Всего полмиллиарда рублей! Новый Pagani Huayra Tricolore, как дань уважения итальянской пилотажной группе Frecce Tricolori

Чтобы и в салоне прослеживалась связь с самолетами, все алюминиевые элементы внутреннего убранства «Триколора» сделали из авиационного сплава. Рычаг коробки передач вырезан из цельной заготовки, а затем отфрезерован на пятиосевом станке с ЧПУ. Заодно специалисты Pagani Atelier поменяли материалы отделки. Например, напольные коврики выполнены из композита, а кресла сделаны двухцветыми, как у оригинальной Zonda Tricolore. Логотипы Frecce Tricolori присутствуют на подголовниках и на замке ремня безопасности.