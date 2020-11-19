Порка неизбежна! 17-летний блогер разбил Pagani своего отца

Сын миллиардера Тима Гиллина — 17-летний ютубер Гейдж Гиллиан (ведущий канала GG Exotics) разбил родстер Pagani Huayra на шоссе в Далласе, штат Техас. К счастью, обошлось без травм, но суперкар стоимостью 3,4 миллиона долларов был серьезно поврежден.
На ролике, опубликованном очевидцами, виден разрушенный родстер со сработавшими подушками безопасности. Водительская дверь валяется на асфальте перед суперкаром, а оба передних колеса от удара отлетели еще дальше. Обломки карбонового кузова разбросало на несколько метров.
Позже пользователи Сети узнали в тёмно-фиолетовом Huayra суперкар, которым не раз хвастался в своем YouTube 17-летний блогер Гейдж Гиллиан – сын местного миллиардера Тима Гиллиана. Друг Гейджа, который также был в машине в момент аварии, сообщил, что им удалось избежать серьезных травм.
К счастью для подростка, разбитый Pagani – не единственный суперкар в гараже семьи. Кроме него в коллекцию Гиллиана входят McLaren Senna, Bugatti Chiron, Ferrari LaFerrari, а также Rolls-Royce Dawn и Lamborghini Urus.
Родстер Pagani Huayra под номером 25/100 был куплен этим летом
Однако заказать новый Huayra Roadster миллиардеру уже не удастся: на прошлой неделе Pagani сообщила о продаже последнего экземпляра. «Прощальный» суперкар получил эксклюзивные элементы дизайна, разработанные лично Горацио Пагани. Всего итальянская марка выпустила 100 родстеров.
Pagani Huayra, названная в честь Бога ветра индейцев Кечуа, комплектуется 6,0-литровым бензиновым агрегатом V12 производства Mercedes-AMG. Мощность мотора составляет 764 лошадиных силы.
Pagani Huayra, названная в честь Бога ветра индейцев Кечуа, комплектуется 6,0-литровым бензиновым агрегатом V12 производства Mercedes-AMG. Мощность мотора составляет 764 лошадиных силы.
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Ну слава тебе хоспади, а то я уж волноваться начал, что семья без машины осталась!