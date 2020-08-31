Ребенок на велосипеде попал под колеса большегруза во Владимирской области

В Ковровском районе 37-летний водитель грузовика Scania с прицепом "Тонар" груженым щебнем сбил 9-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок решил пересечь дорогу и попал под колёса тяжелой машины.
Ребенок по счастливой случайности остался жив, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.
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Ребёнок тоже не прав, конечно, но тут хоть понятно
И это профессиональный водитель.У таких права забирать нужно.
Пацанов на великах было видно за 300 метров, но он продолжал топить как ни в чём не бывало.