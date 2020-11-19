Порка неизбежна! 17-летний блогер разбил Pagani своего отца

Позже пользователи Сети узнали в тёмно-фиолетовом Huayra суперкар, которым не раз хвастался в своем YouTube 17-летний блогер Гейдж Гиллиан – сын местного миллиардера Тима Гиллиана. Друг Гейджа, который также был в машине в момент аварии, сообщил, что им удалось избежать серьезных травм.