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Всего полмиллиарда рублей! Новый Pagani Huayra Tricolore, как дань уважения итальянской пилотажной группе Frecce Tricolori

Всего полмиллиарда рублей! Новый Pagani Huayra Tricolore, как дань уважения итальянской пилотажной группе Frecce Tricolori (9 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 09:23
Сообщество : Автомир
Метки: Huayra   pagani   pagani huayra   авто   автомир   автомобили   родстер   суперкар   
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Компания Pagani представила новый Huayra Tricolore, очень ограниченную серию итальянского гиперкара, посвященную 60-летию итальянской пилотажной группе Frecce Tricolori, кторая выступает на самолетах Aermacchi MB-339 специальной модификации для высшего пилотажа.

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Метки: Huayra   pagani   pagani huayra   авто   автомир   автомобили   родстер   суперкар   
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