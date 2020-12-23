FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7128 постов • 678 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
В Свердловской области бродячая собака напала на школьника, на помощь подоспел проезжавший мимо автомобилист

В Свердловской области бродячая собака напала на школьника, на помощь подоспел проезжавший мимо автомобилист (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 15:25
Сообщество : Автомир
Метки: авто   бездомная собака   видео   дети   добро   нападение собаки   собака   спасение   
529
1
1
В Алапаевске бродячая собака напала на 10-летнего мальчика. Все произошло на безлюдной улице, кода школьник шел к своей бабушке. На помощь вовремя подоспел неравнодушный автомобилист, он отогнал пса и посадил ребенка к себе в машину.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   бездомная собака   видео   дети   добро   нападение собаки   собака   спасение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
parallax Час назад
У собачки стресс, а от собачьего стресса хорошо помогает изониазид.
Давайте злым собакам изониазд, они от него добреют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37
i 9 минут назад
До того случая, пока под моими окнами стая собак не затравила ради забавы огромного чёрного кота, загнав его в глубокий снег, относилась к ним лояльно и всегда защищала. Теперь отношусь брезгливо-равнодушно, и, если примут решение об отстреле или отравлении, буду только «за».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
Алексей i Минуту назад
Типа вам котеек жалко, а на людей пофиг?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Денис Трубочкин 21 минуту назад
Ждем комментарии зоозащитников...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
SerGProS 59 минут назад
У знакомых пацана покусала недавно какая-то бездомная собачуха. Стресс у ребенка + стандартная боязнь всех детей - уколы. В общем - жесть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Подборка залипательных онлайн-сервисов для нескучного времяпрепровождения Подборка залипательных онлайн-сервисов для нескучного времяпрепровождения Не глядя бросилась под машину: наезд на ребенка в Санкт-Петербурге Не глядя бросилась под машину: наезд на ребенка в Санкт-Петербурге В Перми мальчик в синем пледе бросался на машины и был госпитализирован В Перми мальчик в синем пледе бросался на машины и был госпитализирован Ребенок на велосипеде попал под колеса большегруза во Владимирской области Ребенок на велосипеде попал под колеса большегруза во Владимирской области В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину Спасение собаки, которая была покрыта смолой и приклеилась к тротуару Спасение собаки, которая была покрыта смолой и приклеилась к тротуару
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

656187



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Орнелла Мути в юности
6
137
Орнелла Мути в юности
17 вещей, о которых вы наверняка слышали, но видели вряд ли
2
96
17 вещей, о которых вы наверняка слышали, но видели вряд ли
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Секс только на Рождество: парочка из Англии отмечает праздник по-своему
0
25
Секс только на Рождество: парочка из Англии отмечает праздник по-своему
COVID-19 добрался до Антарктиды
0
7
COVID-19 добрался до Антарктиды
Подборка залипательных онлайн-сервисов для нескучного времяпрепровождения
Подборка залипательных онлайн-сервисов для нескучного времяпрепровождения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#россия#авария#шоу бизнес#люди#автомобили#новый год#женщина#кот
#прикол#факты#интересно#в мире#авто авария#подборка#дети#авария дня#искусство#коты
#фото#интересное#история#дтп#знаменитости#прикольные#забавно#вов#комментарии#красота

На что жалуетесь?

Вернуться