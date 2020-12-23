В Свердловской области бродячая собака напала на школьника, на помощь подоспел проезжавший мимо автомобилист

В Алапаевске бродячая собака напала на 10-летнего мальчика. Все произошло на безлюдной улице, кода школьник шел к своей бабушке. На помощь вовремя подоспел неравнодушный автомобилист, он отогнал пса и посадил ребенка к себе в машину.

0 «Ребенок решил навестить свою бабушку, проживающую в микрорайоне Сангородок. Вышел на нужной остановке и буквально в 10 метрах от нее на него напала собака. Мальчик очень сильно испугался», - сообщает прокуратура Свердловской области.