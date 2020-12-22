Всего полмиллиарда рублей! Новый Pagani Huayra Tricolore, как дань уважения итальянской пилотажной группе Frecce Tricolori

Компания Pagani представила новый Huayra Tricolore, очень ограниченную серию итальянского гиперкара, посвященную 60-летию итальянской пилотажной группе Frecce Tricolori, кторая выступает на самолетах Aermacchi MB-339 специальной модификации для высшего пилотажа.
Исполнение Tricolore было и у предшественницы «Уайры» — Zonda. Тогда за основу спецверсии взяли самый мощный вариант суперкара, Cinque, добавив ему несколько эксклюзивных деталей. А нынешняя Pagani Huayra Tricolore — это, по сути, Huayra Roadster ВС с особым декором, оснащением и технической начинкой от трековой Imola.
На центральной консоли в салоне машины установлен индикатор скорости воздушного потока, как на самолетах, а датчик, трубка Пито, необходимый для его работы, размещен на «носу». Также у «Триколора» новый кузов, выполненный с оглядкой на итальянский учебно-боевой самолет Aermacchi MB-339, и доработанный двигатель от Mercedes-AMG.
Под программу оптимизации, цель которой сделать лучшее ещё лучше, попали передний сплиттер, бампер, диффузор и воздухозаборник за сиденьями с инновационной системой подачи воздуха. Заднее антикрыло Huayra Tricolore объединено с крышкой моторного отсека, а его опоры выполнены в виде хвостового стабилизатора MB-339.
Цифра на внешней части опор символизирует порядковый номер одного из трех главных участников пилотажного строя: 0 — командир (управляет строем с земли), 1 — лидер (возглавляет группу), 10 — солист (отделяется от остальных во время самых зрелищных маневров). Основания фар и обрамление боковых воздуховодов суперкара изготовлены из фрезерованного алюминия. Трехцветная ливрея на боковинах и кованые колеса APP Tech с шинами Pirelli P Zero Trofeo R и рисунком в виде лопаток турбины лишний раз напоминают об авиационной тематике.
В конструкции шасси Huayra Tricolore итальянцы использовали композиты Carbo-Titanium HP62 и Carbo-Triax HP62 (микс из углеродного волокна, АБС-пластика и полиамидов) следующего поколения. Родстеру пересмотрели геометрию подвески и перенастроили активные амортизаторы, которые работают в согласии с подвижным внешним «оперением».
Последний штрих к темпераменту двухдверки — битурбодвигатель V12 6.0 (640 сил и 1100 Нм) от Imola, спаренный с семиступенчатой секвенталкой производства Xtrac. Трансмиссия на 35 процентов легче «робота» DCT, снабжена электромеханическим дифференциалом, трехдисковым сцеплением и более отзывчива при высоких нагрузках.
Чтобы и в салоне прослеживалась связь с самолетами, все алюминиевые элементы внутреннего убранства «Триколора» сделали из авиационного сплава. Рычаг коробки передач вырезан из цельной заготовки, а затем отфрезерован на пятиосевом станке с ЧПУ. Заодно специалисты Pagani Atelier поменяли материалы отделки. Например, напольные коврики выполнены из композита, а кресла сделаны двухцветыми, как у оригинальной Zonda Tricolore. Логотипы Frecce Tricolori присутствуют на подголовниках и на замке ремня безопасности.
Всего планируется построить три экземпляра Huayra Tricolore. Начальная цена — 5 500 000 евро, что соответствует 491,9 миллиона рублей.
Aermacchi MB-339 используют не только для тренировок и аэробатики. Самолет также состоит на вооружении ВВС нескольких стран. В зависимости от версии штурмовик может быть укомплектован турбореактивным двигателем Rolls-Royce Viper 632-43 или более мощным Viper 680.
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