали его.
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218
EM Кот Полчаса назад
Так-то, воизбежание экстренного торможения, допускается проезд на жёлтый.
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