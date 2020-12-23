В Свердловской области бродячая собака напала на школьника, на помощь подоспел проезжавший мимо автомобилист

В Алапаевске бродячая собака напала на 10-летнего мальчика. Все произошло на безлюдной улице, кода школьник шел к своей бабушке. На помощь вовремя подоспел неравнодушный автомобилист, он отогнал пса и посадил ребенка к себе в машину.
«Ребенок решил навестить свою бабушку, проживающую в микрорайоне Сангородок. Вышел на нужной остановке и буквально в 10 метрах от нее на него напала собака. Мальчик очень сильно испугался», - сообщает прокуратура Свердловской области.
Выяснилось, что собака в этом месте давно не дает прохода людям. По факту нападения животного организована проверка, в ходе которой специалисты дадут оценку исполнению органами местного самоуправления требований законодательства, регулирующего вопросы отлова безнадзорных собак.
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Давайте злым собакам изониазд, они от него добреют.