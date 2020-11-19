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Порка неизбежна! 17-летний блогер разбил Pagani своего отца

Порка неизбежна! 17-летний блогер разбил Pagani своего отца (2 фото + 2 видео)

Автор:
19 ноября 2020 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: Huayra   pagani   pagani huayra   авария   авто   гиперкар   дтп   суперкар   
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Сын миллиардера Тима Гиллина — 17-летний ютубер Гейдж Гиллиан (ведущий канала GG Exotics) разбил родстер Pagani Huayra на шоссе в Далласе, штат Техас. К счастью, обошлось без травм, но суперкар стоимостью 3,4 миллиона долларов был серьезно поврежден.

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Метки: Huayra   pagani   pagani huayra   авария   авто   гиперкар   дтп   суперкар   
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2k
A 3 часа назад
Прямиком в детдом!!!!
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15k
Flying Dutchmen. Час назад
Вот ту груду обломков, автор называет серьезно поврежден...
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32k
Элек Мек Flying Dutchmen. 10 минут назад
Для ара сервиса конечно нет.
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167
Slava Gvaberidze Час назад
Как правильно читается? Поганый х.у.яра? ))
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2k
ImNIK 2 часа назад
И что - это Америка, там все перезастрахованно вдоль и в поперек. Так-что родакам класть на эту тачку, страховая заплатит другой эксклюзив купят.
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996
Алексей 2 часа назад
ВЕК живи - ВЕК УЧИСЬ!
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1k
Serge Novikoff 2 часа назад
"К счастью для подростка, разбитый Pagani – не единственный суперкар в гараже семьи."
Ну слава тебе хоспади, а то я уж волноваться начал, что семья без машины осталась!
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1k
kiber 2 часа назад
Порка неизбежна! 17-летний блогер разбил Pagani своего отца
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8k
Кыся 2 часа назад
А вот не надо дословно воспринимать название...
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37k
Сергей 2 часа назад
Дай дураку стеклянный [мат], он его обязательно сломает.
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520
solosolovov 3 часа назад
Ха ха лошара. Нишеброд какую-то хуару разбил. Толи дело мы, сидим на фишках, тачки не бьём ибо знаем им цену и нервы родителей бережем, мы же на всяком .овне не ездим, у нас солидные тачки.
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9k
Алексей 3 часа назад
Как корабль назовешь так он и поедет-ХУЯРА
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4k
ayekaramba Алексей 3 часа назад
[мат] там за рулем сидел. Машина тут ни при чем, Мерседесы да БМВ тоже бьются частенько из-за выхода из строя прокладки между рулем и водительским креслом.
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Алексей ayekaramba 3 часа назад
Это была просто шутка
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4k
ayekaramba Алексей 3 часа назад
Я знаю :)
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