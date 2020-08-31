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Ребенок на велосипеде попал под колеса большегруза во Владимирской области

Ребенок на велосипеде попал под колеса большегруза во Владимирской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 14:07
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   велосипедист   видео   дети   дтп   ребенок на велосипеде   
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В Ковровском районе 37-летний водитель грузовика Scania с прицепом "Тонар" груженым щебнем сбил 9-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок решил пересечь дорогу и попал под колёса тяжелой машины.

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Метки: авария   авто   велосипедист   видео   дети   дтп   ребенок на велосипеде   
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115  комментариев
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1k
Том Сойер 5 часов назад
Два долпойопа - один за рулём грузовика, второй - за рулём велосипеда!
Два долпойопа - один за рулём грузовика, второй - за рулём велосипеда!
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Показать 1 ответ
17k
Matrosskin 2 минуты назад
Блд, как эти ишаководы задолбали! 75 км/ч по населённому . И это не легковушка (на которой тоже нельзя так ездить) а многотонный агрегат, у которого тормозной путь в половину этого населённого пункта. Давно уже назрела необходимость в повышающих коэффициентах при наказании нарушений ПДД в зависимости от разрешённой максимальной массы. Водитель-профи именно за это и получает деньги. Иногда идёшь за городом 90, и тут тебя такой Тоннар обходит, явно за 110. И ему там пофиг, жираф большой.
Ребёнок тоже не прав, конечно, но тут хоть понятно
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10k
Sergey_71rus 18 минут назад
Видишь велосипедистов, ну куда гнать? Один на велике дурак, второй на Тонаре.
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9k
Онотолей 23 минуты назад
Водятел слепошарый дебил.Как можно было не заметить на прямой дороге?
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7k
Ntvl Полчаса назад
это не профессиональный водитель, это профессиональный р.а.с.п.и.з.д.я.й
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973
Павел Полчаса назад
Водятла судить!
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137
DjonDalton 39 минут назад
Ну то есть нормально 75 км час ехать по деревне и перед велосипедистами добавлять еще газку? У водителя мозг совсем отсутствует
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1k
Лока Сафонов 46 минут назад
как бы там не передвигался пацан на велосипеде ,за рулем скамейки сидит чистейшей души п.и.д.о.р.а.с. .его действия легко могут пройти как намеренный наезд,только потому ,что этот урод ничего не предпринял ,чтобы избежать дтп.
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5k
Енот Потаскун 49 минут назад
водитель с 2-х минутным стажем что ли? Там уже в начале видео притормаживать надо было. Да женщина за рулём более предсказуема на дороге чем дети.
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187
Центаврианин 56 минут назад
Населённый пункт. Грузовик. Скорость 75 км. Узкая дорога. Велосипедисты с двух сторон, которых легко при большой скорости может сбить ветром и затянуть под машину. И этот выродок несётся в щель. Надеюсь ему впаяют хороший срок за тяжкий вред здоровью по 264 УК РФ. Годка 2-3 поселения.
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6k
Акакий Час назад
вчера был кадр, дмитровка, пару км за мкадом, выезжаю с макдака на дорогу - навстречку на меня несется велосипедист, на шоссейнике, вот черт меня дернул посмотреть вперед на дороге где назад должен смотреть при выезде.
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40k
Дмитрий Час назад
Походу п@здюк просто устал от деревенской жизни и решить отлететь в ангарчик.
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7k
alex9845 Час назад
Дети на дороге, так уже надо сбавлять скорость и быть очень внимательным, а тут как видно едет через населённый пункт и всё по барабану, скорость не сбавляет от слова вообще. Лишать прав и в тюрьму,не известно сколько уже осталось после такого на дорогах. Если через детей так едет то собака вообще не в счёт.
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2k
Андрина Час назад
Водитель грузовика даже не пытался затормозить.Детей было видно за 400 метров,скорость грузовика 73-75 км/ч.Только после удара он начал тормозить.
И это профессиональный водитель.У таких права забирать нужно.
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7k
Ntvl Час назад
дальнобой виноват 100%. никакого оправдания его действиям нет! р.а.с.п.и..з.д.я.й 80 ого уровня!
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11k
banzai7 Час назад
Пацан вырастет и так же на фуре будет гонять. Круг замкнется.
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6k
Алеksей 2 часа назад
мляя, я на велике то опасаюсь детей лисапедистов, скидываю скорость на ВЕЛОСИПЕДЕ! Сегодня на одного орал: Вперёд смотри!!! и т.д и т.п, а тут фурия без снижения скорости мчит.. олень!!! Лишить прав идиота! А родителям: детям учить ПДД с детсада, это уже необходимость. Для лисапедистов они чуть ли не пожёстче чем для авто.
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187
Центаврианин Алеksей 48 минут назад
Права на 3 года после отсидки. Он до 3-х лет себе поселение заработал.
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) 2 часа назад
На 100% виноват рег!
Пацанов на великах было видно за 300 метров, но он продолжал топить как ни в чём не бывало.
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12k
Patmaz 2 часа назад
Встретились два дебила. Один несется по населенному пункту, как по автобану, второй по проезжей части рассекает, как по закрытому велотреку.
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948
Валерий 2 часа назад
Всегда опасаюсь велосипедистов и трактористов, никогда не знаешь, куда повернут.
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20k
Bayker Валерий Час назад
я и перед этими тоже притормаживаю на всякий
я и перед этими тоже притормаживаю на всякий
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9k
Леонович 2 часа назад
А водила дебил? Видит, что пиз.дюки по дороге лётают и не снизил скорость.
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